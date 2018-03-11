Кандидат в президенты Ксения Собчак обвинила в фальсификациях ФОМ и ВЦИОМ. В своем Инстаграме она написала, что публикуемая ими статистика – это инструмент управления общественным мнением. Собчак считает, что процент ее сторонников, а также других оппозиционных кандидатов, к примеру, Григория Явлинского гораздо выше, чем в сводках ФОМ и ВЦИОМ. При этом она ссылается на данные ФСО, опубликованные анонимным Телеграм-каналом.