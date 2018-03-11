Председателя партии «Яблоко» Эмилию Слабунову доставили в отделение полиции

Ее обвиняют в нарушении закона о митингах, рассказала «Эху Москвы» пресс-секретарь Слабуновой Татьяна Бибина. Бибина подчеркнула, что Слабунова выступала на акции как зарегистрированное доверенное лицо кандидата в президенты Григория Явлинского.

По данным издания «Медиазона», помимо Слабуновой задержаны глава муниципального округа Останкинский Сергей Цукасов, а также ведущий мероприятия и оператор дрона. Последнему полицейские сказали, что он вел съемку в бесполетной зоне.