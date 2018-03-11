Полиция изъяла весь тираж доклада «Путин. Итоги. 2018», который подготовили Илья Яшин и Владимир Милов
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Любой документ, где хоть как-то упоминается критически Путин, они изымают В момент передачи тиража на подземной парковке одного из торговых центров появились оперативники центра по противодействию экстремизму, другие сотрудники полиции — и буквально весь тираж изъяли. Разумеется, изъяли абсолютно незаконно…
Полиция изъяла весь тираж доклада «Путин. Итоги. 2018», который подготовили председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин и политик Владимир Милов. Об этом Яшин сообщил «Эху Москвы». Доклад посвящен результатам деятельности Путина на посту главы государства. Речь об экономических, социальных и геополитических итогах. Анализ того, к чему Россия пришла за эти 18 лет, — пояснил политик.
В середине недели запланирована презентация. Доклад полностью готов, сверстан и напечатан. Оставалось только забрать тираж. Сегодня на подземной парковке одного из крупных торговых центров Яшин должен был забрать пачки с докладом. Однако в момент передачи материалов появились оперативники и все изъяли. Случившееся Илья Яшин назвал «досадной неприятностью» и добавил, что презентация все равно состоится.
Комментарии23
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meister_luvin 11 марта 2018 | 22:04
Боятся!
patrik03 11 марта 2018 | 22:06
Полиция изъяла весь тираж доклада «Путин. Итоги. 2018», который подготовили председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин и политик Владимир Милов...
Доклад я не читал, зато прекрасно знаю И.Яшина и В.Милова - это проамериканская русофобская мразь.
rabin_tagor 11 марта 2018 | 22:15
patrik03: во, ноль-третий уже, пригожинская мразь.
zurich_106 11 марта 2018 | 22:18
patrik03: не читал, но осуждаешь
mordechai_blinchikov 11 марта 2018 | 22:21
patrik03: Доклад я не читал
-ждем вторника , будет весело!
nestor199 11 марта 2018 | 22:25
patrik03: Яшин еще и молочный брат мужа Собчак.
Сколько же у Виторгана молочных братьев.
serjo1977 11 марта 2018 | 22:25
patrik03: Доклад я не читал,
===
Оно и понятно: там половина букв незнакомых...
kapitankolbaskin 11 марта 2018 | 22:26
patrik03: а кто ж по твоему пророссийский патриот?
Железняк ,Роттенберги , Тимченко ,дерипаска ?!
Кто вонючка?
bbob 11 марта 2018 | 22:29
patrik03: //прекрасно знаю И.Яшина и В.Милова - это проамериканская русофобская мразь//
Л - логика
Школы и больницы в России закрываются при Путине, при нем же дорог строится меньше, чем в 90-е, но русофобы это Яшин и Милов.
ivfn 11 марта 2018 | 22:25
meister_luvin: Да кто вас боится ,герои хреновы!!!!!
mikhail_spb_ 11 марта 2018 | 22:06
Видимо, перед печатью и распространением таких докладов необходимо согласовывать их содержание с кремлежуликами?
olegleon 11 марта 2018 | 22:06
"Сегодня на подземной парковке одного из крупных торговых центров Яшин должен был забрать "
шпионских фильмов насмотрелся Яшин?!
arye_11 11 марта 2018 | 22:06
Полиция изъяла весь тираж доклада «Путин. Итоги. 2018»,
____________________________________________________________________________Все идет по нарастающей.
Тираж "Путин. Итоги. 2018" только изъяли, а за аналогичный "Путин. Итоги. 2036" наверное будут уже расстреливать.
xoxlolox 11 марта 2018 | 22:10
arye_11: История показывает что вас эффективней сжигать ! Счастливого холокоста, жидяра !
arye_11 11 марта 2018 | 22:21
xoxlolox:
Извините за вопрос.
Вас, что, всей сворой спускают на один мой скромный комментарий.
Даже странно как-то. Вроде бы написал простенькую мыслишку, не особо задумываясь и совсем не напрягаясь, и тут же вся савушкинская собачья свора начала дружно её облаивать.
Неужели и в самом деле чего-то годного у меня получилось?
Поделись, служивый.
mordechai_blinchikov 11 марта 2018 | 22:28
xoxlolo-История показывает
-это не ваших- руки, бошки, ноги на ДНК в моргах госпиталей тестируют, счастливых совпадений!
nanaryfive 11 марта 2018 | 22:13
arye_11: Уже расстреливают. Пасана мент застрелил прям на улице со значком "ЗА Анального".
kir_pich_101 11 марта 2018 | 22:07
Да нахрена вообще было печатать?
В инете разместить и разослать всем?
Хотя любой здравомыслящий человек на своей шкуре ощущает итоги царствования.
nanaryfive 11 марта 2018 | 22:09
Сцуко... везёт же Яшину...пахони...перестрелки, прям как у жеймса бонта.
rabin_tagor 11 марта 2018 | 22:17
nanaryfive: nanaryfive: xoxlolox:
Воскресник у них.
stebinmaku 11 марта 2018 | 22:16
Ещё наступит и то время, когда правнуки Яшина и Милова напишут доклад "Путин. Итоги. ХХI-й век"..
bbob 11 марта 2018 | 22:22
Ничего нового
#путинссыт
vlasti_kranty 11 марта 2018 | 22:24
Хоть изымай, хоть нет. Итоги и так всем известны!