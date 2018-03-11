Предвыборный перформанс под названием «Звон цепей» прошел в Санкт-Петербурге
Его устроили активисты движения «Весна». Они оделись так, чтобы быть похожими на заключенных, опутали себе ноги цепями и в таком виде прошли по Невскому проспекту. На груди у каждого висела табличка с именами уже арестованных перед президентскими выборами активистов, а также тех, кого еще могут арестовать, так как они внесены в список, составленный Центром по борьбе с экстремизмом. В качестве лагерных номеров на груди у участников акции была дата президентских выборов – 18 марта 2018 года, сообщает радио «Свобода».
Напомним, в Петербурге был арестован координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров, активист Артем Гончаренко, который высунул в окно желтую надувную уточку, а также координатор штаба Навального Денис Михайлов, который был дважды привлечен к ответственности за участие в одной и той же акции.
Комментарии14
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jblack2 11 марта 2018 | 21:07
Скорее первоманс не звон цепей, за звон #удей...
patrik03 11 марта 2018 | 21:09
Предвыборный перформанс под названием «Звон цепей» прошел в Санкт-Петербурге. Его устроили активисты движения «Весна»...
"Весна" - движение молодых евреев.
plantagenista 11 марта 2018 | 22:19
patrik03: Как антисемитской срани,тебе неведом интернационализм?
shplint_04 11 марта 2018 | 22:30
Интернационализм - это когда люди объединяются, чтобы бить евреев. Мало они всем крови попортили.
bbob 11 марта 2018 | 22:20
patrik03: //движение молодых евреев//
Еще один чудак, которого в молодости какой-то еврейский мальчик обидел: то ли списывать тупому не давал, то ли красивую девочку отбил.
kinnlade 11 марта 2018 | 21:11
Яйца свои к асфальту не приколотили еще?Перфоменсы мля!
polba 11 марта 2018 | 21:35
Весна, это та шайка младолиберастов, что не успев создаться, уже начали грызть друг дружке глотки за грантики малые, обвиняя бывших соратников в наглом воровстве ?
shlevet 11 марта 2018 | 21:41
А фрики как всегда перформанизировались
polba 11 марта 2018 | 21:49
shlevet: Это не фрики. Это открытые враги - прямые агенты мистера Маккейна.
polba 11 марта 2018 | 21:47
Посмотрел на этих ребятишек малость внимательнее и ... опаньки... Оказывается всё руководство этой самой "Весны", в 2014 году проходило обучение в славном граде Варшеве на специальных курсах, организованных и оплаченных неким "International Republican Institute (IRI)".
Ну и вишенкой на торте - руководителем этого самого International Republican Institute является ни кто иной, как наш любимый американский сенатор - сбитый лётчик ДЖОН МАККЕЙН (!)
Занавес.
kir_pich_101 11 марта 2018 | 21:51
Всем вышеопубликованным - зачёт!
На доппаёк доширака - становись!
shlevet 11 марта 2018 | 21:54
kir_pich_101:
И тебе полпеченьки.
Честно заработал =)):-)
polba 11 марта 2018 | 21:57
kir_pich_101: Разумеется зачёт. Страна должна знать всю вашу власовскую мразоту поимённо, дабы когда придёт время судить вас и воздавать иудушкам по-заслугам.
eduard53 11 марта 2018 | 22:19
ИМХО, даже весеннему стебу-перформансу не помешало бы
чуть больше определённости-внятности ...
* * *
Трубя "Пора валить!",
Нельзя ли, господа,
Идею уточнить –
Кого или куда?