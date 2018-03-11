Тираж экспертного доклада «Путин. Итоги. 2018» был полностью изъят сотрудниками правоохранительных органов
Об этом «Эху Москвы» рассказал один из авторов доклада, лидер движения «Солидарность» Илья Яшин. Илья Яшин добавил, что это всего лишь «досадная неприятность», доклад все равно будет напечатан и презентован, как было запланировано.
Комментарии39
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kriimsdyk 11 марта 2018 | 20:06
Цензура по Конституции вроде бы не допускается.
skolzki 11 марта 2018 | 20:12
kriimsdyk: Сколько денюжки госдеповской опять попалили зря ,ой уволят вас нуланды , повкерь уволят))))))))))))))))))))))))))))))))))))
vasilevich58 11 марта 2018 | 20:18
Сколько правде глотку не затыкай, она всё равно рано или поздно наружу вылезет!
vikwlad 11 марта 2018 | 20:27
1
vikwlad 11 марта 2018 | 20:29
vikwlad:
Боятся мошенники, когда о них правду говорят.
r88w556xl4 11 марта 2018 | 20:12
kriimsdyk: Да ну, а чем же занимаются модераторы на "либеральном" сайте не покладая рук круглосуточно?
irinakingsize1 11 марта 2018 | 20:35
r88w556xl4: А шо такое модераторы на Эхе сделали плохого портянкам? Все живы и здоровы. Некоторые по две пятилетки отработали (ники). Вам даже в рожу никто не плюнул по причине недосягаемости. .Вот лишь бы повозмущаться!
pepetz 11 марта 2018 | 20:27
kriimsdyk:
"Цензура по Конституции вроде бы не допускается."
А это и не цензура вовсе. Это битва за жизнь, за достаток,
за сохранность, за власть, за право на насилие, за разнузданность и за безнаказанность.
liberal_vulgaris 11 марта 2018 | 20:29
kriimsdyk: Это не цензура, это психиатрия. Кстати, напомните в какой области яшин является экспертом.
mikhail_spb_ 11 марта 2018 | 20:07
Отныне правду о нацдилере знать запрещено.
Довольствуйтесь фильмами про него, которые показывает быдлоящик.
nestor199 11 марта 2018 | 20:21
mikhail_spb_: А чего Вы еще не знаете о нацлидере?
lenin3 11 марта 2018 | 20:24
nestor199: вот не знаю,ходит ли он в туалет или нет? Или,как в той серии"Чёрного зеркала",у него нет первичных половых признаков? Летать со стерхами,играть в хоккей и нырять за амфорами можно и без них...)))
nestor199 11 марта 2018 | 20:32
lenin3: Вас интересует длина его члена?
lenin3 11 марта 2018 | 20:43
nestor199: нет,вы не поняли,меня интересует-есть ли он вообще? У коня по-любому длиннее,но конь-не перзидент РФ и даже не сенатор...)))
nestor199 11 марта 2018 | 21:02
lenin3: А-а? Вы голубой.!
lenin3 11 марта 2018 | 22:04
nestor199: Да нет, вот посмотрел щас на себя после принятия ванны-нормальный такой,телесного цвета, немного даже розовый.А Путин шо голубой? Не знал, батенька,вот вы мне глаза и открыли...)))
equus 11 марта 2018 | 20:07
И это уже практически никого не удивляет...
А ведь пару десятков лет тому назад это был бы немыслимый скандал!..
vasilevich58 11 марта 2018 | 20:21
equus: "Пару десятков лет назад" мы жили в совершенно другой стране, где был виден свет в конце тоннеля!
Тогда никому даже в страшном сне присниться не могло, что мы доживём до такого.
И, к сожалению, это ещё не конец. Боюсь, что через лет десять нам будут казаться Раем нынешние времена!
bradis 11 марта 2018 | 20:25
vasilevich58: Свет в конце тоннеля оказался встречным поездом.
equus 11 марта 2018 | 20:30
bradis:
Нет. Это были габаритные огни другого поезда, который мы стремились догнать...
;-)
ivan127_4 11 марта 2018 | 20:12
доклад все равно будет напечатан и презентован, как было запланировано
___________
Ждем-с...
Только либералы (сектанты секты Либера) могут открыть глаза человечеству.
;-)
oldcitizen 11 марта 2018 | 20:35
ivan127_4: Только либералы (сектанты секты Либера) могут открыть глаза человечеству.
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Самому-то лень подумать и посмотреть?
У меня на даче валяется "Путин Итоги". По-моему, издано в 2010 году. Готовили Немцов и Милов. Напечатал на своём принтере.
Привёз на дачу, чтобы показать паре-тройке запутинцев. У нас они есть. Всё говорили про принца-спасителя, который сменил алкоголика м взвалил на плечи огромную страну. Спас. А во-всём виноваты евреи. И вот людям с такими взглядами я предложил прочесть этот аргументированный труд.
Результат знаете? Брали в руки и тут же бросали. Боялись даже открыть. Приговаривали что-то вроде "Свят, свят, свят", как будто с коброй соприкоснулись.
А почему? Да потому, что они отлично знают, что там написано. И отлично представляют себе, что происходит.
Помните анекдот, где дворецкий объяснял лорду, почему проститутки вышли на протестную демонстрацию: "Проститутки, сэр"?
Так и тут. Почему запутинцы не хотят даже ознакомиться с аргументами противной стороны: "Запутинцы, сэр"
sergei_tn 11 марта 2018 | 20:17
Интересно, а фсб понимает, что в 21 веке изымать тираж, это все равно что рекламу сделать ?
equus 11 марта 2018 | 20:24
sergei_tn:
А они c недавних пор в 19 веке живут... При Александре III...
;-))
sosiobama 11 марта 2018 | 20:26
sergei_tn: Эта туфта интересна очень ограниченному кругу лиц с больными мозгами, так что не переживай, ажиотажа не будет.
oldcitizen 11 марта 2018 | 20:59
sosiobama: А Обама уже не президент. Всё равно, пусть сосёт?
А насчёт "ограниченного круга лиц" я уже ответил чуть выше (20:35)
sosiobama 11 марта 2018 | 21:07
oldcitizen: Дружок, мне не надо читать "аргументированный труд" каких-то пройдох, я вижу изменения в лучшую сторону за последние 20 лет своими глазами.
А Обама как сосал так и сосёт, по мне так бестолковее президента у "исключительных" ещё не было за всю историю существования америки.
kp6ic 11 марта 2018 | 20:19
на каком основании? потому что против путина?
lenin3 11 марта 2018 | 20:28
kp6ic: нет,название неправильное,2018 ещё не кончился,итоги подводить рано,ещё не всё так плохо...)))
eduard53 11 марта 2018 | 20:19
Доклады-разоблачения самозванца ...
Напоминает немцовский путь. Не дай Бог тем же кончится ...
plank1957 11 марта 2018 | 20:20
Власть решила сделать рекламу докладу, причем бесплатно и добровольно.
vla7815 11 марта 2018 | 20:22
Изымай, не изымай, а итоги путинской узурпации власти всем известны: Россия оказалась по всем показателям ниже канализации, а его подельники озолотились за счет России и за счет населения .
sab171 11 марта 2018 | 20:24
что, экспертный доклад, Путин итоги, изьяли, всем досвидос, пойду пошарюсь в сети, я же не усну если эти итоги не прочту.
liberal_vulgaris 11 марта 2018 | 20:26
Стесняюсь спросить, а яшин в какой области эксперт? :)
equus 11 марта 2018 | 20:33
liberal_vulgaris:
Насколько я знаю, в Московской...
;-)
abuvgrobu 11 марта 2018 | 20:29
Я понимаю украинцев и их нелюбовь к Путину) выберем его и он опять им поднимет цены на все
andy66 11 марта 2018 | 20:33
Государство открытым текстом признало что написанное в докладе - правда )))
yuriyp 11 марта 2018 | 20:33
Изымай тираж- не изымай тираж, итоги-то все равно никуда не денутся...
irinakingsize1 11 марта 2018 | 20:41
Гнетут, гнетут меня тяжкие мысли. Как-то не очень здорОво выглядел царь на интервью Келли. И говорит как-то странно-мол, нет России -нет всего мира. А тут еще этот доклад. Не уберегли царя - "уездили клячу" (Достоевский "Преступление и наказание")