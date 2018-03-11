Владимир Путин отдавал приказ сбить турецкий пассажирский самолет

О событиях 2014 года президент рассказал во время съемки документального фильма для федерального телевидения. Глава государства вспомнил, как в день открытия Олимпиады в Сочи ему доложили о захвате самолета, летевшего с Украины в Стамбул. Тогда Путин и распорядился атаковать самолет. Спустя несколько минут приказ был отменен, когда выяснилось, что произошедшее на борту оказалось пьяным дебошем, а не захватом лайнера.

В этом же фильме Путин затронул еще несколько тем. Президент, в частности, рассказал о своих дочерях, которые, по его словам, выросли трудоголиками и думают о том, как сделать страну лучше.