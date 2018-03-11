Член ЦИК Сергей Сироткин назвал «неэтичным» пост Сергея Собянина под названием «Почему я буду голосовать за Путина?»
«Конечно, по моему личному мнению, не стоило этого делать, на результат выборов это не повлияет, а закон может быть нарушен», —заявил Сироткин РБК. При этом он отметил, что речь в публикации мэра может идти не об агитации, а о «признании в любви к президенту».
Запрос о нарушении мэром Москвы закона о выборах направил в ЦИК проект «Открытые Медиа» Михаила Ходорковского.
По закону о выборах президента РФ, во время избирательной кампании чиновникам и госслужащим запрещено заниматься агитацией. В том числе указывать, за кого они сами собираются голосовать.
Комментарии44
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akademik_ugarov_56 11 марта 2018 | 21:04
Не отдадим победу врагам России!
Россия, Путин, Возрождение!
Путин - самый достойный президент.
sargon5001 11 марта 2018 | 21:07
akademik_ugarov_56: Говно ты, а не академик Угаров.
akademik_ugarov_56 11 марта 2018 | 21:10
sargon5001:
Всем врагам России и президента Путина, пора заглатывать кирпичи.
tanyaya 11 марта 2018 | 21:48
akademik_ugarov_56: Только мне одной понятно, что ты второй аккаунт Патрика?
Причем, проданный Патриком в довесок к первому уже за бесценок.
in_cat_we_trust 11 марта 2018 | 22:21
akademik_ugarov_56: угорел, болезный?
zapadnay 11 марта 2018 | 21:11
sargon5001:
Он, не может быть, нарушен, ОН НАРУШЕН. Причём, явно нарушен. А может быть, намеренно. Ведь законы им не писаны (с), Первый раз, что ли?!
danko1 11 марта 2018 | 21:15
zapadnay: Закон нарушен многократно и многими.
Но при отсутствии реальных выборов это даже значения не имеет.
Принявшая эстафету у Чурова Эллочка никаких нарушений не видит.
И главный кандидат уже на 3-ем сроке вне закона.
Участвоать в таких выборах вообще преступление, если честь и совесть имеешь.
ignachio 11 марта 2018 | 21:20
Если бы в 1980-м какой-нибудь чиновник написал "Почему я буду голосовать за Брежнева", то за ним бы пришли уже ночью (учитывая, что в бюллетене только одна фамилия).
ura_123 11 марта 2018 | 22:03
danko1: Где это Вы от нас скрывались и что это за цифра 1 ?
zapadnay 11 марта 2018 | 22:05
danko1:
Именно так. Уже ничего не имеет значение, причём, как для этих, так и для народа.
zapadnay 11 марта 2018 | 22:09
Эллочка в упор ничего не видит на оба глаза. Зато уж как Навального распекала?!
shtirlitz77 11 марта 2018 | 21:30
zapadnay: "ОН НАРУШЕН."
Оля. здравствуйте!
А по мне такой блог, где нет ни одного слова правды, должен возыметь обратное действие. Это. как если бы подмосковный губернатор выступил перед митингующими против свалки и призвал идти на выборы и голосовать за всехнего любимца Пу.
nns33 11 марта 2018 | 21:46
shtirlitz77: Москвичи так "любят" мэра ,что его пост ---это антиреклама.
shtirlitz77 11 марта 2018 | 22:00
nns33: "...Москвичи так "любят" мэра ,что его пост..."
И, главное, что эта "любовь" взаимная.
zapadnay 11 марта 2018 | 22:03
shtirlitz77:
Привет, Ирина!
Да, конечно. Чем больше они вылезают с агитацией, тем противнее большинству. Однако, ведь вылезают?!
kokeshi 11 марта 2018 | 22:00
sargon5001: у нас таких Акадэмиков как грязи.
shtirlitz77 11 марта 2018 | 21:22
akademik_ugarov_56: Не отдадим победу врагам России!
Россия, Путин, Возрождение!
Путин - самый достойный президент.
УР-Р-Р-А, товарищи!!!
filosof64 11 марта 2018 | 22:02
угарным газом надышался? теперь бредишь.....
srk2658lu 11 марта 2018 | 22:08
akademik_ugarov_56: Обогатился при нём, путриот?
rus163tlt 11 марта 2018 | 22:15
akademik_ugarov_56: крутой стёб.)))
ura_123 11 марта 2018 | 21:05
А выдвижение самовыдвиженца на 4-й срок это как бы в рамках закона?
Ай да сироткин,ай да сын своей мамы!
mikhail_spb_ 11 марта 2018 | 21:07
Скоро будут обязывать каждого россиянина признаваться в любви к нацдилеру?
allpha00 11 марта 2018 | 21:15
mikhail_spb_: Собянин явно на очередную прокладку между сроками метит
tanyaya 11 марта 2018 | 21:52
allpha00: Да какую там прокладку? Собянин в самых мощных памперсах, но даже эти памперсы уже не справляются. Течёт повсюду. Тут не до чести и достоинства. Они все реально ссутся от страха за свою жизнь.
kir_pich_101 11 марта 2018 | 21:09
Почему сразу агитация?
Может это просто любовь?
putin_itogy 11 марта 2018 | 21:10
Он бойфренд путина.
Ну что вы, право..
prusol 11 марта 2018 | 21:13
В ЦИК, оказывается тоже есть юридически неграмотные члены? Сироткина необходимо за такое незнание Законов исключить немедленно из комиссии, дабы не дискредитировать её.
nestor199 11 марта 2018 | 21:50
prusol: А что в Законе по этому случаю?
vladimirgornitsky 11 марта 2018 | 21:13
Пытки арестованных и заключенных они называют "превышение служебных полномочий".
Многомиллионное воровство бюджетных денег они называют "финансовые нарушения" или "нецелевое использование".
Явное нарушение закона о выборах они называют "неэтичным".
Зато критику власти они называют экстремизмом.
kir_pich_101 11 марта 2018 | 21:20
vladimirgornitsky: Путенское словоблудие...
venmud 11 марта 2018 | 21:21
А Памфилова опять свой язычок засунула в высоко-высоко поставленную ....?
borisv 11 марта 2018 | 21:22
Да ладно, им всё можно. Это ж не Навальный, который попробовал зарегистрировать наблюдателей(!). И где это видано, чтобы бандиты сами, добровольно расставались с властью? Придётся подождать, пока природа всё сделает за россиян...
jidkov 11 марта 2018 | 21:38
...речь в публикации мэра может идти не об агитации, а о «признании в любви к президенту»...
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таки что - и этот из радужных???...
pepetz 11 марта 2018 | 21:43
Интересная квалификация поступка. А можно назвать это взяткой?
А что, возможность оставаться на посту больших денег стоит.
mihvol_54 11 марта 2018 | 22:04
pepetz: Вы правы.
Но сам это пост приносит СТОЛЬКО ( Батурина и Лужков всем пример), что можно и поступиться такой мелочью для ПЖиВчиков, как СОВЕСТЬ.
evg157 11 марта 2018 | 21:43
Собянин забыл про закон о незаконной агитации
ЦИК забыл о загрансчетах Грудинина .
Но путинисты помнят ,чтобы не пустить Навального на выборы дела
надо фабриковались на него за годы .
malanoff 11 марта 2018 | 21:43
Такой чиновник как Собянин , после такого поступка не заслуживает высокого звания России "Чиновник РФ" Пшёл вон.
jetsam 11 марта 2018 | 21:53
неэтично....
еще немного и жополизы начнут называть убийство Немцова "некрасиво"....
ac_dc 11 марта 2018 | 22:06
jetsam:
Так они сейчас называют его нерациональным (невыгодным)
Гаже то некуда
pushok1971 11 марта 2018 | 21:58
Продажная любовь - это проституция. А между мужчинами - педерастия!
mihvol_54 11 марта 2018 | 21:59
В ср...м совке 2.0 с погонялом - путинская рашка - говняшка, этично ВСЁ, что работает на т.н рейтинг окурка у быдломасс.
И этичны и допустимы ВСЕ способы об@@@@@ния тыпых и бездумных совков - путиноидов.
sab171 11 марта 2018 | 22:03
признание любви к начальнику, должностному лицу это холуйство (источник: учебник русского языка 3 класс).
eyjafjallajoekull 11 марта 2018 | 22:09
Вопрос: "Откуда Сироткин знает, что на результаты это не повлияет?" Пусть обоснует свои умозаключения: "Потому что ...". В принципе, те самые 300 интеллектуалов по Паскалю уже покинули Россию (несколько, впрочем ещё остались), так что вопрос риторический. Вы спросите: "А кто же тогда занимается созданием вооружений, ведёт ток-шоу, занимается режиссурой, создаёт фильмы, преподаёт в университетах?" А кто сказал, что это интеллектуалы? Уровень IQ и профессиональные навыки часто совершенно не коррелируют.
vladimir1967 11 марта 2018 | 22:22
"Принципиальность" ЦИК имени Чурова проявлял только когда надо было не регистрировать Навального кандидатом (по заказу кремля). А для других кандидатов (Путин, Грудинин, Жириновский) всегда найдется "понимание" и нужное трактование закона.