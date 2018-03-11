Московский «Спартак» принимает на своем поле «СКА-Хабаровск» в 22-м туре чемпионата России по футболу

После первого тайма счет не был открыт.

ЦСКА в Грозном выиграл у клуба Ахмат со счетом 3-0. Зенит и Ростов завершили игру со счетом 0-0.

Лидер чемпионата Локомотив свой матч проведет завтра на выезде против Урала.