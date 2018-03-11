Полиция изъяла весь тираж доклада «Путин. Итоги. 2018», который подготовили Илья Яшин и Владимир Милов

Полиция изъяла весь тираж доклада «Путин. Итоги. 2018», который подготовили председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин и политик Владимир Милов. Об этом Яшин сообщил «Эху Москвы». Доклад посвящен результатам деятельности Путина на посту главы государства. Речь об экономических, социальных и геополитических итогах. Анализ того, к чему Россия пришла за эти 18 лет, — пояснил политик.

В середине недели запланирована презентация. Доклад полностью готов, сверстан и напечатан. Оставалось только забрать тираж. Сегодня на подземной парковке одного из крупных торговых центров Яшин должен был забрать пачки с докладом. Однако в момент передачи материалов появились оперативники и все изъяли. Случившееся Илья Яшин назвал «досадной неприятностью» и добавил, что презентация все равно состоится.