Причиной крушения турецкого частного самолета в Иране могло стать возгорание двигателя, — об этом заявили в иранском Управлении по чрезвычайным ситуациям. Это подтверждают и очевидцы из близлежащих селений, которые видели, как лайнер горел еще до столкновения с землей, — сообщает ТАСС.

По разным данным, на борту находилось от 11 до 20 человек. Сообщается также, что на этом самолете летела дочь главы крупного турецкого холдинга Хюсейна Башарана и семь её подруг. Самолет принадлежал турецкой инвестиционной компании Башаран Холдинг и направлялся из Шарджи в Стамбул.

Самолет упал в гористой местности. Из-за сильного дождя спасатели все еще не могут добраться до места авиакатастрофы.