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Эксклюзив Эха 20:30, 11 марта 2018

Полиция изъяла весь тираж доклада «Путин. Итоги. 2018», который подготовили Илья Яшин и Владимир Милов

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Илья Яшин политик

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Kпутин, политика, мнения

Полиция изъяла весь тираж доклада «Путин. Итоги. 2018», который подготовили председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин и политик Владимир Милов. Об этом Яшин сообщил «Эху Москвы». Доклад посвящен результатам деятельности Путина на посту главы государства. Речь об экономических, социальных и геополитических итогах. Анализ того, к чему Россия пришла за эти 18 лет, — пояснил политик.
В середине недели запланирована презентация. Доклад полностью готов, сверстан и напечатан. Оставалось только забрать тираж. Сегодня на подземной парковке одного из крупных торговых центров Яшин должен был забрать пачки с докладом. Однако в момент передачи материалов появились оперативники и все изъяли. Случившееся Илья Яшин назвал «досадной неприятностью» и добавил, что презентация все равно состоится.

Комментарии

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nestor199 11 марта 2018 | 20:34

Проще тираж изъять в типографии. Типография где?

russkie_za_sverjenie 11 марта 2018 | 20:40

nestor199: Бесполезные действия продажных силовиков. ПРАВДУ ВСЕ РАВНО НЕ УТАИТЬ.

ignachio 11 марта 2018 | 20:47

"Итоги" - детище Б.Немцова, его нет, а дело живет. Вот вам и памятник.

gonduras_on_kolima 11 марта 2018 | 20:57

nestor199: // Проще тираж изъять в типографии. Типография где? //
Ты из-под какого плинтуса выполз, таракан феодально-гэбнявый?
Ты вообще в курсе, что вашей высокодуховной конституции есть статья о свободе слова?
И да, в 2018-м году пытаться тиснуть какую-то инфу, которую хотят опубликовать - что против ветра ssать.
Посмотри на себя, клоун, ты уже весь мокрый.

romashka__ 11 марта 2018 | 21:05

Доклад «Путин. Итоги. 2018» - это то, что мы наблюдаем и испытываем в своей жизни.

Путин утопил страну во лжи. ПОЗОР.

liberal_vulgaris 11 марта 2018 | 21:32

gonduras_on_kolima: Хохолик, чья бы корова мычала. Тебе вон даже былины запретили читать. Потому что в них твои узкоглазые предки регулярно огребали от русских богатырей :)

nestor199 11 марта 2018 | 21:38

gonduras_on_kolima: Свобода слова? Конечно есть, но налоги еще никто не отменял. Заключи договор с типографией,оплати заказ, получи заказ и распространяй тираж во всех общественных туалетах.

nikitin43 11 марта 2018 | 21:53

nestor199: что ты болтаешь , про налог на кокс - так его вся расея платит или налог на лугандон и сирию , виолончели ...

nestor199 11 марта 2018 | 21:57

gonduras_on_kolima: Нашу Конституцию писали под ЕБН.

golodomorr_ce_hohlokost 11 марта 2018 | 22:04

" Полиция изъяла весь тираж доклада «Путин. Итоги. 2018»"----------- Все 2 экземпляра.

nestor199 11 марта 2018 | 22:07

golodomorr_ce_hohlokost: Вы думаете что .......................?
Вполне вероятно.

tanyaya 11 марта 2018 | 22:07

nestor199: А тебя нарисовал Пригожин. Которого нарисовал Путин. Которого нарисовал Ельцин. То есть, тебя нарисовал Ельцин. Можно сказать, что без Ельцина и тебя никогда не было. Ты - детёныш Ельцина.

nestor199 11 марта 2018 | 22:22

tanyaya: Не, мой папа папа Карло, а я Буратин ........... :)))

ignachio 11 марта 2018 | 20:44

Может ждали, когда Яшин расплатится, зачем печатников оставлять без денег. Эти ребята наверняка находятся под таким колпаком - мышь не проскочит, знали все - что, где, когда.

master_analitik 11 марта 2018 | 20:45

nestor199:
Лучше бы вместо писанины Яшин и Милов занимались реальными делами: Яшин вполне мог бы стоять в футбольных воротах, а Милов мог бы вполне записаться в гомики и педики.

sitkevich59 11 марта 2018 | 21:02

master_analitik: а Милов мог бы вполне записаться в гомики и педики.(С)================= Что, ваши ряды вышеуказанных типажей сильно поредели?

liberal_vulgaris 11 марта 2018 | 21:05

master_analitik: Если бы кривоногий и туповатый яшин стоял на воротах, то он бы думал, что его фамилия "пидорас"

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

shicotus_live 11 марта 2018 | 21:00

nestor199: Типография где?..
___________________________
наверняка за границей))) Тоже мне. блин. искровцы)))

nestor199 11 марта 2018 | 21:40

shicotus_live: Могли отпечатать и у нас, без всякого оформления заказа (скорее всего так и было).

vsevolodsamara 11 марта 2018 | 21:11

Это не полиция, это царская охранка...

olegleon 11 марта 2018 | 20:35

теперь каждому полицейскому хватит по экземпляру доклада

ovrag 11 марта 2018 | 20:39

olegleon: А они читать умеют?

kir_pich_101 11 марта 2018 | 20:50

olegleon: А может вошьдь на подземке в Охотном встанет и самолично с автографом раздаст населению?
Как вариант...

volvic 11 марта 2018 | 20:38

Свобода печати в России о-го-го !

lesnoj 11 марта 2018 | 20:39

Власть надоела, ну, а что же оппозиция? А такая же, как и власть, за что не возьмётся, всё проваливается.
У большевиков с распространением "Искры" неплохо получалось. До сих пор пожар тушим.

provincial49 11 марта 2018 | 20:42

Ничего страшного. Мы и без доклада ощущаем эти "итоги"

zztop1960 11 марта 2018 | 20:42

Тираж сожгут или как ? В гитлеровской Германии сжигали

kunst54 11 марта 2018 | 20:43

На черном рынке продавать станут? Вообще, сюжет бессмертный: и уничтоженная книга Александра Радищева, и сожженная полицией книга Владимира Гиляровского, и запрещенный "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына...

grossalexis032018 11 марта 2018 | 21:29

kunst54: Архипелаг спокойненько стоял на полках, по домам. И что примечательно не только сотрудников издательства, но очень многих сотрудников Главлита и прочих органов ;))

kunst54 11 марта 2018 | 21:45

grossalexis032018:
В московском "Доме книги" был куплен или где?

grossalexis032018 11 марта 2018 | 22:20

kunst54: Большинство книг у меня и семьи на полках не из магазина ;)) Прочитай пост внимательно, Это особенность совковой системы - хранили даже последнее академическое собрание сочинения Сталина, а на соседней полке Архипелаг из Франции ;))

kunst54 11 марта 2018 | 20:45

"450 градусов по Фаренгейту", ровно 65 лет спустя.

(комментарий скрыт)

prishvin 11 марта 2018 | 20:46

Зачитают до дыр.

oleg_andreevich 11 марта 2018 | 20:49

У Путина, ведь, нет смартфона. Поэтому он читает напечатанное на бумаге.

putin_itogy 11 марта 2018 | 20:49

Как же ты велик - О, путин!
https://www.youtube.com/watch?v=VeM2BJIemZM

egorka42 11 марта 2018 | 20:51

А Зачем печатать ? Сразу в нет .

valeriy_n 11 марта 2018 | 20:54

Самая лучшая реклама для печатной продукции - ее запрет. Теперь эту брошюру даже самый ленивый прочитает.

polba 11 марта 2018 | 22:07

valeriy_n: Совершенно верно. Выпуск небольшого тиражика с нарушением действующего законодательства (без оформления документов) и стук-стук в профильные органы. Временный арест продукции гарантирован, скандальчик обеспечен.
Кстати, вы размер тиража не знаете?

ursu 11 марта 2018 | 21:11

Где Илья, там и лажа, выложил бы уж в интернете, что ли...

canary 11 марта 2018 | 21:13

ничего страшного, итоги эти мы все видим, чувствуем и знаем.

galina6837 11 марта 2018 | 21:15

Иллюстрация ещё одного итога правления Путина - цензура.

grossalexis032018 11 марта 2018 | 21:20

ОТкрою маленький проф секрет - в типографии всегда остается от 5% до 10% от тиража ;)) И уж что остается точно так это файлы верстки в PDF-формате ;)) В любом случае материалы для презентации наберутся;))

liberal_vulgaris 11 марта 2018 | 21:36

grossalexis032018: Это яшин так себе рекламу делает. Взял и обозвал свою с миловым подметную портянку экспертным докладом :)

grossalexis032018 11 марта 2018 | 21:50

liberal_vulgaris: Это эксцесс исполнителя - опера-долбоклювы перестарались, жопу рвут перед выборами. В докладе собраны очевидные факты. Ты можешь весь на говно изойти, но цифры не обманешь. Тебе на бояру гонораров хватает, спишь спокойно, геморрой не мучает ? Вот весть НАХ ;))

liberal_vulgaris 11 марта 2018 | 21:56

grossalexis032018: Хватает таки, даже одолжить могу под разумный процент :) А яшина даже в оппозиционных кругах называют дегенератом-недомерком. Так что правдивость приведенных им "фактов" под большим вопросом. Из-за зависти все это у него идет к покойному борысю

alalrom 11 марта 2018 | 21:43

Представители генетического отребья, ждём-с ваш холуйский бред

nns33 11 марта 2018 | 22:02

Яшин рассчитывал на что-то другое?

ed10075 11 марта 2018 | 22:04

Трусливый режим. Рейтинг власти по ВЦИОМ - 70 процентов! Чего бояться? Или может все-таки не 70%?

(комментарий скрыт)

nenepaletz0 11 марта 2018 | 22:17

Подумаешь, событие! Всего-то пару пачек бумаги отобрали. Правохоронители, случается магазины да рестораны отбирают, и то никто не удивляется. Может у полицаев приступ диареи случился, и их премировать надо, что форму не замарали.

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