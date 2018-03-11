ФСБ рапортовала о предотвращении теракта под Саратовом

Его предполагаемые организаторы убиты.

Сколько человек погибло, в какую организацию они входили и когда планировали устроить теракт — ФСБ не сообщила. В спецслужбе заявили лишь о некоей законспирированной террористической ячейке, которая действовала в Саратовской области. Предполагаемые организаторы теракта погибли сегодня во время перестрелки с силовиками. В ФСБ заявили, что преступники — они передвигались на машине, оказали вооружённое сопротивление сотрудникам органов безопасности. И затем были смертельно ранены. На месте происшествия сотрудники ФСБ изъяли самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами. Его мощность около трёх килограммов в тротиловом эквиваленте. Там же по заявлению ведомства нашли пистолеты ТТ и Макарова и самодельную ручную гранату. Региональное управление ФСБ возбудило дело о приготовлении к теракту. Силовики проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее на этой неделе ФСБ сообщила о задержании в Махачкале и Калининграде участников террористического сообщества, связанного с ИГИЛ*. В прошлом году спецслужба предотвратила 25 терактов. Об этом в начале недели президент Путин заявил на коллегии ФСБ.

*деятельность организации запрещена на территории РФ