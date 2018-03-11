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15:30, 11 марта 2018

Председателя партии «Яблоко» Эмилию Слабунову доставили в отделение полиции

Ее обвиняют в нарушении закона о митингах, рассказала «Эху Москвы» пресс-секретарь Слабуновой Татьяна Бибина. Бибина подчеркнула, что Слабунова выступала на акции как зарегистрированное доверенное лицо кандидата в президенты Григория Явлинского.
По данным издания «Медиазона», помимо Слабуновой задержаны глава муниципального округа Останкинский Сергей Цукасов, а также ведущий мероприятия и оператор дрона. Последнему полицейские сказали, что он вел съемку в бесполетной зоне.

Комментарии

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peresvet73 11 марта 2018 | 15:34

Или морду сопернику набить в прямом эфире, или в полицию попасть... Вот и вся предвыборная "борьба".

patrik03 11 марта 2018 | 15:43

Помимо Слабуновой задержаны глава муниципального округа Останкинский Сергей Цукасов, а также ведущий мероприятия и оператор дрона...

Всем по 30 суток в обезьяннике, а оператору дрона - сломайте дрон на голове.

guliai_pole 11 марта 2018 | 16:43

patrik03: какой вы "добрый"...почему не двушечку?
поонанировал и расслабился ?

vezdehod 11 марта 2018 | 15:34

Вам же ясно было сказано. за кого нужно отдавать свои "лайки" - нет решили потягаться с самим царём батюшкой.

captain_ 11 марта 2018 | 15:39

Представьте себе мир без РФии.
Ну, в принципе, всё на месте: французские вина, японские суши, фильмы из Голливуда. Нет боярышника, рожи Пуйла, и скульптур из говна...

suren_111 11 марта 2018 | 15:48

captain_:
Допросить бы дамочку...с пристрастием...

anemon 11 марта 2018 | 15:51

suren_111: Сука ты, за беззаконие, Сурен, русский патриот.

danko_pidla 11 марта 2018 | 15:59

anemon: артемом украинский. Любишь пристрастие?

sim202_ 11 марта 2018 | 16:05

anemon:
///Сурен, русский патриот///
он гласные местами перепутал...

kom01 11 марта 2018 | 15:49

captain_: Без России мир трудно представить, а вот без таких как ты легко.

blindpew_33 11 марта 2018 | 15:39

Ого!
А это уже серьезно.
Это не рядовых волонтеров-студентов винтить, тут уже хватают целого председателя партии за совершенно законные действия. Похоже, с выходом на финишную прямую остается все меньше причин играться в приличия.
Интересно, как отреагирует ГригорийАлексеич? Сделает возмущенный вид и будет выдавать грозные заявления, а потом тихо утрется? Вариант "снимет свою кандидатуру", конечно, не рассматриваем.

buzukin938 11 марта 2018 | 15:41

И старую вешалку довели до цугундера... Ах вы, мельниковы-шлосберги, власовцы пятиколонные, шо творите? Гришка! Не стыдно тебе? Бабушке за тебя ребра намяли! Привод в полицию опять же - административка. Теперь за границу не выпустят - кто черный нал привезет? ТщательнЕе надо! А то вон она, Сибирь-матушка с Колымой-рекой :)

alo0000 11 марта 2018 | 15:50

Посмотрел комментарии на эту новость - одни полудурки. Уже очень натужно и одно и то же.

vladevg 11 марта 2018 | 15:58

Надеюсь, бесполётная зона была явным образом обозначена...

alena01 11 марта 2018 | 16:20

Бесполетная зона???
А что, дрон с камерой теперь участник воздушного движения???
Может, Оленевод и собак приравнял к транспортным средствам??? На территории Москвы???

ringmenn 11 марта 2018 | 16:29

Пытаются рейтинг Явлинского поднять!!

yakutt86 11 марта 2018 | 16:30

Зажимается демократия, зажимается свобода слова, зажимается молодежь по углам... (блин, нет, это не по теме!), зажимается оппозиция (а это по теме), зажимается зажимаются права граждан. Как дальше жить то???

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