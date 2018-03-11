Сегодня завершится 7-й этап Кубка мира по биатлону

В программе дня две гонки с общего старта.

В финском Контиолахти сборную России, наконец, прорвало. Проваленный сезон, ноль медалей на Олимпиаде, все это, кажется, осталось в прошлой жизни. Первую гонку 7-го этапа выиграл Антон Шипулин. Что любопытно, это был спринт. Гонки с раздельным стартом лидер сборной России, как известно, не любит. Он предпочитает контактную борьбу. Как раз этим и славен масс-старт, который бегут 30 сильнейших биатлонистов из общего зачета Кубка мира. Тут Шипулину придется тягаться с Мартеном Фуркадом, который пропускал спринт по болезни, и Йоханнесом Бе. Но, кажется, россиянин сильно зол из-за недопуска на Олимпиаду и готов рвать и метать. В женском масс-старте Россию представят пропустившая Игры Екатерина Юрлова-Перхт и Татьяна Акимова. Она в Пхенчхане стала в масс-старте последней. А фавориты женской гонки, как всегда Лаура Дальмайер, Анастасия Кузьмина, Дарья Домрачева и Кайса Макарайнен.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Осло.