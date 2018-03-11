В ФСБ заявляют о предотвращении теракта в Саратовской области
В спецслужбе утверждают, что предполагаемые организаторы теракта сегодня были убиты в перестрелке с сотрудниками органов безопасности. ФСБ сообщает, что они были членами законспирированной террористической ячейки. О количестве погибших, а также о том, в какой организации они состояли и когда планировали совершить теракт, никакой информации нет. На месте происшествия изъяты самодельное взрывное устройство мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте, пистолеты ТТ и «Макарова», а также самодельная ручная граната.
Комментарии14
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oldpartizan 11 марта 2018 | 20:37
какая же свадьба (выборы) без драки (теракта)?
orqswen 11 марта 2018 | 20:38
а мультики уже есть? покажите!
akademik_ugarov_56 11 марта 2018 | 21:07
Считаю необходимым представить сотрудников предотвративших теракт к высшим государственным наградам и премиям.
spec71205 11 марта 2018 | 20:44
...ФСБ не в курссе что место России у параши ! Путин сказал!
pavelchik49 11 марта 2018 | 20:54
spec71205жрачку пора отрабатывать! враги кругом!:
spec71205 11 марта 2018 | 21:02
pavelchik49: сотрудники ШТАЗИ тоже так думали! Даже стену построили!!! -в Европе бывших сотрудников этой конторы берут на работуТОЛЬКО в сортир! Это не шутка горкая правда!
lesnoj 11 марта 2018 | 20:44
Скоро в деревне в Сибири будут совершать теракты. Какие-то странные пошли террористы, кого они там напугать хотели? Если власть, то она где и Саратов такой не знает.
malinskii 11 марта 2018 | 20:51
всех убили. но еще не решили скольких. бутылка с бомбой есть, дырявая машина есть. трупов нет. в морг за ними поехали?
olexa30 11 марта 2018 | 20:52
В самое сердце страны хотели ударить - в Саратов.
ura_123 11 марта 2018 | 21:01
olexa30: Воронеж вздохнул с облегчением!
nordman_berlin 11 марта 2018 | 20:54
поздравляю вас, господа соврамши.
новая звезда на погоны в студию!
gostrax 11 марта 2018 | 20:55
Вот куда Игил добрался !
kir_pich_101 11 марта 2018 | 20:55
Чего-то мало взрывчатки и оружия...
Но есть повод сомкнуть ряды и поддержать вошьдя в его борьбе.
Видел его недавно, в очереди в молочку, за кефиром, лица на нем нет, видать впахивает...
ura_123 11 марта 2018 | 20:59
Ручная граната ( самодельная) - одна штука
Тульский Токарев ( эхо войны) - ...
В деревню,в глушь,в Саратов! (с)