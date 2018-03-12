В интернет выложили второй за неделю фильм о Путине.

На этот раз телеведущий Дмитрий Киселев опубликовал в соцсетях документальный фильм, снятый пресс-секретарем избирательного штаба Путина Андреем Кондрашовым. Фильм длится более двух часов и построен на нескольких интервью Кондрашова с Путиным. 7 марта телеведущий Владимир Соловьев опубликовал свой документальный фильм про Путина «Миропорядок 2018».