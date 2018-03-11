Студенты МГУ провели серию одиночных пикетов, требуя перенести фан-зону ЧМ по футболу от главного здания университета

Студенты МГУ провели серию одиночных пикетов, требуя перенести фан-зону предстоящего чемпионата мира по футболу от главного здания университета, — об этом сообщает Радио Свобода.

Ранее на факультете фундаментальной физико-химической инженерии МГУ провели четыре «воспитательных беседы» со студентами и аспирантами всех курсов – об этом сообщила инициативная группа Университета. Заместитель декана Людмила Григорьева призвала всех учащихся не подписывать петицию против строительства футбольной фан-зоны на территории МГУ. А тех, кто уже подписал – отказаться от своих слов. Она рассказала студентам об угрозе тюремного заключения. По мнению замдекана, те, кто протестует являются провокаторами.