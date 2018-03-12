В интернет выложили второй за неделю фильм о Путине.
На этот раз телеведущий Дмитрий Киселев опубликовал в соцсетях документальный фильм, снятый пресс-секретарем избирательного штаба Путина Андреем Кондрашовым. Фильм длится более двух часов и построен на нескольких интервью Кондрашова с Путиным. 7 марта телеведущий Владимир Соловьев опубликовал свой документальный фильм про Путина «Миропорядок 2018».
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
pulalala 12 марта 2018 | 01:29
Захватывающее кино.
danko1 12 марта 2018 | 01:41
pulalala: А там рассказали о хищениях Путиным сотен миллионов долларов, предназначенных на продовольствие Питеру в начале 90-х?
Рассказали о его связях с тамбовской и прочими ОПГ и об организации им коррупции из своих старых подельников на самом высоком уровне?
Рассказали о том, что по всем значимым показателям Россия за 18 лет откатилась к слаборазвитым странам, стала агрессором и её выкинули из восьмерки и презирают Путина на международном уровне?
Если правды не рассказали, то эта ложь только для рабов, которые думать не желают.
А у самого питерского гопника, презираемого с детства во дворе, в школе и в семье, даже намека на совесть нет, чтобы уйти в отставку.
danko_pidla 12 марта 2018 | 01:47
danko1: стараямрась иди спать. Маями.
pmasel 12 марта 2018 | 02:02
У Пу кожа на опе стала нежнее чем у младенца, а они все лижут и лижут.
vlastimil_popogrebski 12 марта 2018 | 01:36
Путину Великому
Родному Солнцеликому
Слава
Слава
Слава
sproter 12 марта 2018 | 02:02
Распространение порнографии
us101 12 марта 2018 | 02:24
Зато тот фильм, ради которого погибло столько людей,... известных нам людей! тот фильм охраняется как ларец, в котором яйцо, в котором игла и душа кащея... Этот час стоит того что-бы увидеть что они сказали перед тем как быть убитыми!
youtube в окне поиска видео No. n91T3ZQvWp8 первый линк.