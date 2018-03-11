Жильцы дома, пострадавшего в результате взрыва в Краснодаре, получат по 10 тысяч рублей

Это помощь не на человека, а на семью, пояснили в пресс-службе мэрии. Там также добавили, что тем, кому необходимо, оплатят проживание в гостинице на время ремонтных работ, сообщает агентство ТАСС.

Взрыв газа произошел в субботу. Пострадали 7 человек. Большинству жильцов разрешили вернуться в свои квартиры накануне. Остальных отправили в гостиницу. Сегодня спасатели продолжают разбирать завалы. Они планируют закончить работы до конца дня.