В Иране потерпел крушение частный турецкий самолет

Об этом сообщил телеканал «Скай ньюс -Арабия» со ссылкой на представителей управления гражданской авиации Ирана. По его данным, погибли восемь пассажиров и три члена экипажа. Самолет летел по маршруту Шарджа-Стамбул. Крушение воздушного судна произошло в гористой местности. После удара о

землю лайнер загорелся. На место происшествия направлены бригады спасателей.