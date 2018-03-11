Член ЦИК Сергей Сироткин назвал «неэтичным» пост Сергея Собянина под названием «Почему я буду голосовать за Путина?»

«Конечно, по моему личному мнению, не стоило этого делать, на результат выборов это не повлияет, а закон может быть нарушен», —заявил Сироткин РБК. При этом он отметил, что речь в публикации мэра может идти не об агитации, а о «признании в любви к президенту».

Запрос о нарушении мэром Москвы закона о выборах направил в ЦИК проект «Открытые Медиа» Михаила Ходорковского.

По закону о выборах президента РФ, во время избирательной кампании чиновникам и госслужащим запрещено заниматься агитацией. В том числе указывать, за кого они сами собираются голосовать.