В Екатеринбурге прошел митинг против сноса дворца культуры «Химмаш»...

В акции участвовало около тысячи человек, — сообщает Znak.com.

Владелец здания намерен снести его, чтобы построить на этом месте высотный жилой дом. На митинге были и дети, которые занимаются в ДК.

Дворец культуры «Химмаш» принадлежит структурам депутата Заксобрания Свердловской области, основателя AVS Group Валерия Савельева. Он пояснял, что здание находится в ветхом состоянии и проводить в нем ремонт нет смысла. В то же время в администрации Екатеринбурга заявляют, что у владельца здания нет разрешения на снос дворца, а также на строительство жилых высоток на этом месте.