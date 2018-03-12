Полиция изъяла весь тираж нового доклада Ильи Яшина и Владимира Милова «Путин. Итоги».
Как сообщил у себя в ФБ главы совета депутатов Красносельского района Москвы, пачки с докладом они должны были забрать на подземной парковке одного из торговых центров. В момент передачи документов на парковке появилась полиция и изъяла их. По словам Яшина презентация доклада все равно состоится на этой неделе.
Комментарии8
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vlastimil_popogrebski 12 марта 2018 | 01:40
Полиционеры тоже часть народа. Им интересно весьма печатное слово
hrenvam 12 марта 2018 | 01:42
Нельзя держать все яйца в одной корзине...
beatloman_ramenskoe 12 марта 2018 | 01:47
Небось путину одного экземпляра мало будет,чтобы понять что он и всё его окружение жулики и воры.
vadimp 12 марта 2018 | 03:09
beatloman_ramenskoe: Ему и одного не нужно.
И ежели бы были просто ворами, то и большей части проблем бы не было. Путин не вор, а представитель преступной государственной организации (КГБ) уничтожившей несколько миллионов собственных сограждан, так и не понесшей ни малейшего наказания. Чеж вы от него хотите?
antiputin_antifa 12 марта 2018 | 01:49
и после этого, Плешивая Паскуда будет легитимным "президентом"?!
fresh_breeze 12 марта 2018 | 02:27
"пачки с докладом они должны были забрать на подземной парковке одного из торговых центров."
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Клоуны.
nikitin43 12 марта 2018 | 02:53
fresh_breeze: из-за дурачка путена над россией весь мир смеётся , такого позора ещё не было .и не только что коксом дипломаты торгуют , и ни то что наши военные самолёты падают почти каждый день , и ни то что народ нищий , а за то что он показал себя полным дураком когда плясал на сцене с бубенчиками.
vadimp 12 марта 2018 | 03:03
А че им еще делать? Вот и бегают - затыкают рты!