Председателя «Яблока» Слабунову задержали на митинге в Москве, говорит ее пресс-секретарь...

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова задержана на митинге в Останкинском районе Москвы, сообщила ее пресс-секретарь Татьяна Бибина. «Эмилию Эдгардовну задержали, якобы за нарушение закона о митингах», — сказала Т.Бибина. По ее словам, председатель федерального политкомитета «Яблока», кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский получил от главы муниципального округа приглашение на мероприятие «День матери в Останкино», на котором жители округа выступали против строительства колеса обозрения в охранной зоне ВДНХ. В приглашении отмечалось, что в случае невозможности личного участия Г.Явлинского вместо него может прийти доверенное лицо. Слабунова, которая является зарегистрированным доверенным лицом кандидата в президенты, выступила на мероприятии. Она призвала собравшихся высказать мнение по этому вопросу 18 марта, после чего Э.Слабунову задержали якобы за незаконную агитацию, рассказала Бибина. В настоящее время Слабунову доставляют в ОВД «Останкинский», сообщила пресс-секретарь. «Интерфакс» пока не располагает подтверждением этой информации со стороны правоохранительных органов.