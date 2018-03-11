Александр Кержаков возглавит юношескую сборную России
Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков возглавит юношескую сборную России. Официально о назначении должно быть объявлено 15 марта.
Как стало известно «Чемпионату», Сам Кержаков не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.
«Меня пока ещё нельзя поздравить с назначением. Конкретного решения ещё нет», — сказал Кержаков. Напомним, что лучший бомбардир в истории российского футбола завершил карьеру футболиста в 2016-м году. Последним клубом Александра стал швейцарский Цюрих, куда он был отправлен в аренду из Зенита. Последнее время Кержаков работал в должности координатора юношеских команд в клубе из Санк-Петербурга.
Стоит отметить, что юношеская сборная России в возрасте до 17 лет добивалась наибольших успехов на международной арене. Дважды футболисты этого возраста выигрывали Чемпионат Европы.
Весной прошлого года наша юношеская сборная из игроков 2001 года не смогла пробиться в финальную стадию ЕВРО. Командой руководил тогда Дмитрий Ульянов.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
anemon 11 марта 2018 | 16:25
Про пир во время чумы написал российский гений. Жаль, в то время футбола не было. А то бы он сказал о футболе. Во время чумы.
val_9 11 марта 2018 | 16:29
Еще никто не сказал "не попал!"?
spec71205 11 марта 2018 | 17:12
...моим коллегам тренерам советую выучит иностранные языки и валит за кордон и там готовит спортсменов . Многие так и делают очень доволны.