В Иране потерпел крушение частный турецкий самолет
Об этом сообщил телеканал «Скай ньюс -Арабия» со ссылкой на представителей управления гражданской авиации Ирана. По его данным, погибли восемь пассажиров и три члена экипажа. Самолет летел по маршруту Шарджа-Стамбул. Крушение воздушного судна произошло в гористой местности. После удара о
землю лайнер загорелся. На место происшествия направлены бригады спасателей.
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