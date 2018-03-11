Меркель время от времени передает Путину немецкое пиво
Канцлер Германии Ангела Меркель время от времени передает Владимиру Путину немецкое пиво. Об этом российский президент рассказал в документальном фильме «Путин», который готовят к выходу на федеральном телевидении пресс-секретарь его избирательной кампании Андрей Кондрашов, сообщает агентство «Интерфакс». Путин также рассказал, что он не сторонник того, чтобы заставлять все поколение немцев посыпать голову пеплом за фашистское прошлое Германии. Президент добавил, что у русского народа, на его взгляд, нет ненависти к Германии и к немцам.
Комментарии59
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opiatnovyi63 11 марта 2018 | 15:34
Надо же!А нам голову морочит своими мультиками ужасов!
russkie_za_sverjenie 11 марта 2018 | 15:39
opiatnovyi63: Вот Меркель сыпанула бы чуток крысиного яда и избавила бы Россию от мегаказнокрада.
etofeasko 11 марта 2018 | 15:44
russkie_za_sverjenie:
кастрюля, что вашему петро передают, что его так прет?
kriimsdyk 11 марта 2018 | 15:45
etofeasko: Путин значит пьёт баварское? А нас кормит баснями про можемповторить дидываивале?
danko_pidla 11 марта 2018 | 15:47
kriimsdyk: я зауважал Меркель.
patrik03 11 марта 2018 | 15:47
Меркель время от времени передает Путину немецкое пиво...
Неплохо устроился Путяка. Интересно, спецы ФСО проверяют пиво на наличие фентанила?
danko_pidla 11 марта 2018 | 15:49
patrik03: 50х50. Пол ящика им, пол ящика ему. Все по страведливрсти.
poluputing 11 марта 2018 | 15:52
danko_pidla: чё, и вам отлили? Или уважуха на халяву прёт?
danko_pidla 11 марта 2018 | 15:55
poluputing: тебе отлили от пива ФСО. Тебе будет на халяву переть. Возьми бредовую данко1.
danko1 11 марта 2018 | 15:48
: Интересно, фильм создан за счет бюджета или избирательного фонда?
Да и неадекватным людям с психическими расстройствами даже слабоалкогольныеи напитки употреблять не рекомендуется.
danko_pidla 11 марта 2018 | 15:51
danko1: стараямрась1 с психическим расстройством, ты и в пиве разбираешься? Тебя вылечили за пол года в маями? Неодекватная старуха. Не рекомендуется.
vikwlad 11 марта 2018 | 15:53
По-моему он опять врёт. Начёрта он нужен Меркель, чтобы слать ему посылки с пивом.
danko_pidla 11 марта 2018 | 15:57
vikwlad: 1
kriimsdyk 11 марта 2018 | 15:59
vikwlad: ну может и было один раз, лет 18 назад, когда еще надеялась, что он нормальный.
poluputing 11 марта 2018 | 15:49
etofeasko: в сравнении с вашим упырём даже Петруччио - красавец
danko_pidla 11 марта 2018 | 15:53
poluputing: ты б ему отдался? На 1 раз?
gluhoy2250 11 марта 2018 | 15:58
poluputing: даже Петруччио - красавец
Особливо, когда петруччео салом с чесноком бздит, на Украине отопление начинает работать!
poluputing 11 марта 2018 | 16:02
gluhoy2250: А чё ему бздеть то, ему Гаага не светит. Он на Мальдивах отдыхать после президенства будет, Да и семья у него глаз радует, а где Мутинское семейство?
yosic 11 марта 2018 | 15:45
russkie_za_sverjenie:
Меркель неслабо отсыпает свидомым лохлам, чтобы они лизали у винницких евреев и были счастливы, типа в Европе...
kriimsdyk 11 марта 2018 | 15:47
yosic: вашим уже плюют в морду в Европе.
yosic 11 марта 2018 | 16:43
kriimsdyk:
Если бы не был престарелым укро холуём, лижущим еврейских барыг и хунвейбинов - знал бы, что лохло плевака от пересрачки долго не мог прийти в себя, да ещё и упал от перепуга в обморок...
kriimsdyk 11 марта 2018 | 16:57
yosic: Вам больше нечем и утешиться, утёршись.
timwlad66 11 марта 2018 | 16:02
Ну так russkie_za_sverjenie травят то крыс диссидентов сионистов которые покушаются на чужую собственность.
Все так называемые русские немцы и русские евреи все в статусе крыс в западной социальной классификации.
Прям так и 6туорят местные всем мигрантам.крыси5ного власть на всех хватит коли вредительством заниматься будут.
И если мегакразнокрады в России все тебе так называемые русские евреи и русские немцы.
Ну теперь понятно почему приставка русский к тем кто корчит из себя выходца из западной цивилизации.
Приставка присваивается крысам прибывшим из тех стан которой обозначена приставкой.
Ну господин Путин русский без всяких приставок.
Патриарх Кирилл это болгарам тоже обьяснял.
vezdehod 11 марта 2018 | 16:08
Партайгеноссе Путин не лакает "Клинское" и "Балтику" - предпочитает, как истинный ариец, "Баварское"
haldey 11 марта 2018 | 15:40
opiatnovyi63: Поздно, фрау... Вы приговорены к забвению))) Владимир Владимирович не пьет, он не пьянь Ельцинская... Он Россию на первое место в мире ставит по влиянию на мировые события! Вон уже Европа мечется как ошпаренная, Трампу кланяться не имеет смысла, а инстинкт кланяться уже выработан, вот и кланяются нам)))
vilingrad 11 марта 2018 | 15:43
haldey: Тото он пургу несет! Морда тупейшая, врет неталантливо- немецкое пиво забористое!
galina6837 11 марта 2018 | 15:44
haldey: Европа мечется как ошпаренная
Ядерная ракета с непредсказуемой траекторией полёта и Воронеж тоже напряг.
detul 11 марта 2018 | 15:40
opiatnovyi63: Какая странная у Вас голова ((( Путин в мультиках предложил прекратить измерять у кого интеллект круче, и продолжить нормальные торговые отношения. без политики в торговле и спорте.
midnightblues 11 марта 2018 | 15:34
только немного конечно
при таком варианте не рекомендовано
vladimirgornitsky 11 марта 2018 | 15:35
Еще и холявщик. При его-то миллиардах...
ha12raz 11 марта 2018 | 15:36
Кружится головка то
vaka257 11 марта 2018 | 15:38
А для простых граждан продукты из Европы под бульдозер...
nikto_nikak 11 марта 2018 | 15:39
точно! только к украинским фашистам...))))
galina6837 11 марта 2018 | 15:40
а президент Венесуэлы время от времени Вове коксу передаёт
captainobvious 11 марта 2018 | 15:42
боже, как это трогательно ))
а ещё говорят, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает...
buzukin938 11 марта 2018 | 15:48
captainobvious: Дык Анжелка в синей рубашонке FDJ и короткой юбчонке разгуливала в юные годы - как раз до нудистского пляжа. Наш человек, душа нараспашку! Не то што старая вешалка тонгоногая училка у Макрона - эта своему ученику и выпить-то не дает, не говоря о чем-то о другом :)
tag188 11 марта 2018 | 15:42
Ну прям намек на исторические параллели среди великих в истории мировых лидеров.
Сталин Черчиллю тоже отправлял через советское посольство армянский коньяк.
Но вот фигурки Путина и Меркель, как-то мелковаты, карикатурны даже, на фоне роли в мировой истории Сталина и Черчилля.
kriimsdyk 11 марта 2018 | 15:49
tag188: кто его видел, тот коньяк? Тем более, французская провинция Коньяк к Лондону поближе.
Сомневаюсь, чтобы Черчиль пил палёнку
tag188 11 марта 2018 | 16:04
kriimsdyk: Что армянский коньяк подавали на ялтинской конференции, -- это исторический факт. А там паленку не подавали.
Тем более, Черчилль пил не простой Армянский коньяк. Специально для Ялтинской конференции был сделан коньяк Двин с крепостью 50 градусов.
Да и во Франции много провинций, знаменитых своим вином, например. Но многим в Европе нравится вино из Южной Америки. Так что, это все дело вкуса, а не близости к какой-либо французской провинции.
kriimsdyk 11 марта 2018 | 16:09
tag188: Это же сколько тот коньяк должен выдерживаться? ИК ялтинской конференции готовились с 35 года чтоле? И кто будет пить спиртягу 50 градусов? в коньяке главное аромат, а не спиртяга. То, что конфискованное у буржуев и князей в 17 году могли достать из подвалов и поставить на стол, это верно. Но про любофь к армянскому коньяку Черчилля это такая же мединская история, как подвиг Космодемьянской.
captainobvious 11 марта 2018 | 16:25
kriimsdyk: tag188: BBC подтверждает это расхожее утверждение по поводу "посылок" от Дядюшки Джо:
During the war, Joseph Stalin shipped him several dozen cases of Armenian cognac made by the Yerevan company.
And it is certain that a lot of alcohol was drunk at the 1945 Yalta conference, where Stalin, Churchill and President Roosevelt met to haggle over the carving up of east and central Europe, as the end of fighting loomed.
BBC Radio, "The sustaining power of Armenia's historic brandy"
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/9532092.stm
tag188 11 марта 2018 | 16:40
kriimsdyk: Выдерживаются спирты, а не коньяк. Потом купажом спиртов коньячные спирты смешиваются для получения конкретного сорта коньяка.
Вы чего, ни разу на экскурсии не были ни на одном винзаводе?
У Арманьяков крепость под 50 градусов. В арманьяке, по Вашему, что главное, как не аромат? Это ведь напиток еще более благородный и дорогой, чем коньяк. Открою секрет -- чем выше крепость, тем лучше спирт испаряется, тем насыщенней аромат.
У итальянской граппы 50 градусов.
Я из предпоследней поездки в Тайланд из дьюти фри привез джин хорошо за 40 градусов крепостью.
Черчилль любил различное спиртное и был в нем знатоком, и то, что ему посылали армянский коньяк через посольство, а на 75 летие отправили 75 бутылок коньяка -- факт. Коньяк то очень даже не плох. Армянский коньяк был хорошо известен в Европе и до войны. Его и Агата Кристи употребляла, если что.
Политика политикой, ко вкусу напитка она не имеет никакого отношения.
kriimsdyk 11 марта 2018 | 16:43
tag188: для чего вся эта писанина? чтобы оправдать байку рекламную?
tag188 11 марта 2018 | 17:02
kriimsdyk: . Напитки класса "Двина" не рекламируют. Это продукт не для массового потребителя. Вещь коллекционная.
Ну и не Вас же одного читать, Вы как видно, "знаток" еще тот. Рассуждения про спиртягу в 50 градусов показательны.
kriimsdyk 11 марта 2018 | 17:10
tag188: по сравнению с французским - говно экзотическое
tag188 11 марта 2018 | 17:20
kriimsdyk: Стесняюсь спросить, какие марки французского коньяка Вы употребляли?
А то выглядит, как в старом советском анекдоте о книге Пастернака "Доктор Живаго" -- "не читал, но осуждаю".
compare 11 марта 2018 | 15:44
о...еще один,"рАжиссер" решил войти в глубокий "лизатрон"....
sproter 11 марта 2018 | 15:46
Взамен на пиво он не подвергает Германию ядерному удару
galina6837 11 марта 2018 | 15:47
-Вот вы говорите царь,царь... А вы думаете нам , царям, легко ? Да ничего подобного! Обывательские разговорчики.
Нам за вредность немецкого пиву, швейцарского сыру и аргентинского кокаину надо давать.
tks 11 марта 2018 | 15:54
А Берлускони передает ботокс )))
ostanovka 11 марта 2018 | 15:56
Хыхыхы...
Из русских, ежедневно шустрящих в Баварию и обратно, ни один любитель путлера ему пивка не купил. Нафиг нужно.
Приходится гейропской тетке за всю рашку отдуваться. Как бомжачку, окопавшемуся в теплотрассе, сердобольная какая-нить старушка приносит стопарик шмурдячку и тарелочку кашки.
abuvgrobu 11 марта 2018 | 16:02
Может Слуцкий до неё домогался?
gvs 11 марта 2018 | 16:02
Пу - иностранный агент ))) Продался за пиво )))
nemez1 11 марта 2018 | 16:06
Сотни тысяч замученных и убитых в советских лагерях немцев переворачиваются в земле, потому, что гробов для них не было, как не было и кладбищ, особенно приятно тем, кого убили до начала войны. При нынешнем президенте РФ немцам стали отказывать в реабилитации, увеличилось число репатриантов.
grigorcar 11 марта 2018 | 16:09
"Меркель время от времени передает Путину пиво"
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Германия систематически вмешивается в наши внутренние дела.
citizeneco 11 марта 2018 | 16:09
А Берлускони, наверное, передаёт вкусный итальянский сыр и салями на закуску. А вот обычные россияне лишены такой возможности из-за введённых санкций Путиным, который лишил нас гастрономического разнообразия, но сам в этом вопросе далеко не патриот, к тому же и ездит он на Мерседесе.
curhatuy6 11 марта 2018 | 16:15
В последнюю неделю перед выборАми документальный фильм??? Куда смотрит ЦИК? И почему нет фильмов об остальных претендентов?:)))
ringmenn 11 марта 2018 | 16:20
А Трамп время от времени передает американскую еду!! Весь мир подкармливает несчастного, кто чем может!!
spec71205 11 марта 2018 | 17:23
...что он этим хотел сказать?????! Пускай этот фраер всей федирации расскажет куда входят разные народы и нации куда он путин подевал триллионы наших денег?????! Где деньги вова?! Что кинули тебя? -или ты нам кинул?! И тепер морочиш нам голову про террористов из Дагестана или из Татарстана????! Где деньги? ?????????????!