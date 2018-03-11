В Краснодаре задержали участников одиночных пикетов
Они вышли с плакатами, стилизованными под три билборда из известного фильма Мартина МакДоны. На них было аписано: «20 миллионов нищих», «100 долларовых миллиардеров», «Такую Россию ты выбираешь?». Сотрудники полиции взяли у активистов личные данные, после чего отпустили из отдела, — сообщает ОВД-Инфо.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 11 марта 2018 | 21:09
К концу предстоящего срока кол-во нищих и миллиардеров должно значительно вырасти.
nikitin43 11 марта 2018 | 21:41
mikhail_spb_: сказать честно - блевать хочется на гаранта конституции.
ura_123 11 марта 2018 | 21:09
Красавцы!
palmcoast___ 11 марта 2018 | 22:07
ura_123:
Менты красавцы? Чойта с тобой Юрик?
hz6691 11 марта 2018 | 21:16
Взяли личные данные миллиардеров или нищих?
shlevet 11 марта 2018 | 21:32
Интересно, а кого представляют эти пикетчики?
Что-то мне подсказывает, что не нищих
metalug 11 марта 2018 | 22:03
shlevet: естественно, миллиардеров они представляют: Сечина, Миллера, Ротенбергов, Тимченко и прочих дерипасок.
Но путин придет порядок наведет. Вот выберем его, если повезет, и парекратит он весь этот бардак и воровство, который
metalug 11 марта 2018 | 22:07
Но путин придет порядок наведет. Вот выберем его, если повезет, и парекратит он весь этот бардак и воровство, который уже 18 лет в стране царит.
как жалко, что он раньше к власти не пришел.
Совсем бы в другой стране сейчас жили.
А то хер знает кто все эти 18 лет страной правил. Нет, надо Путина в президенты выбрать. Я это давно говорю. И заживем.
таких мультиков наснимает про будущую хорошую жизнь. Порадуемся.
shlevet 11 марта 2018 | 22:28
metalug:
Что поделаешь.
Вот Миша Ходорковский не хочет возвращаться в Россию и становиться здесь президентом, хоть и обещал.
А вот Навальный, тот очень даже хочет, но вот беда не может
alalrom 11 марта 2018 | 21:47
Краснодар столица путинизма
polba 11 марта 2018 | 22:00
При капитализме иначе не бывает.