Z Архив новостей новости
5 44 6 3139
21:01, 11 марта 2018

Член ЦИК Сергей Сироткин назвал «неэтичным» пост Сергея Собянина под названием «Почему я буду голосовать за Путина?»

«Конечно, по моему личному мнению, не стоило этого делать, на результат выборов это не повлияет, а закон может быть нарушен», —заявил Сироткин РБК. При этом он отметил, что речь в публикации мэра может идти не об агитации, а о «признании в любви к президенту».
Запрос о нарушении мэром Москвы закона о выборах направил в ЦИК проект «Открытые Медиа» Михаила Ходорковского.
По закону о выборах президента РФ, во время избирательной кампании чиновникам и госслужащим запрещено заниматься агитацией. В том числе указывать, за кого они сами собираются голосовать.

Комментарии

44

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

akademik_ugarov_56 11 марта 2018 | 21:04

Не отдадим победу врагам России!
Россия, Путин, Возрождение!
Путин - самый достойный президент.

sargon5001 11 марта 2018 | 21:07

akademik_ugarov_56: Говно ты, а не академик Угаров.

akademik_ugarov_56 11 марта 2018 | 21:10

sargon5001:
Всем врагам России и президента Путина, пора заглатывать кирпичи.

tanyaya 11 марта 2018 | 21:48

akademik_ugarov_56: Только мне одной понятно, что ты второй аккаунт Патрика?
Причем, проданный Патриком в довесок к первому уже за бесценок.

in_cat_we_trust 11 марта 2018 | 22:21

akademik_ugarov_56: угорел, болезный?

zapadnay 11 марта 2018 | 21:11

sargon5001:
Он, не может быть, нарушен, ОН НАРУШЕН. Причём, явно нарушен. А может быть, намеренно. Ведь законы им не писаны (с), Первый раз, что ли?!

danko1 11 марта 2018 | 21:15

zapadnay: Закон нарушен многократно и многими.
Но при отсутствии реальных выборов это даже значения не имеет.
Принявшая эстафету у Чурова Эллочка никаких нарушений не видит.
И главный кандидат уже на 3-ем сроке вне закона.
Участвоать в таких выборах вообще преступление, если честь и совесть имеешь.

ignachio 11 марта 2018 | 21:20

Если бы в 1980-м какой-нибудь чиновник написал "Почему я буду голосовать за Брежнева", то за ним бы пришли уже ночью (учитывая, что в бюллетене только одна фамилия).

ura_123 11 марта 2018 | 22:03

danko1: Где это Вы от нас скрывались и что это за цифра 1 ?

zapadnay 11 марта 2018 | 22:05

danko1:
Именно так. Уже ничего не имеет значение, причём, как для этих, так и для народа.

zapadnay 11 марта 2018 | 22:09

Эллочка в упор ничего не видит на оба глаза. Зато уж как Навального распекала?!

shtirlitz77 11 марта 2018 | 21:30

zapadnay: "ОН НАРУШЕН."

Оля. здравствуйте!
А по мне такой блог, где нет ни одного слова правды, должен возыметь обратное действие. Это. как если бы подмосковный губернатор выступил перед митингующими против свалки и призвал идти на выборы и голосовать за всехнего любимца Пу.

nns33 11 марта 2018 | 21:46

shtirlitz77: Москвичи так "любят" мэра ,что его пост ---это антиреклама.

shtirlitz77 11 марта 2018 | 22:00

nns33: "...Москвичи так "любят" мэра ,что его пост..."

И, главное, что эта "любовь" взаимная.

zapadnay 11 марта 2018 | 22:03

shtirlitz77:
Привет, Ирина!
Да, конечно. Чем больше они вылезают с агитацией, тем противнее большинству. Однако, ведь вылезают?!

kokeshi 11 марта 2018 | 22:00

sargon5001: у нас таких Акадэмиков как грязи.

shtirlitz77 11 марта 2018 | 21:22

akademik_ugarov_56: Не отдадим победу врагам России!
Россия, Путин, Возрождение!
Путин - самый достойный президент.

УР-Р-Р-А, товарищи!!!

filosof64 11 марта 2018 | 22:02

угарным газом надышался? теперь бредишь.....

srk2658lu 11 марта 2018 | 22:08

akademik_ugarov_56: Обогатился при нём, путриот?

rus163tlt 11 марта 2018 | 22:15

akademik_ugarov_56: крутой стёб.)))

ura_123 11 марта 2018 | 21:05

А выдвижение самовыдвиженца на 4-й срок это как бы в рамках закона?
Ай да сироткин,ай да сын своей мамы!

mikhail_spb_ 11 марта 2018 | 21:07


Скоро будут обязывать каждого россиянина признаваться в любви к нацдилеру?

allpha00 11 марта 2018 | 21:15

mikhail_spb_: Собянин явно на очередную прокладку между сроками метит

tanyaya 11 марта 2018 | 21:52

allpha00: Да какую там прокладку? Собянин в самых мощных памперсах, но даже эти памперсы уже не справляются. Течёт повсюду. Тут не до чести и достоинства. Они все реально ссутся от страха за свою жизнь.

kir_pich_101 11 марта 2018 | 21:09

Почему сразу агитация?
Может это просто любовь?

putin_itogy 11 марта 2018 | 21:10

Он бойфренд путина.
Ну что вы, право..

prusol 11 марта 2018 | 21:13

В ЦИК, оказывается тоже есть юридически неграмотные члены? Сироткина необходимо за такое незнание Законов исключить немедленно из комиссии, дабы не дискредитировать её.

nestor199 11 марта 2018 | 21:50

prusol: А что в Законе по этому случаю?

vladimirgornitsky 11 марта 2018 | 21:13

Пытки арестованных и заключенных они называют "превышение служебных полномочий".
Многомиллионное воровство бюджетных денег они называют "финансовые нарушения" или "нецелевое использование".
Явное нарушение закона о выборах они называют "неэтичным".
Зато критику власти они называют экстремизмом.

kir_pich_101 11 марта 2018 | 21:20

vladimirgornitsky: Путенское словоблудие...

venmud 11 марта 2018 | 21:21

А Памфилова опять свой язычок засунула в высоко-высоко поставленную ....?

borisv 11 марта 2018 | 21:22

Да ладно, им всё можно. Это ж не Навальный, который попробовал зарегистрировать наблюдателей(!). И где это видано, чтобы бандиты сами, добровольно расставались с властью? Придётся подождать, пока природа всё сделает за россиян...

jidkov 11 марта 2018 | 21:38

...речь в публикации мэра может идти не об агитации, а о «признании в любви к президенту»...
\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
таки что - и этот из радужных???...

pepetz 11 марта 2018 | 21:43

Интересная квалификация поступка. А можно назвать это взяткой?
А что, возможность оставаться на посту больших денег стоит.

mihvol_54 11 марта 2018 | 22:04

pepetz: Вы правы.
Но сам это пост приносит СТОЛЬКО ( Батурина и Лужков всем пример), что можно и поступиться такой мелочью для ПЖиВчиков, как СОВЕСТЬ.

evg157 11 марта 2018 | 21:43

Собянин забыл про закон о незаконной агитации
ЦИК забыл о загрансчетах Грудинина .
Но путинисты помнят ,чтобы не пустить Навального на выборы дела
надо фабриковались на него за годы .

malanoff 11 марта 2018 | 21:43

Такой чиновник как Собянин , после такого поступка не заслуживает высокого звания России "Чиновник РФ" Пшёл вон.

jetsam 11 марта 2018 | 21:53

неэтично....
еще немного и жополизы начнут называть убийство Немцова "некрасиво"....

ac_dc 11 марта 2018 | 22:06

jetsam:
Так они сейчас называют его нерациональным (невыгодным)
Гаже то некуда

pushok1971 11 марта 2018 | 21:58

Продажная любовь - это проституция. А между мужчинами - педерастия!

mihvol_54 11 марта 2018 | 21:59

В ср...м совке 2.0 с погонялом - путинская рашка - говняшка, этично ВСЁ, что работает на т.н рейтинг окурка у быдломасс.
И этичны и допустимы ВСЕ способы об@@@@@ния тыпых и бездумных совков - путиноидов.

sab171 11 марта 2018 | 22:03

признание любви к начальнику, должностному лицу это холуйство (источник: учебник русского языка 3 класс).

eyjafjallajoekull 11 марта 2018 | 22:09

Вопрос: "Откуда Сироткин знает, что на результаты это не повлияет?" Пусть обоснует свои умозаключения: "Потому что ...". В принципе, те самые 300 интеллектуалов по Паскалю уже покинули Россию (несколько, впрочем ещё остались), так что вопрос риторический. Вы спросите: "А кто же тогда занимается созданием вооружений, ведёт ток-шоу, занимается режиссурой, создаёт фильмы, преподаёт в университетах?" А кто сказал, что это интеллектуалы? Уровень IQ и профессиональные навыки часто совершенно не коррелируют.

vladimir1967 11 марта 2018 | 22:22

"Принципиальность" ЦИК имени Чурова проявлял только когда надо было не регистрировать Навального кандидатом (по заказу кремля). А для других кандидатов (Путин, Грудинин, Жириновский) всегда найдется "понимание" и нужное трактование закона.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 марта Поздравить…

5 469 6 6586 08.03
Kэхо москвы, праздники, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 394 6 6349 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 5 марта Поздравить…

5 432 6 7504 05.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 868 6 42254 12:14
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

На смерть товарища Сталина Не знаю, как вы, а я верю в роль личности в истории. С красным днем календаря всех, а особенно — потомков пострадавших от него и от его системы…

5 356 6 24780 05.03
Kсталин, история, общество, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 240 6 19476 11:53
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2898170

5 104 6 8967 06.03
#слушать 01:44:06 8читать ;смотреть $скачать 23.8 МБ
Блоги

Ксения Собчак политик

+ Прославление Сталина недопустимо в России Прославление Сталина недопустимо в России Жалеть можно только о том, что за свои злодейства он не предстал перед земным судом…

5 218 6 18756 05.03
8читать ;смотреть
Kсталин, история, видео, мнения
Блоги

+ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Президент прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…»

5 80 6 7017 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, праздники, женщины, видео, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Свидетели бойкота Голосование 18 марта — это голосование за войну или за мир. «Свидетели бойкота» делают все, чтобы голосов за мир было меньше. Это — голос за войну…

5 197 6 17987 05.03
Kвыборы-2018, политика, власть, общество, мнения
Новости

Ходорковский досрочно проголосовал на выборах президента, испортив бюллетень Он сделал это в Германии, где находится в командировке…

5 63 6 6654
Блоги

Илья Яшин политик

Любой документ, где хоть как-то упоминается критически Путин, они изымают В момент передачи тиража на подземной парковке одного из торговых центров появились оперативники центра по противодействию экстремизму, другие сотрудники полиции — и буквально весь тираж изъяли. Разумеется, изъяли абсолютно незаконно…

5 60 6 6528 20:07
Kпутин, политика, мнения
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Кто за Грудинина проголосуют, проголосуют за Сталина Если товарищу Грудинину нравится Сталин, то он — как несомненный кулак и явная вражина — должен пойти и самоубиться наиболее мучительным образом, желательно с пытками…

5 209 6 23754 06.03
Kполитика, грудинин, сталин, власть, мнения
Интервью Интервью

Тамара Плетнева гость: Тамара Плетнева председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками. Правильно Володин говорит, я его поддерживаю полностью…

5 216 6 26261 07.03
#слушать 01:18 8читать $скачать 305.9 КБ
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

2789428

5 59 6 7259 19:07
#слушать 48:50 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, общество, сша, власть, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Станислав Садальский актер

Дети двинулись на голос певицы и вышли к советским окопам… Ее голос спас целый класс детей…

5 133 6 16555 14:38
Kтворчество, общество, воспоминания, фото, видео, мнения

Популярное за неделю

Новости

Владимир Путин отдавал приказ сбить турецкий пассажирский самолет О событиях 2014 года президент рассказал во время съемки документального фильма для федерального телевидения…

5 112 6 26064
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова .

О харассменте Хотите мою историю с Леонидом Слуцким? Сейчас будет бомбическая вещь.
...Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид. И он садится и начинает, не включаясь в беседу, говорить какие-то такие вещи…

5 195 6 171868 08.03
#слушать 44:00 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Верите ли вы в причастность российских спецслужб к отравлению Сергея Скриапаля?
5 130 6 24632 06.03
Блоги

Марк Солонин историк

Сеанс охотничьей магии Тяжелой МБР «Сармат» на вооружении ВКС России нет. Её летные испытания не только не завершились, но и толком не начались (подбрасывание в воздух массо-габаритного макета — это еще не полет на межконтинентальную дальность)...

5 599 6 173497 07.03
Kпутин, вооружение, сша, ядерное оружие, политика, про, мнения
Блоги

Алексей Соломин глава редакции соцсетей «Эха Москвы»

+ 20 махов 20 махов Нам удалось выяснить, как проходила подготовка нашумевшего послания Федеральному Собранию…

5 192 6 155242 06.03
8читать ;смотреть
Kполитика, юмор, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6774633
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3341743

Сегодня в эфире