Московский «Спартак» со счетом 1:0 обыграл «СКА Хабаровск» в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги

Московский «Спартак» со счетом 1:0 обыграл «СКА Хабаровск» в домашнем матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

В турнирной таблице «Спартак» занимает второе место, набрав 41 очко. «СКА Хабаровск» с 12 очками идет последним.

Анне сегодня ЦСКА в Грозном выиграл у клуба Ахмат со счетом 3-0. Зенит и Ростов завершили игру со счетом 0-0.

Лидер чемпионата Локомотив свой матч проведет завтра на выезде против Урала.