Член ЦИК Сергей Сироткин назвал «неэтичным» пост Сергея Собянина под названием «Почему я буду голосовать за Путина?»
«Конечно, по моему личному мнению, не стоило этого делать, на результат выборов это не повлияет, а закон может быть нарушен», —заявил Сироткин РБК. При этом он отметил, что речь в публикации мэра может идти не об агитации, а о «признании в любви к президенту».
Запрос о нарушении мэром Москвы закона о выборах направил в ЦИК проект «Открытые Медиа» Михаила Ходорковского.
По закону о выборах президента РФ, во время избирательной кампании чиновникам и госслужащим запрещено заниматься агитацией. В том числе указывать, за кого они сами собираются голосовать.
Комментарии17
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mikhail_spb_ 11 марта 2018 | 22:03
Любовь к пожилым называется геронтофилия?
gordy 11 марта 2018 | 22:13
Лизоблюдство превыше всего?
zapadnay 11 марта 2018 | 22:18
gordy:
Как скромненько - «неэтичным»? А может, надо назвать вещи своими именами: нарушение закона налицо?!
el_borz 11 марта 2018 | 22:31
речь в публикации мэра может идти не об агитации, а о «признании в любви к президенту».
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Надо ввести в России закон о мужеложестве, как в давние, добрые времена.
taglit 11 марта 2018 | 22:04
просто Собянин решил завалить голосование за путина в Москве...
zapadnay 11 марта 2018 | 22:23
taglit:
Судя по всему, сам не понял, чем может закончиться его рекомендация. Это говорит только о том, или не знает законов вместе со своими юристами, или проигнорировал.
А че этим ребятам стесняться? Живут в своей парадигме, где нет места законам, а есть понятия.
eduard53 11 марта 2018 | 22:06
Ай-я-яй, мэр-назначенец, ну зачем же так громко холуячить?
jidkov 11 марта 2018 | 22:12
eduard53, зато где надо зализ засчитан...
idontbelieve 11 марта 2018 | 22:08
Любовь у них. Заодно Собянин узнал как к нему относится народ на эхе.Более 800 комментов и все негатив к нему и объекту своей любви.
olegleon 11 марта 2018 | 22:08
"а о «признании в любви к президенту»."
даже такой маразм придумал, но нарушение закона в упор не увидел. и часто Собянин любит Путина?
jidkov 11 марта 2018 | 22:10
А мелькание на всех каналах зомбовидения фейса основного претендента и его многообещающие трели из каждого утюга - это этично, и закон не нарушается?...
kotvinder2 11 марта 2018 | 22:18
А я за Грудинина.
ura_123 11 марта 2018 | 22:27
kotvinder2: Да хоть за Трампа,всё равно будет Путин так как издревле повелось Родину,родителей и президента не выбирают!
alextheterrible 11 марта 2018 | 22:18
"К нам в Холуево приезжает Путин..."
nikolashin2017 11 марта 2018 | 22:23
«неэтичным» ?
чиновникам исполнительной власти прямо запрещено законом агитировать за одного из кандидатов(в президенты,в депутаты и т.д.)!!!
любим кто-то отбивную и шашлык,
а оленевод собянин - строганину и балык...
ura_123 11 марта 2018 | 22:25
Самовыдвижение самовыдвиженца на четвёртый срок подряд* как бы этично?
* Подряд-вроде как один за другим(Конст. суд), но не более двух (конституция)
С 2000 по 2018 сколько всё таки?
bbob 11 марта 2018 | 22:26
//а о «признании в любви к президенту»//
А что у нас там с запретом пропаганды нетрадиционных отношений?