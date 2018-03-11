Собчак обвинила в фальсификациях ФОМ и ВЦИОМ
Кандидат в президенты Ксения Собчак обвинила в фальсификациях ФОМ и ВЦИОМ. В своем Инстаграме она написала, что публикуемая ими статистика – это инструмент управления общественным мнением. Собчак считает, что процент ее сторонников, а также других оппозиционных кандидатов, к примеру, Григория Явлинского гораздо выше, чем в сводках ФОМ и ВЦИОМ. При этом она ссылается на данные ФСО, опубликованные анонимным Телеграм-каналом.
Комментарии24
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polsan 11 марта 2018 | 15:35
Эти ВЦИОМ, ЛИВАДА ФОМ - это ещё то жульё, сосут деньги из карманов налогоплательщиков и вешают им лапшу дешевую на уши!!
ohotnik58 11 марта 2018 | 15:37
Я так думаю, что все социологические службы просто нагло врут, точно также как ТВ, СМИ , ЦИК, суды, ГД и прочие не богоугодные заведения. У Путина вряд ли половина есть, иначе ни к чему, что их каждый раз за руку ловят и на чистую воду выводят.
danko1 11 марта 2018 | 15:44
ohotnik58: Она впервые об этом узнала?
При диктаторских режимах всегда все опросы- фальсификация.
vezdehod 11 марта 2018 | 16:04
Ксения...18 марта . малость расслабься - получи "удовольствие" и займись повседневными делами.
zapadnay 11 марта 2018 | 15:48
polsan:
В данном случае с Собчак нельзя не согласиться.
Никакого доверия к этим ВЦИОМ и ФОМ абсолютно нет. Да и Левада недалёко от них ушла. Считаю их данные не соответствующими действительности .
michael_golubchik 11 марта 2018 | 16:43
zapadnay: Обычно расклад по поддержке Путина Левада. ФОМ дает Левада +7%. ВЦИОМ дает ФОМ + 7%. Леваду сейчас на время выборов вырубили как иностранного агента (закон такой затыкает рот на время выборов).
У ВЦИОМ сейчас 70% за Путина. У ФОМ 63%. У Левады было бы 56% за Путина.
alo0000 11 марта 2018 | 15:36
Дэушка продолжает свою игру, карты в которой сдает Киндерсюрприз. А то мы не знаем про ВЦИОМ и КГБ.
alexx2101 11 марта 2018 | 15:43
alo0000: Все знают, но никто не осмеливается об этом открыто говорить, тем более обвинять. Привыкли, что послушное стадо мычит и не телится. Вы должны ей спасибо сказать, а не выпендриваться здесь.
captainobvious 11 марта 2018 | 15:46
всё как по нотам... следующие пункты программы:
- "У нас украли победу!"
- "Аннулировать результаты!"
- "Третий тур!"
abuvgrobu 11 марта 2018 | 15:47
А на самом деле ксюшадь поддерживают 50%, Гриньку снулого 30%, 10% за полукоммуниста-миллиардера, ну а остальные за остальных. Путина вообще никто не поддерживает, ибо так хочется либеральному отребью..
nikchimzwet886 11 марта 2018 | 16:07
abuvgrobu: Чтобы узнать кого сколько поддерживают на самом деле, нужно, чтобы голоса считала какая-то совершенно независимая ни от кого комиссия, которая результаты сразу выкладывала бы в интернет.
kolenval99 11 марта 2018 | 16:19
abuvgrobu: "..Путина вообще никто не поддерживает, ибо так хочется либеральному отребью.."
Почему никто? Ты, например. И прочие совкообразные.
varangian2011 11 марта 2018 | 16:23
abuvgrobu: Даже если за Собчак 2%, а ей рисуют 1%, значит в данной части фальсификация составляет 100%. Следовательно и указанный в статистике процент за ВВП нужно поделить на 2, и получим реальные 35%.
nikchimzwet886 11 марта 2018 | 15:50
Политология и социология это вообще инструменты управления общественным мнением. В опросах есть смысл только тогда, когда сам президент не знает кто будет следующим президентом и ничего не может с этим поделать.
grigorcar 11 марта 2018 | 16:05
да, это способ манипуляции общественным мнением. а что цик? заметил?
vlasta64 11 марта 2018 | 16:09
Говорящая голова либерастов из 90х недовольна своим 1%, вот если бы было 90 то Вциом был бы одарен Собчак по полной программе.
vtodorol 11 марта 2018 | 16:14
Как в приличной стране-ФОМ ВЦОМЦИК. И всё , только лишь ,ради распрекрасной жизни кучки МЕГАВОРЬЯ .
a_111111 11 марта 2018 | 16:24
они конечно врут, но я еще не видел человека который за Собчак...
michael_golubchik 11 марта 2018 | 16:47
a_111111: Это потому что во первых у вас соответствующие знакомые. а во вторых потому что вам не доверяют. Потому что говорить что голосуешь за СОбчака, это что-то вроде как за Жириновского. Общественно порицаемо, у нее большой отрицательный рейтинг. Но в этом-то и прелесть для тех кто хочет бросить вызов общественому мнению
За Собчак есть людей и много, но в определенных слоях населения. Среди молодежи вообще большинство от тех кто собирается голосовать.
a_111111 11 марта 2018 | 17:03
michael_golubchik : Но те кто за Явлинского этого не скрывают:) А когда выдвигался Прохоров, так за него были практически все вокруг:)
michael_golubchik 11 марта 2018 | 16:49
a_111111: Собчак может резко выстрелить при реальном голосовании как Жириновский в начале 90-х. Я не исключаю даже цифр порядка 10%.
zolingen 11 марта 2018 | 16:25
Чем то эта облитая девица стала напоминать поклонскую.
horseraddish 11 марта 2018 | 16:33
Ну дык ВЦИОМ выполняет указания сверху. Плюс не каждый,кому задают вопрос по телефону,решится сказать,что голосует за Собчак или Явлинского
heklya 11 марта 2018 | 16:48
Сколько там было у Чаушеску ? 99,99 ?