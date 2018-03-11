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21:03, 11 марта 2018

В Екатеринбурге прошел митинг против сноса дворца культуры «Химмаш»

В акции участвовало около тысячи человек, — сообщает Znak.com.
Владелец здания намерен снести его, чтобы построить на этом месте высотный жилой дом. На митинге были и дети, которые занимаются в ДК.
Дворец культуры «Химмаш» принадлежит структурам депутата Заксобрания Свердловской области, основателя AVS Group Валерия Савельева. Он пояснял, что здание находится в ветхом состоянии и проводить в нем ремонт нет смысла. В то же время в администрации Екатеринбурга заявляют, что у владельца здания нет разрешения на снос дворца, а также на строительство жилых высоток на этом месте.

Комментарии

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patrik03 11 марта 2018 | 21:11

В Екатеринбурге прошел митинг против сноса дворца культуры «Химмаш»...

Куда смотрит вафлёр Адольф Ройзман?

metalug 11 марта 2018 | 21:58

patrik03: Тебя раком поставил и отымел так, что ты соображать перестал.
Теперь ты еще и сосешь у него в экстазе.
----------------------------------------
в администрации Екатеринбурга заявляют, что у владельца здания нет разрешения на снос дворца, а также на строительство жилых высоток на этом месте.
============== Сосни еще и иди опробуй обрез епригожинский.

patrik03 11 марта 2018 | 22:02

Куда смотрит вафлёр Адольф Ройзман?

metalug 11 марта 2018 | 22:10

patrik03: А ты куда смотришь, ротиком обхваптил и глазки поднять нек можешь? Соси, голубок. Сзади у тебя пригожин, есть кому присмотреть. Он тебя не обидит.

thesonhuman 11 марта 2018 | 21:22

Не может ремонтировать, пусть продаст за бесценок, другой отремонтирует.

nns33 11 марта 2018 | 21:39

thesonhuman: Дети в ДК занимаются,а их хотят лишить этой возможности. Значит,не такой ветхий,как хотелось бы. Вкладывать деньги в детей ? Уж,лучше в свой интерес.

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