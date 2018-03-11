Юлия Самойлова презентовала песню, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2018
Она называется «I Won`t Break» (Я не сломаюсь).
Юлия Самойлова должна была выступать на Евровидении в прошлом году, но из-за напряженной политической обстановки между Россией и Украиной на конкурс не попала.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vladimirbelarus 12 марта 2018 | 00:14
Не попала на конкурс потому, что нагло нарушила украинское законодательство поддерживая фашистский путинский режим и российскую оккупацию Крыма. Потом изображала из себя дурочку, которая якобы не понимает, почему её не допустили к конкурсу. Название песни перевели неправильно, в РФ одни непрофессионалы, русский язык им не родной. Человек не может "сломаться", он не машина, человек может быть "сломлен".
antimalin 12 марта 2018 | 00:24
Киев введет против Португалии жесткие санкции, если Юлия Самойлова будет допущена на территорию этой страны для участия в Евровидении.
solonko 12 марта 2018 | 00:51
antimalin: В прошлом году Юлии Самойловой было сказано, что когда она будет проходить мимо Украины - пусть проходит. А куда, в Португалию или куда ещё, без разницы.
grossalexis032018 12 марта 2018 | 01:00
antimalin: Ну вот на хрена эта вторая часть марлезонского баллета ? Португалия страна входящая в Ес, насколько Я помню там свое отношение к Крыму и Домбассу. Украина даже не ассоциированный член ЕС. Первый канал демонстрирует баранью упертость - это траблы Эрнста.
Если эта девочка хочет играть в эти игры - она в праве. Но врядли она выступит круче чем украинские победительницы Евровидения, просто по определению. А другой задачи и не ставится.
taglit 12 марта 2018 | 01:02
grossalexis032018: песня самойловой такИ лажа...
grossalexis032018 12 марта 2018 | 01:41
taglit: Я не могу судить, да и не хочу. Круче "Гуцульских плясок" это не может быть чисто по физиологическим причинам, сида на коляске такой экспресии не выдашь. А после исполнения Джамалы даже песня "Я не брейкнусь" вторична. Хотя для Юли это может иметь очень глубокий подтекст.
com30 12 марта 2018 | 02:02
grossalexis032018:
РФ ломится в открытую дверь. Лезть с политикой в не политический конкурс это уже ущербно. Народ хочет пару вечеров беззаботного веселья, ну и предпочитает отдавать голоса за ярких исполнителей ну и конечно желательно за хороших соседей)). РФ из этого списка не может представить ничего. Хотя может задействовать хакеров и накормить свою конкурсанту от пуза ведром мельдония, и она ошалевшая вскочив с коляски, вдруг начнет там отплясывать Калинку-малинку под свою нудную песню. Ну а если Путин на кануне конкурса еще выступить по телевизору с выражением самоварного сапога объявит что запустит по Португалии свою ядерную ракету с некем не предсказуемой траекторией полета, будет полны апогей.
com30 12 марта 2018 | 01:48
antimalin:
Пригожинским хакерам придется крепко потрудится, что бы конкурсантка от РФ могла набрать боле менее приличное кол.во голосов и попала в 5 лучших. Песня серость, голоса нет а там придется петь в натурально без фанеры, вся надежда на бек вокал МТС и пригожинских хакеров, РФ за нее голосовать не может.
leomosk16 12 марта 2018 | 00:18
////Юлия Самойлова презентовала песню, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2018////
Щаз бандеровское русофобское быдло из Бандерблянда на Говно изойдет....)))))
solonko 12 марта 2018 | 00:43
leomosk16: Вот в этом своем комментарии на говно изошел именно ты.
sproter 12 марта 2018 | 00:18
Вражеское название, на вражеском языке. Где, сука, патриотизм?!
"Я люблю свою любимую державу,
где Наш Путин лупит прямо по врагам.
Про друзей своих не забывает,
а говно пускай течет всем нам."
Гимн, практически.
com30 12 марта 2018 | 02:13
sproter:
Выполнение прошлогодних обещаний, барышню грязно втянули в политику, шоу продолжается, хотя многие уже за год забыли, какая связь между веселым шоу и Самойловой?
Для этого случая больше подходит,
И вновь продолжается бой.
И сердцу тревожно в груди.
И Путин — такой молодой!
Все годы его впереди!
davi__koloradov 12 марта 2018 | 01:12
Похоже, для путиноидов Самойлова - в каждой бочке певичка.
grigol331 12 марта 2018 | 01:23
davi__koloradov:
Похоже, Путин заканчивает подготовку населения РФ к полномасштабной вооруженной агрессии в отношении Украины.
solonko 12 марта 2018 | 01:29
grigol331: В любом случае - Путин обкакается. Как и вся Россия, ибо Пути - это Россия.