ФСБ рапортовала о предотвращении теракта под Саратовом
Его предполагаемые организаторы убиты.
Сколько человек погибло, в какую организацию они входили и когда планировали устроить теракт — ФСБ не сообщила. В спецслужбе заявили лишь о некоей законспирированной террористической ячейке, которая действовала в Саратовской области. Предполагаемые организаторы теракта погибли сегодня во время перестрелки с силовиками. В ФСБ заявили, что преступники — они передвигались на машине, оказали вооружённое сопротивление сотрудникам органов безопасности. И затем были смертельно ранены. На месте происшествия сотрудники ФСБ изъяли самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами. Его мощность около трёх килограммов в тротиловом эквиваленте. Там же по заявлению ведомства нашли пистолеты ТТ и Макарова и самодельную ручную гранату. Региональное управление ФСБ возбудило дело о приготовлении к теракту. Силовики проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Ранее на этой неделе ФСБ сообщила о задержании в Махачкале и Калининграде участников террористического сообщества, связанного с ИГИЛ*. В прошлом году спецслужба предотвратила 25 терактов. Об этом в начале недели президент Путин заявил на коллегии ФСБ.
*деятельность организации запрещена на территории РФ
Комментарии21
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patrik03 11 марта 2018 | 16:07
Сколько человек погибло, в какую организацию они входили и когда планировали устроить теракт — ФСБ не сообщила...
ФСБ не сообщило, но слава богу на "Эхо Москвы" есть блестящие журналисты-расследователи А.Плющев и Т.Фельгенгауэр, от них ничего не утаишь.
peshehonez 11 марта 2018 | 16:15
"Его предполагаемые организаторы убиты…"
Т.е. если кто-то (полковник ФСБ, к примеру) предположит ,
что его сосед, ну и т.д..... может его смело замочить?
Теперь у нас презумпция ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ?!!!
rifles 11 марта 2018 | 16:18
Убили и отрапортовали.
А что там было на самом деле?
lenin3 11 марта 2018 | 16:23
rifles: ну-у,если в том году ФСБ "предотвратила"25 терактов,то в этом году план уже не меньше 26-ти..
mayk18 11 марта 2018 | 16:18
patrik03: Вражеские ихтамнеты планировали непонятно што и непонятно где на передвигающемся автомобиле-теперь итамнетов большетамихнет..
venmud 11 марта 2018 | 16:13
"Сколько человек погибло, в какую организацию они входили и когда планировали устроить теракт — ФСБ не сообщила."
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Как любил говорить Карл Маркс, проедая деньги Фридриха Энгельса и мечтая о свободе от долгов: "Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы"
yuriyp 11 марта 2018 | 16:13
Я конечно не специалист, но по-моему ликвидация террористов при задержании- это скорее провал, чем победа...
tomorrow_never_knows 11 марта 2018 | 16:36
yuriyp: Обрубали цепочку. Что не понятного? Заказчики убирают исполнителей...
blindpew_33 11 марта 2018 | 16:15
"Его предполагаемые организаторы убиты.
Сколько человек погибло, в какую организацию они входили и когда планировали устроить теракт — ФСБ не сообщила."
Как я понимаю, опыт Рамзана и его нукеров признан успешным и теперь распространяется на всю Россию?
archibald_dandy_esquire 11 марта 2018 | 16:19
" В прошлом году спецслужба предотвратила 25 терактов. "
Нет, леди и сэры,
спецслужбы скромничают и преуменьшают свои заслуги перед Россией - кроме 25+ терактов, также было предотвращено стопицотсемь покушений на самовыдвиженца.
На вопросы журнализдов - почему спецслужбы умалчивают об этом? - начальники спецслужб с горячими сердцами и холодными головами, устало улыбаясь и разведя чистыми руками, ответили: "...просто это наша работа..."
oneoretwo 11 марта 2018 | 16:19
...предполагаемые...(!!?)...все убиты...ну, теперь нквд может и о 3-х тоннах взрывчатки песни петь ... не проверить уже...
y3emen1 11 марта 2018 | 16:20
ФСБешники уничтожили всех саратовских "ихтамнетов"
venmud 11 марта 2018 | 16:21
"на этой неделе ФСБ сообщила о задержании в Махачкале и Калининграде участников террористического сообщества, связанного с ИГИЛ."
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А кто трындел о ликвидации на дальних подступах?!
nik213 11 марта 2018 | 16:25
venmud: Кто, кто. Известно кто - плешивый вован сирийский!
sproter 11 марта 2018 | 16:30
Вот же боевики пошли - пистолеты Макарова и Токарева у них заводского производства, а ручную гранату решили самопально сделать.
dmitryfromdnepr 11 марта 2018 | 16:33
ФСБ давно сама является террористической организацией.
ura_123 11 марта 2018 | 16:33
Деверсанты и террористы отправились "В деревню,в глушь,в Саратов!" ?
А ведь могли и в Воронеж...
spec71205 11 марта 2018 | 16:41
...для ФСБ все граждани републик что входят в федерацию не похожих на них дегенератов игиловцы или террористы! ...пускай валят... за что борятся на то и ...вообщем все в курссе!
inga_92 11 марта 2018 | 16:42
Мочим, мочим на "дальних подступах", а их все больше и больше...
spec71205 11 марта 2018 | 17:00
...вот один из методов работы этой конторы что кличится ФСБ! Я Дагестанец гражданин республики северный Кавказ точнее Дагестан стою зимой на казанском вокзале и жду моего поезда что отправляется в Махачкалу. А был в Москве проездом . Вообщем подходить ко мне мужик в гражданке спрашивает это не ты делаешь паспорта ))) я сначала не врубился был занят своими мыслями. Ну а когда понял что этому дегенерату надо ...сообщил ему ШАС ТЕБЯ ПАДЛА СДАМ МУСАРАМ . КАК ДУМАЕТЕ ЧТО МНЕ ПОКАЗАЛ)) корку и там написано ФСБ!))) и говорит мне это тварь я не похож на русгого или как там! говорю ну и что??? Как мне в Дагестан ехать??? Потом эта тварь перешел на дружескую волну ...типо очень много террористов ...я ему говорю я тут причем??? Я еду в Дагестан транзитом через вашу столицу! Дегенерат понел что с меня ползы нет ...что думаете это тварь мне сказал???? Нужны будут левые документы оброщайся! )))) и это правда !
zaryad 11 марта 2018 | 17:11
Разделали как бог черепаху...не... как америкосы вагнеровцев... то ли 5 ... то ли 300 штук...