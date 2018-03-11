Восемь комплектов наград разыграны сегодня на Паралимпийских играх в Южной Корее
Спортсмены соревновались в лыжных гонках и скоростном спуске. Россияне ни в одной из дисциплин медалей сегодня не завоевали и занимают 7-е место в общем зачете. По количеству наград на Паралимпиаде сейчас лидируют американцы, французы и словаки.
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pravdatut 11 марта 2018 | 19:59
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