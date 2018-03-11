Меркель время от времени передает Путину немецкое пиво...

Канцлер Германии Ангела Меркель время от времени передает Владимиру Путину немецкое пиво. Об этом российский президент рассказал в документальном фильме «Путин», который готовят к выходу на федеральном телевидении пресс-секретарь его избирательной кампании Андрей Кондрашов, сообщает агентство «Интерфакс». Путин также рассказал, что он не сторонник того, чтобы заставлять все поколение немцев посыпать голову пеплом за фашистское прошлое Германии. Президент добавил, что у русского народа, на его взгляд, нет ненависти к Германии и к немцам.