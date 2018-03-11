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Эксклюзив Эха 22:00, 11 марта 2018

Полиция изъяла весь тираж доклада «Путин. Итоги. 2018», который подготовили Илья Яшин и Владимир Милов

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Блоги

Илья Яшин политик

Любой документ, где хоть как-то упоминается критически Путин, они изымают В момент передачи тиража на подземной парковке одного из торговых центров появились оперативники центра по противодействию экстремизму, другие сотрудники полиции — и буквально весь тираж изъяли. Разумеется, изъяли абсолютно незаконно…

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Kпутин, политика, мнения

Полиция изъяла весь тираж доклада «Путин. Итоги. 2018», который подготовили председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин и политик Владимир Милов. Об этом Яшин сообщил «Эху Москвы». Доклад посвящен результатам деятельности Путина на посту главы государства. Речь об экономических, социальных и геополитических итогах. Анализ того, к чему Россия пришла за эти 18 лет, — пояснил политик.
В середине недели запланирована презентация. Доклад полностью готов, сверстан и напечатан. Оставалось только забрать тираж. Сегодня на подземной парковке одного из крупных торговых центров Яшин должен был забрать пачки с докладом. Однако в момент передачи материалов появились оперативники и все изъяли. Случившееся Илья Яшин назвал «досадной неприятностью» и добавил, что презентация все равно состоится.

Комментарии

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meister_luvin 11 марта 2018 | 22:04

Боятся!

patrik03 11 марта 2018 | 22:06

Полиция изъяла весь тираж доклада «Путин. Итоги. 2018», который подготовили председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин и политик Владимир Милов...

Доклад я не читал, зато прекрасно знаю И.Яшина и В.Милова - это проамериканская русофобская мразь.

rabin_tagor 11 марта 2018 | 22:15

patrik03: во, ноль-третий уже, пригожинская мразь.

zurich_106 11 марта 2018 | 22:18

patrik03: не читал, но осуждаешь

mordechai_blinchikov 11 марта 2018 | 22:21

patrik03: Доклад я не читал
-ждем вторника , будет весело!

nestor199 11 марта 2018 | 22:25

patrik03: Яшин еще и молочный брат мужа Собчак.
Сколько же у Виторгана молочных братьев.

serjo1977 11 марта 2018 | 22:25

patrik03: Доклад я не читал,
===
Оно и понятно: там половина букв незнакомых...

kapitankolbaskin 11 марта 2018 | 22:26

patrik03: а кто ж по твоему пророссийский патриот?
Железняк ,Роттенберги , Тимченко ,дерипаска ?!
Кто вонючка?

bbob 11 марта 2018 | 22:29

patrik03: //прекрасно знаю И.Яшина и В.Милова - это проамериканская русофобская мразь//
Л - логика
Школы и больницы в России закрываются при Путине, при нем же дорог строится меньше, чем в 90-е, но русофобы это Яшин и Милов.

ivfn 11 марта 2018 | 22:25

meister_luvin: Да кто вас боится ,герои хреновы!!!!!

mikhail_spb_ 11 марта 2018 | 22:06


Видимо, перед печатью и распространением таких докладов необходимо согласовывать их содержание с кремлежуликами?

olegleon 11 марта 2018 | 22:06

"Сегодня на подземной парковке одного из крупных торговых центров Яшин должен был забрать "

шпионских фильмов насмотрелся Яшин?!

arye_11 11 марта 2018 | 22:06

Полиция изъяла весь тираж доклада «Путин. Итоги. 2018»,
____________________________________________________________________________Все идет по нарастающей.
Тираж "Путин. Итоги. 2018" только изъяли, а за аналогичный "Путин. Итоги. 2036" наверное будут уже расстреливать.

xoxlolox 11 марта 2018 | 22:10

arye_11: История показывает что вас эффективней сжигать ! Счастливого холокоста, жидяра !

arye_11 11 марта 2018 | 22:21

xoxlolox:
Извините за вопрос.
Вас, что, всей сворой спускают на один мой скромный комментарий.
Даже странно как-то. Вроде бы написал простенькую мыслишку, не особо задумываясь и совсем не напрягаясь, и тут же вся савушкинская собачья свора начала дружно её облаивать.
Неужели и в самом деле чего-то годного у меня получилось?
Поделись, служивый.

mordechai_blinchikov 11 марта 2018 | 22:28

xoxlolo-История показывает

-это не ваших- руки, бошки, ноги на ДНК в моргах госпиталей тестируют, счастливых совпадений!

nanaryfive 11 марта 2018 | 22:13

arye_11: Уже расстреливают. Пасана мент застрелил прям на улице со значком "ЗА Анального".

kir_pich_101 11 марта 2018 | 22:07

Да нахрена вообще было печатать?
В инете разместить и разослать всем?
Хотя любой здравомыслящий человек на своей шкуре ощущает итоги царствования.

nanaryfive 11 марта 2018 | 22:09

Сцуко... везёт же Яшину...пахони...перестрелки, прям как у жеймса бонта.

rabin_tagor 11 марта 2018 | 22:17

nanaryfive: nanaryfive: xoxlolox:
Воскресник у них.

stebinmaku 11 марта 2018 | 22:16

Ещё наступит и то время, когда правнуки Яшина и Милова напишут доклад "Путин. Итоги. ХХI-й век"..

bbob 11 марта 2018 | 22:22

Ничего нового
#путинссыт

vlasti_kranty 11 марта 2018 | 22:24

Хоть изымай, хоть нет. Итоги и так всем известны!

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