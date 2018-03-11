В Новом Уренгое задержан местный житель, который сфотографировал предвыборный баннер Путина, забрызганный краской

В Новом Уренгое задержан местный житель Юрий Буларга, который сфотографировал предвыборный баннер Путина, забрызганный краской. Он выложил фотографию в Инстаграм. Ее удалили, а мужчину пригласил на беседу участковый, заявив, что его машину видели около испорченного баннера. Буларга в участок идти отказался, объяснив, что возле баннера были и другие машины и другие люди тоже делали фотографии. Тогда его доставили в отдел полиции. По словам мужчины, с ним обращались грубо, угрожали заведением дела. Примерно через 3 часа его отпустили, сообщает «ОВД-Инфо».