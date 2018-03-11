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16:03, 11 марта 2018

Центризбирком выпустил ролик с активной участницей недавнего предвыборного митинга Путина фигуристкой Медведевой

Центризбирком выпустил ролик с активной участницей недавнего предвыборного митинга Владимира Путина фигуристкой Евгенией Медведевой. Спортсменка призывает идти на выборы.
Помимо Медведевой в недавнем митинге в поддержку Владимира Путина участвовала другая российская фигуристка, несовершеннолетняя Алина Загитова. В ЦИК на это сказали, что не видят никаких нарушений, поскольку Загитова не выступала на мероприятии, а только присутствовала на сцене.

Комментарии

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vaka257 11 марта 2018 | 16:07

А Слабунову за призыв идти и голосовать винтят менты...

zkotor 11 марта 2018 | 16:10

vaka257: не следует никуда ходить и помогать выродку с явкой и призывать ходить не следует.
18 марта "день мертвеца", улицы пусты все сидят дома

patrik03 11 марта 2018 | 16:11

Центризбирком выпустил ролик с активной участницей недавнего предвыборного митинга Путина фигуристкой Медведевой...

А за бойкот кто-нибудь ролики снял, с участием каких-нибудь известных людей, кроме, конечно, Сисяна 20!8?

patrik03 11 марта 2018 | 16:13

zkotor:

Не переживай пучеглазый, ни один картавый поц не пойдёт на эти выборы, помогать выродку с явкой.

anemon 11 марта 2018 | 16:19

patrik03: Патрик, твой пост попадает под статью 282 УК "разжигание национальной розни". Модерация сайта, обратите на это внимание.

patrik03 11 марта 2018 | 16:23

anemon:

За "пучеглазый" и "картавый поц"? Ну ты строгая какая, если Алексей Навальный станет президентом России, он должен назначить тебя председательшой комиссии по люстрации.

kriimsdyk 11 марта 2018 | 16:24

Рыбка на коньках...

kokapu 11 марта 2018 | 16:42

patrik03:

"Знаете, зачем кремлеботы в комментах постоянно оскорбляют Навального одними и теми же словами? "Анальный", "овальный", "сисян" и так далее. Понятно, что по методичке, но с какой целью?

Для "установления стойкой ассоциативной связи". Вот слышишь ты "Навальный", и тебе в голову сразу приходит какой-нибудь гадкий эпитет. По крайней мере идея такая, не знаю, работает ли на практике."

"Кремлеботами работают неудачники". Грустные будни "фабрики троллей" (Радио "Свобода"),

fazer 11 марта 2018 | 16:19

vaka257: Братанам всё, остальным закон.

norgemann 11 марта 2018 | 16:09

Отрабатывать надо БМВ.

a_111111 11 марта 2018 | 16:21

norgemann: да она два уже отработала:) Прискорбно что ей этим приходиться заниматться...

lenin3 11 марта 2018 | 16:26

norgemann: дык,она в 18 лет уже подумывает,не завершить ли карьеру фигуристки.Видимо,место в Госдуре уже обещано...

archibald_dandy_esquire 11 марта 2018 | 16:57

lenin3: " она в 18 лет уже подумывает,не завершить ли карьеру фигуристки. "

Да, леди и сэры,
российские спортсмэны-пэтриоты видят своё будущее либо в хоздуме, либо в Монако, как пламенная Исинбаева.
Кстати, где сейчас пламенный Евгений Плющенко депутат-фигурист, не посетивший ни одного заседания?
Где они все, так страстно поддерживающие самовыдвиженца?

(комментарий скрыт)

sim202_ 11 марта 2018 | 16:11


///Помимо Медведевой в недавнем митинге в поддержку Владимира Путина участвовала другая российская фигуристка, несовершеннолетняя Алина Загитова. В ЦИК на это сказали, что не видят никаких нарушений, поскольку Загитова не выступала на мероприятии, а только присутствовала на сцене///
Чувак с надувной уточкой вообще дома сидел.
Там у Памфиловой борода не чешется?

a_111111 11 марта 2018 | 16:19

Ну она красивая... Армянки очень красивые:)

kriimsdyk 11 марта 2018 | 16:25

a_111111: по Симонян не скажешь

a_111111 11 марта 2018 | 17:07

kriimsdyk: Если не думать что она пропогандист, то Вы не правы...

val_9 11 марта 2018 | 16:25

Вот для меня Ирина Роднина бла героиней и гордостью страны, а потом проголосовала за закон подлецов (лично проголосовала, проверял) - и теперь она для меня просто мразь, ибо любе прошлые заслуги перечеркиваются всего лишь одним предательством

val_9 11 марта 2018 | 16:27

Сорри, буква ы на клаве западает)))

a_111111 11 марта 2018 | 16:31

val_9: Роднина очень поменялась вдруг... Жила в Америке , высказывалась о российских чиновниках... И вдруг, вернулась в Россию, я так понимаю отказалась от гражданства ( ну или грин кард), оказалась в думе, расисткий выпад против Абамы... Ну и так далее... Что-то с ней не так...

pedro_juares 11 марта 2018 | 16:35

а если бы и выступала, спорим - все равно не было бы нарушений. сказали бы, что она просто открывала рот из которого исходили звуки. разве ж это обязательно выступление? нешто людям рот нельзя открывать? или вы против законов физики, описывающих распостранение звуков?

canary 11 марта 2018 | 16:43

противная девка, карьеристка жуткая. ждем появления в ГД следующего созыва.

(комментарий скрыт)

razval74 11 марта 2018 | 17:08

А геям не разрешили агитировать за Путина. И кто теперь из них пидоры, даже затрудняюсь?

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