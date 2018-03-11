"Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский досрочно проголосовал на выборах президента, испортив бюллетень"

Он сделал это в Германии, где находится в командировке. Ходорковский поставил красной ручкой крестики напротив фамилий всех кандидатов и написал «Путин надоел».

Ранее основатель «Открытой России» призвал голосовать на выборах за любого приемлемого кандидата, кроме Путина, а если его нет — против всех, испортив бюллетень. Важен факт отказа голосовать за заранее определенного победителя, а не факт отказа от своих гражданских прав, считает Ходорковский.