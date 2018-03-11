Жители Подмосковья вышли на очередной митинг в Балашихе против мусоросжигающих заводов и полигона в Кучино

Представительница общественного движения «Мы за чистый Железнодорожный» Евгения Цветкова обвинила власти в том, что рекультивация свалки ведется неэффективно.

Жители Подмосковья требуют от властей остановку мусоросжигательных заводов. Вместо этого они предлагают ввести практику раздельного сбора отходов и их дальнейшей переработки.