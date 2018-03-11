Предвыборный перформанс под названием «Звон цепей» прошел в Санкт-Петербурге

Его устроили активисты движения «Весна». Они оделись так, чтобы быть похожими на заключенных, опутали себе ноги цепями и в таком виде прошли по Невскому проспекту. На груди у каждого висела табличка с именами уже арестованных перед президентскими выборами активистов, а также тех, кого еще могут арестовать, так как они внесены в список, составленный Центром по борьбе с экстремизмом. В качестве лагерных номеров на груди у участников акции была дата президентских выборов – 18 марта 2018 года, сообщает радио «Свобода».

Напомним, в Петербурге был арестован координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров, активист Артем Гончаренко, который высунул в окно желтую надувную уточку, а также координатор штаба Навального Денис Михайлов, который был дважды привлечен к ответственности за участие в одной и той же акции.