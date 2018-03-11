Запрос о нарушении мэром Москвы закона о выборах направил в ЦИК проект «Открытые Медиа» Михаила Ходорковского

Поводом стала публикация в блоге Собянина под названием «Почему я буду голосовать за Владимира Путина?»

В записи объясняется, почему лично Собянин планирует проголосовать за Путина на президентских выборах 18 марта, а также почему москвичам стоит прийти на выборы.

По закону о выборах президента РФ, во время избирательной кампании чиновникам и госслужащим запрещено заниматься агитацией. В том числе указывать, за кого они собираются голосовать, — напоминает Meduza.