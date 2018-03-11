Московский «Спартак» принимает на своем поле «СКА-Хабаровск» в 22-м туре чемпионата России по футболу
ЦСКА в Грозном выиграл у клуба Ахмат со счетом 3-0. Зенит и Ростов завершили игру со счетом 0-0.
Лидер чемпионата Локомотив свой матч проведет завтра на выезде против Урала.
Комментарии2
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practolog 11 марта 2018 | 20:11
Это что уже чемпионат мира уже начался? Да, отстал я от жизни с этими задницами..
spec71205 11 марта 2018 | 20:26
Старушка Великобритания рассматривает возможность полного бойкота ЧМ-2018 в России из-за отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Речь идет об отказе от визита в Россию на ЧМ-2018 официальных делегаций и футболистов.
Сообщается, что к бойкоту, уже готовы присоединиться Польша, Австралия и Япония.
Для полноценного бойкота этого пока маловато.
Но работа в этом направлении только начата.
Какие страны могут поддержать Великобританию?..
Европа представлена на ЧМ-2018 четырнадцатью странами.
В случае чего, бойкот, скорее всего, поддержат двенадцать из них:
Англия, Бельгия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Польша, Португалия, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция.
Остальной мир фифти-фифти.
Австралия, Южная Корея, Колумбия и Япония, видимо, поддержат бойкот.
А Перу, Бразилия, Коста-Рика и Сербия вполне могут приехать.
Из 32 стран-участников ЧМ-2018, мы в полной мере можем рассчитывать только на поддержку Ирана...