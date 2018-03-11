В Краснодаре задержали участников одиночных пикетов

Они вышли с плакатами, стилизованными под три билборда из известного фильма Мартина МакДоны. На них было аписано: «20 миллионов нищих», «100 долларовых миллиардеров», «Такую Россию ты выбираешь?». Сотрудники полиции взяли у активистов личные данные, после чего отпустили из отдела, — сообщает ОВД-Инфо.