Московский «Спартак» со счетом 1:0 обыграл «СКА Хабаровск» в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги
Московский «Спартак» со счетом 1:0 обыграл «СКА Хабаровск» в домашнем матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги.
В турнирной таблице «Спартак» занимает второе место, набрав 41 очко. «СКА Хабаровск» с 12 очками идет последним.
Анне сегодня ЦСКА в Грозном выиграл у клуба Ахмат со счетом 3-0. Зенит и Ростов завершили игру со счетом 0-0.
Лидер чемпионата Локомотив свой матч проведет завтра на выезде против Урала.
Комментарии5
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matros__koshkin__95 11 марта 2018 | 21:09
Такой дикий пёр свидетельствует, что весь Спартак перед игрой большими ложками жрал говно.
tremens_delirium 11 марта 2018 | 21:29
matros__koshkin__95:
Может, оладушки из матросской легендарной кастрюли, из которой не всякая свинья решится отведать?
debilium_4_ruutel_4 11 марта 2018 | 22:22
tremens_delirium: matros_koshkin__41: А может ему, (tremens_delirium) просто морду в очередной раз набить?....
Лучше просто : ЕБАЛО "НАЧИСТИТЬ" :-)
P.S.
Будет БЛИСТАТЬ!... хоть НЕ УМОМ,
Но блестящим, ДЕБИЛЬНЫМ МУРЛОМ! ;-)
Хуцпа.
=
putriot: Он туп не от формы лица - носа А,а от природы.
И от формы лица - носа - ТОЖЕ видно.
ИБО:
Хоть я и НЕ поклонник Ломброзо Чезаре,
Но, что "тременз" - ДЕБИЛ, написано на ХАРЕ! ;-)
Хуцпа.
=
tremens_delirium:Сухари сушить не пора? Кой кому
ДЕБИЛ иссушил всё своё же ГОВНО в КИЗЯКИ- СУХАРИ
Увы, но бесплодные "мысли" к БЕЗУМСТВУ его привели
Хуцпа
=
tremens_delirium: побиты все Хуцпы. Такого ранее не припомню.
ДЕБИЛ, ты слишком мал и слишком ГЛУП.
И в жизни не встречал ещё больших ЗАЛУП! ;-)
Хуцпа
=
tremens_delirium: Но бодрить Хуцпу уже удаётся
ДЕБИЛ "delirium" "бодрить" ХУЦПУ пытался
Увы, не получилось, от обиды...ОБОСРАЛСЯ!
=
goshick: вот как готово будет, так и гордись
Скорее он изойдёт на ГОВНО и СДОХНЕТ.
чем получит повод "для гордости" ;-)
=
matros_koshkin_041: Хупца - это я.
Здравствуй, Брат!
И я - ХУЦПА!
Пусть лучше у меня сосёт с ПРОГЛОТОМ !
Хуцпа младший ;-)
=
tremens_delirium: Уже и этот ник в обработке
Хотя угрозы "tremens"а бывают АГРЕССИВНЫ,
Но результаты, как у ГОМИКА, - ПАССИВНЫ :-)
Хуцпа младший.
=
matros_koshkin_041: из моего добровольно-вынужденного покаяния, что Хупца - это я
Здравствуй, "кровник"!
Здравствуй, мой молочный БРАТАН!!!
Успехов тебе!
Хуцпа.
=
goshick: Или хуцпа сдохнет, или сам Рюйтель
Genosse ЖИДЫ, хуцпа исчезнет только тогда, когда СДОХНЕТ последний ЖИДОК на планете Земля
Увы.
djuga 11 марта 2018 | 21:12
Спартак почему-то тяжело играет с командами-аутсайдерами. И сейчас "отскочил" на предпоследней минуте.
Валидольный матч.
nikolau 11 марта 2018 | 22:20
ЧР полностью утратил для меня интерес:
- клубы содержащиеся на бюджеты региона (это из пенсий и ремонтов дорог)
- явки на матчи по 2-5 тысяч человек (это - показатель боления)
- мега-дорогие легионеры, купленные ради откатов глав регионов или гос-корпораций