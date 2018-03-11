В Новом Уренгое задержан местный житель, который сфотографировал предвыборный баннер Путина, забрызганный краской
В Новом Уренгое задержан местный житель Юрий Буларга, который сфотографировал предвыборный баннер Путина, забрызганный краской. Он выложил фотографию в Инстаграм. Ее удалили, а мужчину пригласил на беседу участковый, заявив, что его машину видели около испорченного баннера. Буларга в участок идти отказался, объяснив, что возле баннера были и другие машины и другие люди тоже делали фотографии. Тогда его доставили в отдел полиции. По словам мужчины, с ним обращались грубо, угрожали заведением дела. Примерно через 3 часа его отпустили, сообщает «ОВД-Инфо».
Комментарии21
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ha12raz 11 марта 2018 | 20:07
Культ личности создают холуи ....и заставляют людей ему поклоняться.
russkie_za_sverjenie 11 марта 2018 | 20:14
ha12raz: Как я понимаю, офицерская честь российским копам даже близко незнакома.
norgemann 11 марта 2018 | 20:22
russkie_za_sverjenie: Полицаи россиянские еще хуже проституток.
vasilevich58 11 марта 2018 | 20:15
Холуи узурпатора скоро введут статью за "мыслепреступление"!
Страна злобы, мракобесия, беззакония и коррупции!
ihor_syvoryj 11 марта 2018 | 20:07
Странно, в Расее принято задницу Царю вылизывать, а не морду лица грязью мазать.
Нескрепно!
practolog 11 марта 2018 | 20:15
ihor_syvoryj:
И тут про задницу. Ну невозможно мне даже тут от нее оторваться. Господи!
practolog 11 марта 2018 | 20:08
Навальный всю ночь просидел за решеткой, а этого через 3 часа отпустили.
Голосуем за господина коммуниста, товарища Грудинина!
sergei_tn 11 марта 2018 | 20:10
То есть незаконное задержание.
Сколько их еще будет. Это постепенно и становится реальным законом :)
mikhail_spb_ 11 марта 2018 | 20:12
Что будет с операторами, которые сняли нацдилера, задирающего одежду на чужом мальчике и впивающегося своим ртом в его животик?
killbalafre 11 марта 2018 | 20:12
Дерьмом эти баннеры дерьмом. Краской слишком много чести
eduard53 11 марта 2018 | 20:17
Человека, фоткающего измазанный портрет кремлина, менты задерживают.
Что же они тогда они (с)делают с тем, кто его измазал?
polba 11 марта 2018 | 20:44
eduard53: Злые языки поговаривают, что он прекрасно знает кто измазал и уже сдал своих подельничков.
budweiser23 11 марта 2018 | 20:22
Путинизм автономен, и в отличии от граждан способен эффективно бороться за свои права! Поэтому вырезать его необходимо, как раковую опухоль - целиком и радикально!
kochar 11 марта 2018 | 20:23
Господа, не превращайте наш бордель в бардак!
spec71205 11 марта 2018 | 20:24
Старушка Великобритания рассматривает возможность полного бойкота ЧМ-2018 в России из-за отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Речь идет об отказе от визита в Россию на ЧМ-2018 официальных делегаций и футболистов.
Сообщается, что к бойкоту, уже готовы присоединиться Польша, Австралия и Япония.
Для полноценного бойкота этого пока маловато.
Но работа в этом направлении только начата.
Какие страны могут поддержать Великобританию?..
Европа представлена на ЧМ-2018 четырнадцатью странами.
В случае чего, бойкот, скорее всего, поддержат двенадцать из них:
Англия, Бельгия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Польша, Португалия, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция.
Остальной мир фифти-фифти.
Австралия, Южная Корея, Колумбия и Япония, видимо, поддержат бойкот.
А Перу, Бразилия, Коста-Рика и Сербия вполне могут приехать.
Из 32 стран-участников ЧМ-2018, мы в полной мере можем рассчитывать только на поддержку Ирана...
polba 11 марта 2018 | 20:49
spec71205: Ну так за это, собственно, и боролись.
МИ-6 ликвидировали всего одного своего отработанного агента, а каков профит. Британцы на такие штуки мастера.
amderma 11 марта 2018 | 20:30
....да ладно...не верю!
Задерживать просто так полиция не имеет право!
Неужели полиция может нарушить закон?
krestianin_067rus Михаил Никитин 11 марта 2018 | 20:36
Как бы не перекимченынили, в своем холуйстве! :))
valia47 11 марта 2018 | 20:42
Любой человек, даже котрый смотрит только центральные каналы знает, что такие вещи у нас нормальны. Ну, что можно сделать, если люди все-равно голосуют за Путина ? Ну, проголосуйте вы против Путина, за Сурайкина, например, за любого, и это приближает для всех 2-й тур, дает шанс вашим детям на другую жизнь. Второй тур для Путина уже почти смерть.
kunst54 11 марта 2018 | 20:50
"Вы сказали, будто на государя императора гадили мухи. Вам этого государя императора вышибут из головы". (Гашек)
Хорошая классика бессмертна!
alena01 11 марта 2018 | 20:52
Ну, допустим, харя у Вована такая, что нужно его хирургов, косметологов и гримеров врестовать, вместе с редакторами новостей на федеральных каналах...
Выглядит вошьд, как присыпанный пылью обмылок...