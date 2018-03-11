Председателя партии «Яблоко» Эмилию Слабунову доставили в отделение полиции
Ее обвиняют в нарушении закона о митингах, рассказала «Эху Москвы» пресс-секретарь Слабуновой Татьяна Бибина. Бибина подчеркнула, что Слабунова выступала на акции как зарегистрированное доверенное лицо кандидата в президенты Григория Явлинского.
По данным издания «Медиазона», помимо Слабуновой задержаны глава муниципального округа Останкинский Сергей Цукасов, а также ведущий мероприятия и оператор дрона. Последнему полицейские сказали, что он вел съемку в бесполетной зоне.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
peresvet73 11 марта 2018 | 15:34
Или морду сопернику набить в прямом эфире, или в полицию попасть... Вот и вся предвыборная "борьба".
patrik03 11 марта 2018 | 15:43
Помимо Слабуновой задержаны глава муниципального округа Останкинский Сергей Цукасов, а также ведущий мероприятия и оператор дрона...
Всем по 30 суток в обезьяннике, а оператору дрона - сломайте дрон на голове.
guliai_pole 11 марта 2018 | 16:43
patrik03: какой вы "добрый"...почему не двушечку?
поонанировал и расслабился ?
vezdehod 11 марта 2018 | 15:34
Вам же ясно было сказано. за кого нужно отдавать свои "лайки" - нет решили потягаться с самим царём батюшкой.
captain_ 11 марта 2018 | 15:39
Представьте себе мир без РФии.
Ну, в принципе, всё на месте: французские вина, японские суши, фильмы из Голливуда. Нет боярышника, рожи Пуйла, и скульптур из говна...
suren_111 11 марта 2018 | 15:48
captain_:
Допросить бы дамочку...с пристрастием...
anemon 11 марта 2018 | 15:51
suren_111: Сука ты, за беззаконие, Сурен, русский патриот.
danko_pidla 11 марта 2018 | 15:59
anemon: артемом украинский. Любишь пристрастие?
sim202_ 11 марта 2018 | 16:05
anemon:
///Сурен, русский патриот///
он гласные местами перепутал...
kom01 11 марта 2018 | 15:49
captain_: Без России мир трудно представить, а вот без таких как ты легко.
blindpew_33 11 марта 2018 | 15:39
Ого!
А это уже серьезно.
Это не рядовых волонтеров-студентов винтить, тут уже хватают целого председателя партии за совершенно законные действия. Похоже, с выходом на финишную прямую остается все меньше причин играться в приличия.
Интересно, как отреагирует ГригорийАлексеич? Сделает возмущенный вид и будет выдавать грозные заявления, а потом тихо утрется? Вариант "снимет свою кандидатуру", конечно, не рассматриваем.
buzukin938 11 марта 2018 | 15:41
И старую вешалку довели до цугундера... Ах вы, мельниковы-шлосберги, власовцы пятиколонные, шо творите? Гришка! Не стыдно тебе? Бабушке за тебя ребра намяли! Привод в полицию опять же - административка. Теперь за границу не выпустят - кто черный нал привезет? ТщательнЕе надо! А то вон она, Сибирь-матушка с Колымой-рекой :)
alo0000 11 марта 2018 | 15:50
Посмотрел комментарии на эту новость - одни полудурки. Уже очень натужно и одно и то же.
vladevg 11 марта 2018 | 15:58
Надеюсь, бесполётная зона была явным образом обозначена...
alena01 11 марта 2018 | 16:20
Бесполетная зона???
А что, дрон с камерой теперь участник воздушного движения???
Может, Оленевод и собак приравнял к транспортным средствам??? На территории Москвы???
ringmenn 11 марта 2018 | 16:29
Пытаются рейтинг Явлинского поднять!!
yakutt86 11 марта 2018 | 16:30
Зажимается демократия, зажимается свобода слова, зажимается молодежь по углам... (блин, нет, это не по теме!), зажимается оппозиция (а это по теме), зажимается зажимаются права граждан. Как дальше жить то???