Владимир Путин отдавал приказ сбить турецкий пассажирский самолет
О событиях 2014 года президент рассказал во время съемки документального фильма для федерального телевидения. Глава государства вспомнил, как в день открытия Олимпиады в Сочи ему доложили о захвате самолета, летевшего с Украины в Стамбул. Тогда Путин и распорядился атаковать самолет. Спустя несколько минут приказ был отменен, когда выяснилось, что произошедшее на борту оказалось пьяным дебошем, а не захватом лайнера.
В этом же фильме Путин затронул еще несколько тем. Президент, в частности, рассказал о своих дочерях, которые, по его словам, выросли трудоголиками и думают о том, как сделать страну лучше.
Комментарии99
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nikvol 11 марта 2018 | 17:00
Это просто праздник какой-то... Сколько антисоветского\антироссийского овна повылазило... И всех прёт ажно на брызги...Жги, Президент! Хоть и не люблю твою кодлу, но врагов страны ты троллишь зачетно.
koshkaedu 11 марта 2018 | 17:01
Болтун - находка для шпиона.
chubuk 11 марта 2018 | 17:04
Теперь стало понятно почему у него сотового нет - отбирают, а то повадится по звонку самолеты сбивать.
beserkons 11 марта 2018 | 17:05
Совсем, видимо, ослаб на голову...
since 11 марта 2018 | 17:22
... ну и ? - остались еще сомневающиеся в том кто сбил Боинг на Донбассе ?
arcush 11 марта 2018 | 17:25
Я начинаю бояться! Еще пару таких трудоголиков таких как папа, страна не прокормит! Да и про самолет... он приказал какой самолет атаковать? Омск - Москва? Или Москва - Новосибирск?
samkos 11 марта 2018 | 17:32
День и ночь не перестают и думать, как сделать страну лучше... но о этих забот почему-то становится только хуже и хуже...