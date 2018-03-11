Воспитатель общежития Костромского университета пригрозила студентам отчислением, если они не проголосуют на выборах

Воспитатель общежития Костромского государственного университета пригрозила студентам отчислением, если они не проголосуют на президентских выборах. Видеозапись диалога, на которой слышен только голос, но не видно лица говорящего, опубликовал один из студентов.

Это не первый случай. Многочисленные жалобы от студентов и работников госучреждений на принуждение к голосованию поступают на протяжении уже долгого времени.