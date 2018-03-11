Полиция изъяла весь тираж доклада «Путин. Итоги. 2018», который подготовили Илья Яшин и Владимир Милов
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Любой документ, где хоть как-то упоминается критически Путин, они изымают В момент передачи тиража на подземной парковке одного из торговых центров появились оперативники центра по противодействию экстремизму, другие сотрудники полиции — и буквально весь тираж изъяли. Разумеется, изъяли абсолютно незаконно…
Полиция изъяла весь тираж доклада «Путин. Итоги. 2018», который подготовили председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин и политик Владимир Милов. Об этом Яшин сообщил «Эху Москвы». Доклад посвящен результатам деятельности Путина на посту главы государства. Речь об экономических, социальных и геополитических итогах. Анализ того, к чему Россия пришла за эти 18 лет, — пояснил политик.
В середине недели запланирована презентация. Доклад полностью готов, сверстан и напечатан. Оставалось только забрать тираж. Сегодня на подземной парковке одного из крупных торговых центров Яшин должен был забрать пачки с докладом. Однако в момент передачи материалов появились оперативники и все изъяли. Случившееся Илья Яшин назвал «досадной неприятностью» и добавил, что презентация все равно состоится.
Комментарии49
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nestor199 11 марта 2018 | 20:34
Проще тираж изъять в типографии. Типография где?
russkie_za_sverjenie 11 марта 2018 | 20:40
nestor199: Бесполезные действия продажных силовиков. ПРАВДУ ВСЕ РАВНО НЕ УТАИТЬ.
ignachio 11 марта 2018 | 20:47
"Итоги" - детище Б.Немцова, его нет, а дело живет. Вот вам и памятник.
gonduras_on_kolima 11 марта 2018 | 20:57
nestor199: // Проще тираж изъять в типографии. Типография где? //
Ты из-под какого плинтуса выполз, таракан феодально-гэбнявый?
Ты вообще в курсе, что вашей высокодуховной конституции есть статья о свободе слова?
И да, в 2018-м году пытаться тиснуть какую-то инфу, которую хотят опубликовать - что против ветра ssать.
Посмотри на себя, клоун, ты уже весь мокрый.
romashka__ 11 марта 2018 | 21:05
Доклад «Путин. Итоги. 2018» - это то, что мы наблюдаем и испытываем в своей жизни.
Путин утопил страну во лжи. ПОЗОР.
liberal_vulgaris 11 марта 2018 | 21:32
gonduras_on_kolima: Хохолик, чья бы корова мычала. Тебе вон даже былины запретили читать. Потому что в них твои узкоглазые предки регулярно огребали от русских богатырей :)
nestor199 11 марта 2018 | 21:38
gonduras_on_kolima: Свобода слова? Конечно есть, но налоги еще никто не отменял. Заключи договор с типографией,оплати заказ, получи заказ и распространяй тираж во всех общественных туалетах.
nikitin43 11 марта 2018 | 21:53
nestor199: что ты болтаешь , про налог на кокс - так его вся расея платит или налог на лугандон и сирию , виолончели ...
nestor199 11 марта 2018 | 21:57
gonduras_on_kolima: Нашу Конституцию писали под ЕБН.
golodomorr_ce_hohlokost 11 марта 2018 | 22:04
" Полиция изъяла весь тираж доклада «Путин. Итоги. 2018»"----------- Все 2 экземпляра.
nestor199 11 марта 2018 | 22:07
golodomorr_ce_hohlokost: Вы думаете что .......................?
Вполне вероятно.
tanyaya 11 марта 2018 | 22:07
nestor199: А тебя нарисовал Пригожин. Которого нарисовал Путин. Которого нарисовал Ельцин. То есть, тебя нарисовал Ельцин. Можно сказать, что без Ельцина и тебя никогда не было. Ты - детёныш Ельцина.
nestor199 11 марта 2018 | 22:22
tanyaya: Не, мой папа папа Карло, а я Буратин ........... :)))
ignachio 11 марта 2018 | 20:44
Может ждали, когда Яшин расплатится, зачем печатников оставлять без денег. Эти ребята наверняка находятся под таким колпаком - мышь не проскочит, знали все - что, где, когда.
master_analitik 11 марта 2018 | 20:45
nestor199:
Лучше бы вместо писанины Яшин и Милов занимались реальными делами: Яшин вполне мог бы стоять в футбольных воротах, а Милов мог бы вполне записаться в гомики и педики.
sitkevich59 11 марта 2018 | 21:02
master_analitik: а Милов мог бы вполне записаться в гомики и педики.(С)================= Что, ваши ряды вышеуказанных типажей сильно поредели?
liberal_vulgaris 11 марта 2018 | 21:05
master_analitik: Если бы кривоногий и туповатый яшин стоял на воротах, то он бы думал, что его фамилия "пидорас"
shicotus_live 11 марта 2018 | 21:00
nestor199: Типография где?..
___________________________
наверняка за границей))) Тоже мне. блин. искровцы)))
nestor199 11 марта 2018 | 21:40
shicotus_live: Могли отпечатать и у нас, без всякого оформления заказа (скорее всего так и было).
vsevolodsamara 11 марта 2018 | 21:11
Это не полиция, это царская охранка...
olegleon 11 марта 2018 | 20:35
теперь каждому полицейскому хватит по экземпляру доклада
ovrag 11 марта 2018 | 20:39
olegleon: А они читать умеют?
kir_pich_101 11 марта 2018 | 20:50
olegleon: А может вошьдь на подземке в Охотном встанет и самолично с автографом раздаст населению?
Как вариант...
volvic 11 марта 2018 | 20:38
Свобода печати в России о-го-го !
lesnoj 11 марта 2018 | 20:39
Власть надоела, ну, а что же оппозиция? А такая же, как и власть, за что не возьмётся, всё проваливается.
У большевиков с распространением "Искры" неплохо получалось. До сих пор пожар тушим.
provincial49 11 марта 2018 | 20:42
Ничего страшного. Мы и без доклада ощущаем эти "итоги"
zztop1960 11 марта 2018 | 20:42
Тираж сожгут или как ? В гитлеровской Германии сжигали
kunst54 11 марта 2018 | 20:43
На черном рынке продавать станут? Вообще, сюжет бессмертный: и уничтоженная книга Александра Радищева, и сожженная полицией книга Владимира Гиляровского, и запрещенный "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына...
grossalexis032018 11 марта 2018 | 21:29
kunst54: Архипелаг спокойненько стоял на полках, по домам. И что примечательно не только сотрудников издательства, но очень многих сотрудников Главлита и прочих органов ;))
kunst54 11 марта 2018 | 21:45
grossalexis032018:
В московском "Доме книги" был куплен или где?
grossalexis032018 11 марта 2018 | 22:20
kunst54: Большинство книг у меня и семьи на полках не из магазина ;)) Прочитай пост внимательно, Это особенность совковой системы - хранили даже последнее академическое собрание сочинения Сталина, а на соседней полке Архипелаг из Франции ;))
kunst54 11 марта 2018 | 20:45
"450 градусов по Фаренгейту", ровно 65 лет спустя.
prishvin 11 марта 2018 | 20:46
Зачитают до дыр.
oleg_andreevich 11 марта 2018 | 20:49
У Путина, ведь, нет смартфона. Поэтому он читает напечатанное на бумаге.
putin_itogy 11 марта 2018 | 20:49
Как же ты велик - О, путин!
https://www.youtube.com/watch?v=VeM2BJIemZM
egorka42 11 марта 2018 | 20:51
А Зачем печатать ? Сразу в нет .
valeriy_n 11 марта 2018 | 20:54
Самая лучшая реклама для печатной продукции - ее запрет. Теперь эту брошюру даже самый ленивый прочитает.
polba 11 марта 2018 | 22:07
valeriy_n: Совершенно верно. Выпуск небольшого тиражика с нарушением действующего законодательства (без оформления документов) и стук-стук в профильные органы. Временный арест продукции гарантирован, скандальчик обеспечен.
Кстати, вы размер тиража не знаете?
ursu 11 марта 2018 | 21:11
Где Илья, там и лажа, выложил бы уж в интернете, что ли...
canary 11 марта 2018 | 21:13
ничего страшного, итоги эти мы все видим, чувствуем и знаем.
galina6837 11 марта 2018 | 21:15
Иллюстрация ещё одного итога правления Путина - цензура.
grossalexis032018 11 марта 2018 | 21:20
ОТкрою маленький проф секрет - в типографии всегда остается от 5% до 10% от тиража ;)) И уж что остается точно так это файлы верстки в PDF-формате ;)) В любом случае материалы для презентации наберутся;))
liberal_vulgaris 11 марта 2018 | 21:36
grossalexis032018: Это яшин так себе рекламу делает. Взял и обозвал свою с миловым подметную портянку экспертным докладом :)
grossalexis032018 11 марта 2018 | 21:50
liberal_vulgaris: Это эксцесс исполнителя - опера-долбоклювы перестарались, жопу рвут перед выборами. В докладе собраны очевидные факты. Ты можешь весь на говно изойти, но цифры не обманешь. Тебе на бояру гонораров хватает, спишь спокойно, геморрой не мучает ? Вот весть НАХ ;))
liberal_vulgaris 11 марта 2018 | 21:56
grossalexis032018: Хватает таки, даже одолжить могу под разумный процент :) А яшина даже в оппозиционных кругах называют дегенератом-недомерком. Так что правдивость приведенных им "фактов" под большим вопросом. Из-за зависти все это у него идет к покойному борысю
alalrom 11 марта 2018 | 21:43
Представители генетического отребья, ждём-с ваш холуйский бред
nns33 11 марта 2018 | 22:02
Яшин рассчитывал на что-то другое?
ed10075 11 марта 2018 | 22:04
Трусливый режим. Рейтинг власти по ВЦИОМ - 70 процентов! Чего бояться? Или может все-таки не 70%?
nenepaletz0 11 марта 2018 | 22:17
Подумаешь, событие! Всего-то пару пачек бумаги отобрали. Правохоронители, случается магазины да рестораны отбирают, и то никто не удивляется. Может у полицаев приступ диареи случился, и их премировать надо, что форму не замарали.