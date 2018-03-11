Запрос о нарушении мэром Москвы закона о выборах направил в ЦИК проект «Открытые Медиа» Михаила Ходорковского
Поводом стала публикация в блоге Собянина под названием «Почему я буду голосовать за Владимира Путина?»
В записи объясняется, почему лично Собянин планирует проголосовать за Путина на президентских выборах 18 марта, а также почему москвичам стоит прийти на выборы.
По закону о выборах президента РФ, во время избирательной кампании чиновникам и госслужащим запрещено заниматься агитацией. В том числе указывать, за кого они собираются голосовать, — напоминает Meduza.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
pavelgen Павел Гендельман 11 марта 2018 | 20:09
Уважаемые господа! Собанин и закон? Вещи не совместимые!
prusol 11 марта 2018 | 20:28
pavelgen: В этом случае, как раз и "совместимые".
zapadnay 11 марта 2018 | 20:50
prusol:
Как говорится: законы не для них писались.
zapadnay 11 марта 2018 | 20:56
Собянин написал много слов, а надо было написать несколько: только при Путине я мэр.
mikhail_spb_ 11 марта 2018 | 20:09
Он будет голосовать за нацдилера, поскольку в случае крушения режима загремит котелком по зонам лет на 10 за свои "ремонты" и прочее воровство.
А награбленные богатства будут конфискованы.
olegleon 11 марта 2018 | 20:12
"в блоге Собянина под названием «Почему я буду голосовать за Владимира Путина?» "
потому что если не проголосуешь, то сядешь за коррупцию. странный вопрос от Собянина.
popov_m 11 марта 2018 | 20:15
До сих пор не уверен на 100% (не на 146%), что с этими "выборами" делать, идти и испортить, не идти и дать возможность поставить галочку там где "НАДО" от якобы моего имени, или придти ближе к окончанию "голосования" СО СВОЕЙ РУЧКОЙ и посмотреть, что, оказывается я уже получил бюллетень и "проголосовал"!
freedom55 11 марта 2018 | 20:26
popov_m: Я на 100% уверен участвовать в этом избирательном фарсе стыдно.
vsveter 11 марта 2018 | 20:26
popov_m: Жалко вас, "либералов".Никак не можете понять, что нет у вас достаточной поддержки.
Поэтому и ищете объяснения на стороне. Кому нужно ставить за вас галочки - да никому, тем более в Питере.
Или вас настолько мизерное число, что вы даже наблюдателей не можете направить?
Кандидат в президенты, а которого активных сторонников меньше, чем избирательных участков, в президенты не годится. Неужели это не ясно?
freedom55 11 марта 2018 | 20:36
vsveter: Ты дураком родился дураком и умрешь. Собакин понимает, что явка в Москве будет очень маленькая, а это грозит отставкой.
serg571 11 марта 2018 | 20:52
popov_m: Если не уверены - то лучше сходить и проголосовать. А если галочку поставите не туда - нет проблем - губернатор подправит.
beobachter 11 марта 2018 | 20:20
https://echo.msk.ru/news/2163412-echo.html По закону о выборах президента РФ, во время избирательной кампании чиновникам и госслужащим запрещено заниматься агитацией. В том числе указывать, за кого они собираются голосовать, — напоминает Meduza.
Так законы в РФ пишутся только для врагов-противников режима. Но Собянин-то свой, ему закон не указ.....
prusol 11 марта 2018 | 20:25
Слабенькая организация, направившая запрос. Да, "запрещено заниматься агитацией", но, в случае с мэрами - только "при исполнении ими должностных обязанностей". А в свободное от работы время любому мэру, как гражданину страны, можно и высказывать собственное мнение о каждом кандидате, и рассказывать о том, какому кандидату лично он отдал бы собственное предпочтение и собственный голос, и агитировать за этого кандидата.
amderma 11 марта 2018 | 20:26
И что объявят выговор , с занесением в карточку?
....ложили они на эти законы...