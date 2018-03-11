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21:02, 11 марта 2018

Предвыборный перформанс под названием «Звон цепей» прошел в Санкт-Петербурге

Его устроили активисты движения «Весна». Они оделись так, чтобы быть похожими на заключенных, опутали себе ноги цепями и в таком виде прошли по Невскому проспекту. На груди у каждого висела табличка с именами уже арестованных перед президентскими выборами активистов, а также тех, кого еще могут арестовать, так как они внесены в список, составленный Центром по борьбе с экстремизмом. В качестве лагерных номеров на груди у участников акции была дата президентских выборов – 18 марта 2018 года, сообщает радио «Свобода».
Напомним, в Петербурге был арестован координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров, активист Артем Гончаренко, который высунул в окно желтую надувную уточку, а также координатор штаба Навального Денис Михайлов, который был дважды привлечен к ответственности за участие в одной и той же акции.

Комментарии

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jblack2 11 марта 2018 | 21:07

Скорее первоманс не звон цепей, за звон #удей...

patrik03 11 марта 2018 | 21:09

Предвыборный перформанс под названием «Звон цепей» прошел в Санкт-Петербурге. Его устроили активисты движения «Весна»...

"Весна" - движение молодых евреев.

plantagenista 11 марта 2018 | 22:19

patrik03: Как антисемитской срани,тебе неведом интернационализм?

shplint_04 11 марта 2018 | 22:30

Интернационализм - это когда люди объединяются, чтобы бить евреев. Мало они всем крови попортили.

bbob 11 марта 2018 | 22:20

patrik03: //движение молодых евреев//
Еще один чудак, которого в молодости какой-то еврейский мальчик обидел: то ли списывать тупому не давал, то ли красивую девочку отбил.

kinnlade 11 марта 2018 | 21:11

Яйца свои к асфальту не приколотили еще?Перфоменсы мля!

polba 11 марта 2018 | 21:35

Весна, это та шайка младолиберастов, что не успев создаться, уже начали грызть друг дружке глотки за грантики малые, обвиняя бывших соратников в наглом воровстве ?

shlevet 11 марта 2018 | 21:41

А фрики как всегда перформанизировались

polba 11 марта 2018 | 21:49

shlevet: Это не фрики. Это открытые враги - прямые агенты мистера Маккейна.

polba 11 марта 2018 | 21:47

Посмотрел на этих ребятишек малость внимательнее и ... опаньки... Оказывается всё руководство этой самой "Весны", в 2014 году проходило обучение в славном граде Варшеве на специальных курсах, организованных и оплаченных неким "International Republican Institute (IRI)".
Ну и вишенкой на торте - руководителем этого самого International Republican Institute является ни кто иной, как наш любимый американский сенатор - сбитый лётчик ДЖОН МАККЕЙН (!)
Занавес.

kir_pich_101 11 марта 2018 | 21:51

Всем вышеопубликованным - зачёт!
На доппаёк доширака - становись!

shlevet 11 марта 2018 | 21:54

kir_pich_101:
И тебе полпеченьки.
Честно заработал =)):-)

polba 11 марта 2018 | 21:57

kir_pich_101: Разумеется зачёт. Страна должна знать всю вашу власовскую мразоту поимённо, дабы когда придёт время судить вас и воздавать иудушкам по-заслугам.

eduard53 11 марта 2018 | 22:19

ИМХО, даже весеннему стебу-перформансу не помешало бы
чуть больше определённости-внятности ...

* * *
Трубя "Пора валить!",
Нельзя ли, господа,
Идею уточнить –
Кого или куда?

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