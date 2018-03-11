Центризбирком выпустил ролик с активной участницей недавнего предвыборного митинга Путина фигуристкой Медведевой...

Центризбирком выпустил ролик с активной участницей недавнего предвыборного митинга Владимира Путина фигуристкой Евгенией Медведевой. Спортсменка призывает идти на выборы.

Помимо Медведевой в недавнем митинге в поддержку Владимира Путина участвовала другая российская фигуристка, несовершеннолетняя Алина Загитова. В ЦИК на это сказали, что не видят никаких нарушений, поскольку Загитова не выступала на мероприятии, а только присутствовала на сцене.