Жители Подмосковья вышли на очередной митинг в Балашихе против мусоросжигающих заводов и полигона в Кучино
Представительница общественного движения «Мы за чистый Железнодорожный» Евгения Цветкова обвинила власти в том, что рекультивация свалки ведется неэффективно.
Жители Подмосковья требуют от властей остановку мусоросжигательных заводов. Вместо этого они предлагают ввести практику раздельного сбора отходов и их дальнейшей переработки.
Комментарии2
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navsegda 11 марта 2018 | 22:27
Американские подстилки и агенты Навального
palmcoast___ 11 марта 2018 | 22:29
Это им в Германию надо, там разделяют бутылки спод боярки от сранных памперсов.., даже у нас такого идиотизма нету.