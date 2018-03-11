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20:31, 11 марта 2018

Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский досрочно проголосовал на выборах президента, испортив бюллетень

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Михаил Ходорковский общественный деятель

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Он сделал это в Германии, где находится в командировке. Ходорковский поставил красной ручкой крестики напротив фамилий всех кандидатов и написал «Путин надоел».
Ранее основатель «Открытой России» призвал голосовать на выборах за любого приемлемого кандидата, кроме Путина, а если его нет — против всех, испортив бюллетень. Важен факт отказа голосовать за заранее определенного победителя, а не факт отказа от своих гражданских прав, считает Ходорковский.

Комментарии

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russkie_za_sverjenie 11 марта 2018 | 20:37

Самая лучшая надпись на бюллетенях: В СОРТАХ ДЕРЬМА НЕ РАЗБИРАЮСЬ. А вообще, лично я в этом цирке даже участвовать не буду. Не считаю власть путина легитимной и не буду участвовать в ее шоу.

salhomir_murza 11 марта 2018 | 20:38

russkie_za_sverjenie:
Ходор мелкий пакостник и убийца.

etofeasko 11 марта 2018 | 20:56

испортив бюллетень

В Кремле все содрогнулись от ужаса!

vasilevich58 11 марта 2018 | 21:05

Путин, уходи!

wvw 11 марта 2018 | 21:09

10 лет путинской тюрьмы это конечно подвиг.но зачем повышать явку для Путина непонятно

metalug 11 марта 2018 | 21:32

etofeasko: Я прочитат "№испортив президента" и содрогнулся.
Подумал: "какое зверство"! Куда охрана смотрела?
но прочитал еще раз и отлегло от сердца.

xoxlolox 11 марта 2018 | 20:38

russkie_za_sverjenie: Ну это твои проблемы ! А я за Путина проголосую ,прикинь!)

irinakingsize1 11 марта 2018 | 20:43

xoxlolox: Так тебя ж, наверное на Лахте-2 нагнут - там не покочевряжишься

xoxlolox 11 марта 2018 | 20:56

irinakingsize1: Ну в принципе да , но главное , мне сказали что после выборов ,я на любом оппозиционном митинге или пикете могу проломить бошку любому оппозиционеру и отделаюсь административкой ! А вот это уже подарок согласись!)))

aleksandr39 11 марта 2018 | 21:43

xoxlolox: Боевики -наемники -военные преступники будут конечно голосовать за " великого вождя и мудрого учителя " ведь в противном случае их ждет суд в Нюрнберге за преступления против человечности .

serhio_25__ 11 марта 2018 | 21:13

Теперь Ходор смертельный враг Навального. Ждем поста Алеши с критикой Ходора. Или Алеша зассыт?

metalug 11 марта 2018 | 21:34

serhio_25__: Ты свой ротик открой, прям туда он и засцыт.

sg72 11 марта 2018 | 21:30

russkie_za_sverjenie:
Глобоко до пизды где ты будешь учавсвовать - в выборах или групповухе. Или только твоя жопа буде учавствовать в этой групповухе. Ты НИКТО и звать тебя НИКАК. Сдохнешь ты или будешь тут вонять еще какое то время - всем глубоко по .. твоему носу, мелкий пакостник..

aluksejsilver 11 марта 2018 | 20:37

и написал «Путин надоел».
__________________
А ведь Путин, насколько я помню, Ходорковского помиловал...

(комментарий скрыт)

metalug 11 марта 2018 | 21:39

aluksejsilver: А кто посадил Ходорковского ты не помнишь?
Значит маразм уже у тебя.
Или изначально вместо мозга дерьмо имел в голове.

perestarok 11 марта 2018 | 20:40

"Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский досрочно проголосовал на выборах президента, испортив бюллетень"

Бюллетень это ерунда. Он хочет всю Россию испортить. В 1917 году евреи уже один раз испортили Россию. И теперь опять хотят. Что им неймётся: Ходорковский, Ганапольский, Шендерович, Гозман, Троцкий, Розенфельд, Родомысльский, Вышинский, Луначарский...

irinakingsize1 11 марта 2018 | 20:48

perestarok: А че, Абрамовича, Ротенбергов,Вексельберга и др. ты уже из евреев уволил?

perestarok 11 марта 2018 | 21:16

irinakingsize1: " А че, Абрамовича, Ротенбергов,Вексельберга и др. ты уже из евреев уволил?"

Так эти хоть революцию делать не хотят. А как геволюция, так Россия проваливается на 20-40 лет назад. Конечно они тоже сволочи, но меньшие.

metalug 11 марта 2018 | 21:54

perestarok: Я понимаю что ты мразь, но вот то что ты дебильная мразь это открытие для меня.
Значит целка была Россия до 1917 г, а потом ее евреи испортили.
И стала она гулящей.
А ведь ты ее матерью назхывал. А она ... да, пошда ьпо рукам твоя мать. такая беда.
А все евреи Джержинский и Котовский, с Вышипнским и менжинским.
А еще Рыков был. И главный еврей - Сталин.
Вот он тон над Россией надругался вдоволь.
Он ведь Джугашвили.
Швили по грузински сын, дитя.
А вот джуга - это еврей.

Вот такая беда. И никуда не деться.

shlevet 11 марта 2018 | 20:42

Подождите, Миша Ходор ведь обещал стать президентом России.
Почему он не вернулся?

shram1938 11 марта 2018 | 20:43

Впервые скажу про МБХ- не умно.

good_dobrai 11 марта 2018 | 20:47

Ходорковский если будешь груб
То и для тебя найдётся ледоруб!

(комментарий скрыт)

piter_ug 11 марта 2018 | 20:53

Подход должен быть гибкий - там, где в УИКах есть представители разных партий и независимые наблюдатели, которые не допустят нарушений, там выборы нужно проигнорировать.
Там, где УИКи полностью из бюджетников и едропутов, там на выборы нужно идти и портить бюллетень. Лишних бюллетеней в УИКах нет и сфальсифицировать не удастся.
Но нужно, чтобы в ТИКах были представители оппозиции, которые не допустят нарушений уже там.

peresvet73 11 марта 2018 | 20:54

Ну, заменят другим бюллетенем - "правильным". Главное, что избиратель проявил инициативу и оформил свою явку, спасибо ему от Путина.

crane180924609 11 марта 2018 | 21:11

"...досрочно проголосовал на выборах президента, испортив бюллетень."
"Свобода лучше, чем не свобода."©

na555 11 марта 2018 | 21:28

Он сделал это в Германии, где находится в командировке.
--------------------------------------------------------------
Его в командировку отослали? И что за организация (влксм, кгб, нквд, тайное общество ...) его послала в командировку?

pushok1971 11 марта 2018 | 21:40

Расписавшись за бюллетень - то есть за справку о своей нетрудоспособности, мы выражаем согласие и покорность в ЛЮБОМ результате "выборов" президента типуна...

Поэтому, мы на ЭТО не идём!

sg72 11 марта 2018 | 21:49

Гораздо логичнее бы западу было епнуть этого ублюдка. Шуму было бы больше, а так он все равно израсходованный материал. Но впереди еще неделя, может и завалят. А обьяснят европейскому быдлу местью Путина за вот эту дебильную выходку..
В любом случае это не изменит НИЧЕГО. Нет других вариантов все равно чем Путину продолжить начатое. Коней на переправе не меняют.

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