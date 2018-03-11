В ФСБ заявляют о предотвращении теракта в Саратовской области

В спецслужбе утверждают, что предполагаемые организаторы теракта сегодня были убиты в перестрелке с сотрудниками органов безопасности. ФСБ сообщает, что они были членами законспирированной террористической ячейки. О количестве погибших, а также о том, в какой организации они состояли и когда планировали совершить теракт, никакой информации нет. На месте происшествия изъяты самодельное взрывное устройство мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте, пистолеты ТТ и «Макарова», а также самодельная ручная граната.