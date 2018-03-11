Причиной крушения турецкого частного самолета в Иране могло стать возгорание двигателя
Причиной крушения турецкого частного самолета в Иране могло стать возгорание двигателя, — об этом заявили в иранском Управлении по чрезвычайным ситуациям. Это подтверждают и очевидцы из близлежащих селений, которые видели, как лайнер горел еще до столкновения с землей, — сообщает ТАСС.
По разным данным, на борту находилось от 11 до 20 человек. Сообщается также, что на этом самолете летела дочь главы крупного турецкого холдинга Хюсейна Башарана и семь её подруг. Самолет принадлежал турецкой инвестиционной компании Башаран Холдинг и направлялся из Шарджи в Стамбул.
Самолет упал в гористой местности. Из-за сильного дождя спасатели все еще не могут добраться до места авиакатастрофы.
Комментарии3
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komiccap_nkvd 11 марта 2018 | 21:47
сейчас какая-нибудь алькаида возьмет на себя ответственность за сбитый самолет.
igorkot__1 11 марта 2018 | 22:02
komiccap_nkvd: С чего ты энкаведешное отродье это взял? Еще про либерастов забыл написать.)))
zemljanka 11 марта 2018 | 22:08
Соболезнования.