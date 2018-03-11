Председателя «Яблока» Слабунову задержали на митинге в Москве, говорит ее пресс-секретарь
Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова задержана на митинге в Останкинском районе Москвы, сообщила ее пресс-секретарь Татьяна Бибина. «Эмилию Эдгардовну задержали, якобы за нарушение закона о митингах», — сказала Т.Бибина. По ее словам, председатель федерального политкомитета «Яблока», кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский получил от главы муниципального округа приглашение на мероприятие «День матери в Останкино», на котором жители округа выступали против строительства колеса обозрения в охранной зоне ВДНХ. В приглашении отмечалось, что в случае невозможности личного участия Г.Явлинского вместо него может прийти доверенное лицо. Слабунова, которая является зарегистрированным доверенным лицом кандидата в президенты, выступила на мероприятии. Она призвала собравшихся высказать мнение по этому вопросу 18 марта, после чего Э.Слабунову задержали якобы за незаконную агитацию, рассказала Бибина. В настоящее время Слабунову доставляют в ОВД «Останкинский», сообщила пресс-секретарь. «Интерфакс» пока не располагает подтверждением этой информации со стороны правоохранительных органов.
Комментарии8
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danko_pidla 11 марта 2018 | 15:11
Вот это правильно!!!
patrik03 11 марта 2018 | 15:15
Председателя «Яблока» Слабунову задержали на митинге в Москве, говорит ее пресс-секретарь...
Ребята я Эмилия! Снимайте меня, снимайте!
danko1 11 марта 2018 | 15:16
Какая может быть незаконная агитация в период избирательной кампмнии?
Тогда повсеместно на ТВ, в школах, на заводах надо задерживать тех, кто принуждает голосовать за Путина.
danko_pidla 11 марта 2018 | 15:20
danko1: ты сумашедшая. Пойди внуками займись в майми. Веселкина Галина из фейсбука. Борцуха с Путиным на волнах радиостанции.
vas_tomsk 11 марта 2018 | 15:17
Просто опытный дядя подставил свежую тётю.
ha12raz 11 марта 2018 | 15:20
Поддавки кончились ?
Их вы собрались побороть бумажками ?
gregor 11 марта 2018 | 15:27
Председателя «Яблока» Слабунову задержали на митинге в Москве, говорит ее пресс-секретарь
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Все мероприятия ,которые не согласованны с администрацией Президента , будут пресекаться ,прокоментировал Песков ,от имени Кремля .
vtodorol 11 марта 2018 | 15:29
Дебильная полиция.Только и умеет ,что политических хватать. У зятя гараж ограбили- 2 месяца никто ничего не говорит,только глазки тупят ...