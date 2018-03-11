Центризбирком выпустил ролик с активной участницей недавнего предвыборного митинга Путина фигуристкой Медведевой
Центризбирком выпустил ролик с активной участницей недавнего предвыборного митинга Владимира Путина фигуристкой Евгенией Медведевой. Спортсменка призывает идти на выборы.
Помимо Медведевой в недавнем митинге в поддержку Владимира Путина участвовала другая российская фигуристка, несовершеннолетняя Алина Загитова. В ЦИК на это сказали, что не видят никаких нарушений, поскольку Загитова не выступала на мероприятии, а только присутствовала на сцене.
Комментарии23
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vaka257 11 марта 2018 | 16:07
А Слабунову за призыв идти и голосовать винтят менты...
zkotor 11 марта 2018 | 16:10
vaka257: не следует никуда ходить и помогать выродку с явкой и призывать ходить не следует.
18 марта "день мертвеца", улицы пусты все сидят дома
patrik03 11 марта 2018 | 16:11
Центризбирком выпустил ролик с активной участницей недавнего предвыборного митинга Путина фигуристкой Медведевой...
А за бойкот кто-нибудь ролики снял, с участием каких-нибудь известных людей, кроме, конечно, Сисяна 20!8?
patrik03 11 марта 2018 | 16:13
zkotor:
Не переживай пучеглазый, ни один картавый поц не пойдёт на эти выборы, помогать выродку с явкой.
anemon 11 марта 2018 | 16:19
patrik03: Патрик, твой пост попадает под статью 282 УК "разжигание национальной розни". Модерация сайта, обратите на это внимание.
patrik03 11 марта 2018 | 16:23
anemon:
За "пучеглазый" и "картавый поц"? Ну ты строгая какая, если Алексей Навальный станет президентом России, он должен назначить тебя председательшой комиссии по люстрации.
kriimsdyk 11 марта 2018 | 16:24
Рыбка на коньках...
kokapu 11 марта 2018 | 16:42
patrik03:
"Знаете, зачем кремлеботы в комментах постоянно оскорбляют Навального одними и теми же словами? "Анальный", "овальный", "сисян" и так далее. Понятно, что по методичке, но с какой целью?
Для "установления стойкой ассоциативной связи". Вот слышишь ты "Навальный", и тебе в голову сразу приходит какой-нибудь гадкий эпитет. По крайней мере идея такая, не знаю, работает ли на практике."
"Кремлеботами работают неудачники". Грустные будни "фабрики троллей" (Радио "Свобода"),
fazer 11 марта 2018 | 16:19
vaka257: Братанам всё, остальным закон.
norgemann 11 марта 2018 | 16:09
Отрабатывать надо БМВ.
a_111111 11 марта 2018 | 16:21
norgemann: да она два уже отработала:) Прискорбно что ей этим приходиться заниматться...
lenin3 11 марта 2018 | 16:26
norgemann: дык,она в 18 лет уже подумывает,не завершить ли карьеру фигуристки.Видимо,место в Госдуре уже обещано...
archibald_dandy_esquire 11 марта 2018 | 16:57
lenin3: " она в 18 лет уже подумывает,не завершить ли карьеру фигуристки. "
Да, леди и сэры,
российские спортсмэны-пэтриоты видят своё будущее либо в хоздуме, либо в Монако, как пламенная Исинбаева.
Кстати, где сейчас пламенный Евгений Плющенко депутат-фигурист, не посетивший ни одного заседания?
Где они все, так страстно поддерживающие самовыдвиженца?
sim202_ 11 марта 2018 | 16:11
///Помимо Медведевой в недавнем митинге в поддержку Владимира Путина участвовала другая российская фигуристка, несовершеннолетняя Алина Загитова. В ЦИК на это сказали, что не видят никаких нарушений, поскольку Загитова не выступала на мероприятии, а только присутствовала на сцене///
Чувак с надувной уточкой вообще дома сидел.
Там у Памфиловой борода не чешется?
a_111111 11 марта 2018 | 16:19
Ну она красивая... Армянки очень красивые:)
kriimsdyk 11 марта 2018 | 16:25
a_111111: по Симонян не скажешь
a_111111 11 марта 2018 | 17:07
kriimsdyk: Если не думать что она пропогандист, то Вы не правы...
val_9 11 марта 2018 | 16:25
Вот для меня Ирина Роднина бла героиней и гордостью страны, а потом проголосовала за закон подлецов (лично проголосовала, проверял) - и теперь она для меня просто мразь, ибо любе прошлые заслуги перечеркиваются всего лишь одним предательством
val_9 11 марта 2018 | 16:27
Сорри, буква ы на клаве западает)))
a_111111 11 марта 2018 | 16:31
val_9: Роднина очень поменялась вдруг... Жила в Америке , высказывалась о российских чиновниках... И вдруг, вернулась в Россию, я так понимаю отказалась от гражданства ( ну или грин кард), оказалась в думе, расисткий выпад против Абамы... Ну и так далее... Что-то с ней не так...
pedro_juares 11 марта 2018 | 16:35
а если бы и выступала, спорим - все равно не было бы нарушений. сказали бы, что она просто открывала рот из которого исходили звуки. разве ж это обязательно выступление? нешто людям рот нельзя открывать? или вы против законов физики, описывающих распостранение звуков?
canary 11 марта 2018 | 16:43
противная девка, карьеристка жуткая. ждем появления в ГД следующего созыва.
razval74 11 марта 2018 | 17:08
А геям не разрешили агитировать за Путина. И кто теперь из них пидоры, даже затрудняюсь?