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22:02, 11 марта 2018

Воспитатель общежития Костромского университета пригрозила студентам отчислением, если они не проголосуют на выборах

Воспитатель общежития Костромского государственного университета пригрозила студентам отчислением, если они не проголосуют на президентских выборах. Видеозапись диалога, на которой слышен только голос, но не видно лица говорящего, опубликовал один из студентов.
Это не первый случай. Многочисленные жалобы от студентов и работников госучреждений на принуждение к голосованию поступают на протяжении уже долгого времени.

Комментарии

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polsan 11 марта 2018 | 22:08

Воспитатель общежития Костромского государственного университета, это что ещё за тЁтка в синем халате со шваброй?! )) Что это за совковая тетка?! Уволить её и пусть метёт и моет главное полы в том же общежитии полы, толк хоть будет от неё!! Ишь ты воспитатель!! )))

metalug 11 марта 2018 | 22:14

polsan: Правильно говорит. Надо проявить гражданскую сознательность и выбрать Путина президентом. А то 18 лет в стране бардак, воровство и коррупция.
надо, гнаконец, джать Путину шанс, а то ведь он измучился смотреть на то, что в стране творится. А сделать ничего не может. надо дать ему шанс хоть через 18 лет. Путина в президенты.

polba 11 марта 2018 | 22:25

metalug: Ты опять под кислотой, свидомый любитель крепких европейских членов?
Где там хоть слово про Путина?

gs1112 11 марта 2018 | 22:27

Помнится пришла я проголосовать при совке в первый раз, а за меня уже проголосовали, какая прелесть. То ли дело в современной России, все совестливые, ты обязан лично прийти и отметиться в ведомости., другое доело как посчитают твой голос. Вот при совкесчитали коммуняки бесстыжие - всегда 99,9%, то ли дело сегодня не больше 89,9%. Боятся, уважают. - мелочь, а приятно.

olegleon 11 марта 2018 | 22:12

ну проголосуют дружно ребята за Ксюшу и тогда эту воспитательницу уволят

polba 11 марта 2018 | 22:15

Правильно, воспитывать ответственных граждан государства входит в её должностные обязанности.
А я б, за неявку на выборы, ещё и штрафовал, как делают передовые демократические государства вроде Австралии, Бельгии, Австрии, Болгарии, Люксембура и т.д.

naina_stavrulevna 11 марта 2018 | 22:16

Воспитатель общежития Костромского государственного университета

Даже в СССР воспитатели были только в детском садике.
Но впрочем понатно, царь он всем отец.

djuga 11 марта 2018 | 22:29

naina_stavrulevna: Даже в СССР воспитатели были только в детском садике.
===================================================================================

Это не так. Воспитатели были во многих не только студенческих, но и рабочих общежитиях - они организовывали досуг подопечных, проводили воспитательные беседы профилактического хорактера.

polba 11 марта 2018 | 22:29

naina_stavrulevna: В СССР, в студенческих общагах, воспитатели вполне себе были. Более того, они есть в США и называются "Campus Assistant".

amderma 11 марта 2018 | 22:21

Верный Ленинец! Так держать!

vladimirgornitsky 11 марта 2018 | 22:26

Подумаешь, придурок, плюющий на законы и работающий воспитателем, грозит исключить из института. Может, на повышение пойдет.
Ведь другой придурок вообще предлагал за это гражданства лишать.
Так он теперь министром обороны работает.
Для тех, кто не в курсе и думает, что это шутка, вот цитата:
«Человека, который трижды без уважительной причины не придет на выборы, надо лишать российского гражданства. Если он не хочет выбирать власть, значит, ему безразлично, в какой стране жить»
Шойгу, 5.11.2003.

bono11 11 марта 2018 | 22:29

По идеи - её должны привлечь к уголовной от-ти за принуждение голосовать , но КТО_Ж её привлечёт !!!???

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