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16:05, 11 марта 2018

Александр Кержаков возглавит юношескую сборную России

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков возглавит юношескую сборную России. Официально о назначении должно быть объявлено 15 марта.

Как стало известно «Чемпионату», Сам Кержаков не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.
«Меня пока ещё нельзя поздравить с назначением. Конкретного решения ещё нет», — сказал Кержаков. Напомним, что лучший бомбардир в истории российского футбола завершил карьеру футболиста в 2016-м году. Последним клубом Александра стал швейцарский Цюрих, куда он был отправлен в аренду из  Зенита. Последнее время Кержаков работал в должности координатора юношеских команд в клубе из Санк-Петербурга.

Стоит отметить, что юношеская сборная России в возрасте до 17 лет добивалась наибольших успехов на международной арене. Дважды футболисты этого возраста выигрывали Чемпионат Европы.

Весной прошлого года наша юношеская сборная из игроков 2001 года не смогла пробиться в финальную стадию ЕВРО. Командой руководил тогда Дмитрий Ульянов.

Комментарии

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anemon 11 марта 2018 | 16:25

Про пир во время чумы написал российский гений. Жаль, в то время футбола не было. А то бы он сказал о футболе. Во время чумы.

val_9 11 марта 2018 | 16:29

Еще никто не сказал "не попал!"?

spec71205 11 марта 2018 | 17:12

...моим коллегам тренерам советую выучит иностранные языки и валит за кордон и там готовит спортсменов . Многие так и делают очень доволны.

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