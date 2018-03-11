Z Архив новостей новости
5 21 6 2935
16:00, 11 марта 2018

ФСБ рапортовала о предотвращении теракта под Саратовом

Его предполагаемые организаторы убиты.

Сколько человек погибло, в какую организацию они входили и когда планировали устроить теракт — ФСБ не сообщила. В спецслужбе заявили лишь о некоей законспирированной террористической ячейке, которая действовала в Саратовской области. Предполагаемые организаторы теракта погибли сегодня во время перестрелки с силовиками. В ФСБ заявили, что преступники — они передвигались на машине, оказали вооружённое сопротивление сотрудникам органов безопасности. И затем были смертельно ранены. На месте происшествия сотрудники ФСБ изъяли самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами. Его мощность около трёх килограммов в тротиловом эквиваленте. Там же по заявлению ведомства нашли пистолеты ТТ и Макарова и самодельную ручную гранату. Региональное управление ФСБ возбудило дело о приготовлении к теракту. Силовики проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее на этой неделе ФСБ сообщила о задержании в Махачкале и  Калининграде участников террористического сообщества, связанного с ИГИЛ*. В прошлом году спецслужба предотвратила 25 терактов. Об этом в начале недели президент Путин заявил на коллегии ФСБ.

*деятельность организации запрещена на территории РФ 

Комментарии

21

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

patrik03 11 марта 2018 | 16:07

Сколько человек погибло, в какую организацию они входили и когда планировали устроить теракт — ФСБ не сообщила...

ФСБ не сообщило, но слава богу на "Эхо Москвы" есть блестящие журналисты-расследователи А.Плющев и Т.Фельгенгауэр, от них ничего не утаишь.

peshehonez 11 марта 2018 | 16:15

"Его предполагаемые организаторы убиты…"

Т.е. если кто-то (полковник ФСБ, к примеру) предположит ,

что его сосед, ну и т.д..... может его смело замочить?

Теперь у нас презумпция ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ?!!!

rifles 11 марта 2018 | 16:18

Убили и отрапортовали.
А что там было на самом деле?

lenin3 11 марта 2018 | 16:23

rifles: ну-у,если в том году ФСБ "предотвратила"25 терактов,то в этом году план уже не меньше 26-ти..

mayk18 11 марта 2018 | 16:18

patrik03: Вражеские ихтамнеты планировали непонятно што и непонятно где на передвигающемся автомобиле-теперь итамнетов большетамихнет..

venmud 11 марта 2018 | 16:13

"Сколько человек погибло, в какую организацию они входили и когда планировали устроить теракт — ФСБ не сообщила."
============================================================================
Как любил говорить Карл Маркс, проедая деньги Фридриха Энгельса и мечтая о свободе от долгов: "Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы"

yuriyp 11 марта 2018 | 16:13

Я конечно не специалист, но по-моему ликвидация террористов при задержании- это скорее провал, чем победа...

tomorrow_never_knows 11 марта 2018 | 16:36

yuriyp: Обрубали цепочку. Что не понятного? Заказчики убирают исполнителей...

blindpew_33 11 марта 2018 | 16:15

"Его предполагаемые организаторы убиты.
Сколько человек погибло, в какую организацию они входили и когда планировали устроить теракт — ФСБ не сообщила."

Как я понимаю, опыт Рамзана и его нукеров признан успешным и теперь распространяется на всю Россию?

archibald_dandy_esquire 11 марта 2018 | 16:19

" В прошлом году спецслужба предотвратила 25 терактов. "

Нет, леди и сэры,
спецслужбы скромничают и преуменьшают свои заслуги перед Россией - кроме 25+ терактов, также было предотвращено стопицотсемь покушений на самовыдвиженца.
На вопросы журнализдов - почему спецслужбы умалчивают об этом? - начальники спецслужб с горячими сердцами и холодными головами, устало улыбаясь и разведя чистыми руками, ответили: "...просто это наша работа..."

oneoretwo 11 марта 2018 | 16:19

...предполагаемые...(!!?)...все убиты...ну, теперь нквд может и о 3-х тоннах взрывчатки песни петь ... не проверить уже...

y3emen1 11 марта 2018 | 16:20

ФСБешники уничтожили всех саратовских "ихтамнетов"

venmud 11 марта 2018 | 16:21

"на этой неделе ФСБ сообщила о задержании в Махачкале и Калининграде участников террористического сообщества, связанного с ИГИЛ."
========================================
А кто трындел о ликвидации на дальних подступах?!

nik213 11 марта 2018 | 16:25

venmud: Кто, кто. Известно кто - плешивый вован сирийский!

sproter 11 марта 2018 | 16:30

Вот же боевики пошли - пистолеты Макарова и Токарева у них заводского производства, а ручную гранату решили самопально сделать.

dmitryfromdnepr 11 марта 2018 | 16:33

ФСБ давно сама является террористической организацией.

ura_123 11 марта 2018 | 16:33

Деверсанты и террористы отправились "В деревню,в глушь,в Саратов!" ?
А ведь могли и в Воронеж...

spec71205 11 марта 2018 | 16:41

...для ФСБ все граждани републик что входят в федерацию не похожих на них дегенератов игиловцы или террористы! ...пускай валят... за что борятся на то и ...вообщем все в курссе!

inga_92 11 марта 2018 | 16:42

Мочим, мочим на "дальних подступах", а их все больше и больше...

spec71205 11 марта 2018 | 17:00

...вот один из методов работы этой конторы что кличится ФСБ! Я Дагестанец гражданин республики северный Кавказ точнее Дагестан стою зимой на казанском вокзале и жду моего поезда что отправляется в Махачкалу. А был в Москве проездом . Вообщем подходить ко мне мужик в гражданке спрашивает это не ты делаешь паспорта ))) я сначала не врубился был занят своими мыслями. Ну а когда понял что этому дегенерату надо ...сообщил ему ШАС ТЕБЯ ПАДЛА СДАМ МУСАРАМ . КАК ДУМАЕТЕ ЧТО МНЕ ПОКАЗАЛ)) корку и там написано ФСБ!))) и говорит мне это тварь я не похож на русгого или как там! говорю ну и что??? Как мне в Дагестан ехать??? Потом эта тварь перешел на дружескую волну ...типо очень много террористов ...я ему говорю я тут причем??? Я еду в Дагестан транзитом через вашу столицу! Дегенерат понел что с меня ползы нет ...что думаете это тварь мне сказал???? Нужны будут левые документы оброщайся! )))) и это правда !

zaryad 11 марта 2018 | 17:11

Разделали как бог черепаху...не... как америкосы вагнеровцев... то ли 5 ... то ли 300 штук...

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 марта Поздравить…

5 474 6 6459 08.03
Kэхо москвы, праздники, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 392 6 6169 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 5 марта Поздравить…

5 432 6 7440 05.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 465 6 21618 12:14
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 149 6 10067 11:53
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

На смерть товарища Сталина Не знаю, как вы, а я верю в роль личности в истории. С красным днем календаря всех, а особенно — потомков пострадавших от него и от его системы…

5 350 6 24575 05.03
Kсталин, история, общество, мнения
Блоги

+ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Президент прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…»

5 80 6 6985 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, праздники, женщины, видео, события
Блоги

Ксения Собчак политик

+ Прославление Сталина недопустимо в России Прославление Сталина недопустимо в России Жалеть можно только о том, что за свои злодейства он не предстал перед земным судом…

5 216 6 18714 05.03
8читать ;смотреть
Kсталин, история, видео, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2898170

5 97 6 8671 06.03
#слушать 01:44:06 8читать ;смотреть $скачать 23.8 МБ
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Свидетели бойкота Голосование 18 марта — это голосование за войну или за мир. «Свидетели бойкота» делают все, чтобы голосов за мир было меньше. Это — голос за войну…

5 197 6 17960 05.03
Kвыборы-2018, политика, власть, общество, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Власть накаляет ситуацию до ощущения, что облив оппозиционера водой, ты спасаешь страну от гибели. А убив оппозиционера и принеся его голову на блюде, ты обеспечиваешь стране яркое, светлое будущее под мудрым путинским руководством…

5 110 6 20668 04.03
#слушать 47:37 8читать $скачать 10.9 МБ
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Кто за Грудинина проголосуют, проголосуют за Сталина Если товарищу Грудинину нравится Сталин, то он — как несомненный кулак и явная вражина — должен пойти и самоубиться наиболее мучительным образом, желательно с пытками…

5 209 6 23618 06.03
Kполитика, грудинин, сталин, власть, мнения
Интервью Интервью

Тамара Плетнева гость: Тамара Плетнева председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками. Правильно Володин говорит, я его поддерживаю полностью…

5 215 6 26210 07.03
#слушать 01:18 8читать $скачать 305.9 КБ
Блоги

Ксения Собчак политик

За эти годы власть стала опираться на бандитов и хулиганов Физическое насилие по отношению к оппозиции стало повсеместным. Вот поэтому люди не хотят заниматься политикой, против власти — опасно, вместе с такой властью — стыдно…

5 359 6 84570 04.03
Kобщество, происшествия, политика, мнения
Блоги

Илья Кабанов редактор блога metkere.com

Как учёный дешифровал письменность майя, не покидая Ленинграда Ни разу не побывав в Мексике, не выходя из кабинета, советский исследователь сделал то, чего не смогли добиться учёные, годами работавшие в Центральной Америке…

5 48 6 6258 11:46
Kобщество, история, наука, события
Блоги

Кусок эфира

Григорий Явлинский: Нынешняя система власти — продолжатель советско-большевистского режима Это особенности современной политики Владимира Путина. Он всячески старается втянуть в нашу историю на равных правах самые разные эпизоды этой истории и приравнять их…

5 82 6 11197 06.03
Kполитика, история, власть, сталин, путин, передачи, явлинский, мнения

Популярное за неделю

Новости

Следы вещества, которым предположительно был отравлен Сергей Скрипаль, нашли в пиццерии в Солсбери Речь идет о заведении, где бывший офицер ГРУ обедал вместе с дочерью в день отравления, сообщает ВВС…

5 19 6 17363
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова .

О харассменте Хотите мою историю с Леонидом Слуцким? Сейчас будет бомбическая вещь.
...Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид. И он садится и начинает, не включаясь в беседу, говорить какие-то такие вещи…

5 196 6 166930 08.03
#слушать 44:00 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Верите ли вы в причастность российских спецслужб к отравлению Сергея Скриапаля?
5 127 6 22998 06.03
Блоги

Марк Солонин историк

Сеанс охотничьей магии Тяжелой МБР «Сармат» на вооружении ВКС России нет. Её летные испытания не только не завершились, но и толком не начались (подбрасывание в воздух массо-габаритного макета — это еще не полет на межконтинентальную дальность)...

5 586 6 169656 07.03
Kпутин, вооружение, сша, ядерное оружие, политика, про, мнения
Блоги

Алексей Соломин глава редакции соцсетей «Эха Москвы»

+ 20 махов 20 махов Нам удалось выяснить, как проходила подготовка нашумевшего послания Федеральному Собранию…

5 193 6 154734 06.03
8читать ;смотреть
Kполитика, юмор, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6772747
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3341121

Сегодня в эфире