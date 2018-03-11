Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков возглавит юношескую сборную России. Официально о назначении должно быть объявлено 15 марта.

Как стало известно «Чемпионату», Сам Кержаков не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

«Меня пока ещё нельзя поздравить с назначением. Конкретного решения ещё нет», — сказал Кержаков. Напомним, что лучший бомбардир в истории российского футбола завершил карьеру футболиста в 2016-м году. Последним клубом Александра стал швейцарский Цюрих, куда он был отправлен в аренду из Зенита. Последнее время Кержаков работал в должности координатора юношеских команд в клубе из Санк-Петербурга.

Стоит отметить, что юношеская сборная России в возрасте до 17 лет добивалась наибольших успехов на международной арене. Дважды футболисты этого возраста выигрывали Чемпионат Европы.

Весной прошлого года наша юношеская сборная из игроков 2001 года не смогла пробиться в финальную стадию ЕВРО. Командой руководил тогда Дмитрий Ульянов.