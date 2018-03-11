Жильцы дома, пострадавшего в результате взрыва в Краснодаре, получат по 10 тысяч рублей
Это помощь не на человека, а на семью, пояснили в пресс-службе мэрии. Там также добавили, что тем, кому необходимо, оплатят проживание в гостинице на время ремонтных работ, сообщает агентство ТАСС.
Взрыв газа произошел в субботу. Пострадали 7 человек. Большинству жильцов разрешили вернуться в свои квартиры накануне. Остальных отправили в гостиницу. Сегодня спасатели продолжают разбирать завалы. Они планируют закончить работы до конца дня.
Комментарии17
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peresvet73 11 марта 2018 | 15:36
На опохмелку
russkie_za_sverjenie 11 марта 2018 | 15:41
peresvet73: Ааааа, ну это огроменные суммы для русских рабов. На сирийцев фюрер тратит куды больше.
zapadnay 11 марта 2018 | 15:41
peresvet73:
Издевательство.
fenixptero Сергей Безмолов 11 марта 2018 | 15:37
Сколько-сколько?!
abuvgrobu 11 марта 2018 | 15:42
Целых 10 тысяч рублей ?! Какая щедрость..
polsan 11 марта 2018 | 15:42
10000 это цена виртуальной собственности тех, кто не владеет ничем в России. А где же страховка?! 143 евро это что за подачки?!
kriimsdyk 11 марта 2018 | 15:43
И пусть ни в чем себе не отказывают.
marina27 11 марта 2018 | 15:44
Россия - щедрая душа!
ostanovka 11 марта 2018 | 15:44
Могли и просто фанфуриками выдать.
Население бы ликовало.
poluputing 11 марта 2018 | 15:47
а в "нищей" Украине выплачивают, по крайней мере, в 10 раз больше
tag188 11 марта 2018 | 15:51
Бешенные бабки просто.
Но может жители пострадавших квартир утешатся тем, что Россия вложит миллиарды в восстановление Сирии? Вяличием, так сказать.
sproter 11 марта 2018 | 15:51
А уж опосля с них еще и 13% налога стрясут
garri19 11 марта 2018 | 16:05
Как бы теперь люди сами не стали подрывать свои дома чтобы получить такую сумашедшую компенсацию)
zkotor 11 марта 2018 | 16:06
- вот тебе пятак на водку и ступай отсюда вон
juche 11 марта 2018 | 16:14
Не плохо
foma1eremabiatlon 11 марта 2018 | 16:36
и ни в чём себе не отказывайте как недавно сказал какой-то прокурор:9600 - это чашечку кофе в ресторане выпить.
alexander25101977 11 марта 2018 | 16:40
В эпоху развитого путинизма в российских домах взрывается газ. Ну и что? И удивительно, что вообще по 10 000 на холопов выделили. Надо было выселить в палатки в рамках реновации.