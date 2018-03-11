В Китае одобрены поправки в Конституцию, которые убирают ограничения в два срока для председателя КНР
Действующий лидер Си Цзиньпин руководит страной с 2013 года. По действующей Конституции ему пришлось бы покинуть свой пост не позже 2023 года. Теперь же Си Цзиньпин сможет оставаться у власти неограниченное количество сроков. Необходимость таких поправок в Китае объясняют тем, что отмена ограничений позволит эффективнее завершить общую модернизацию к 2035 году, отметил в интервью «Эху» заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Владимир Портяков.
Портяков добавил, что Си Цзиньпина ценят в Китае за борьбу с коррупцией и усиление влияния коммунистической партии.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
stagla 11 марта 2018 | 15:13
Ну все
теперь то их точно американцы разбомбят
Ну а как не разбомбить то? Непременно разбомбят. Это ж нарушение демократии
danko_pidla 11 марта 2018 | 15:15
stagla: а где бабка данко2 спец по 2 срокам?
sekretniy_fizik 11 марта 2018 | 15:35
Ну прямо чисто как в Германии. Ведь там тоже нет никакого лимита на, так сказать, "канцлерство". Сколько раз назначит партия ( ХДС/ХСС ), столько раз и будет канцлером. Хоть десять сроков подряд ( естественно, если ласты не склеит к тому времени ).
sg72 11 марта 2018 | 15:19
Только в странах однодевках выбирают марионеток на час. В Империях мудрые Руководители должны править достаточно долго, чтобы воплотить все свои гениальные задумки..
vezdehod 11 марта 2018 | 15:36
плохой пример заразителен - к 2024 году будут и России приняты такие поправки.
galina6837 11 марта 2018 | 15:52
vezdehod:
Россия обгонит Китай по новациям в Конституции - примет президентство, наследуемое по кровному родству по женской и мужской линиям.
balya 11 марта 2018 | 17:13
sg72: Да... У Путина, интересно, много воплотившихся задумок? Знаю только одну - стать самым богатым человеком в мире. Он - стал. А вот о народе ему думать, пардон, некогда.
abuvgrobu 11 марта 2018 | 15:20
Если будут продолжены борьба с коррупцией, усиление роли Китая на международной арене и развитие внутреннего потребления, то это только плюс.
ginbin_ 11 марта 2018 | 15:20
Кто первый из кремлежуликов тявкнет, что надо срочно перенимать передовой опыт Китая?
nikchimzwet886 11 марта 2018 | 15:30
Если не Си Цзиньпин - то кто-же?
borisv 11 марта 2018 | 15:49
Это хорошая новость. Теперь можно быть уверенным: Китай из гонки за мировую корону выбывает. Ещё немножко подёргается - и аминь. Штаты и Западная Европа могут не опасаться за своё лидерство.
balya 11 марта 2018 | 17:10
Даже и не знаешь радоваться за китайцев или нет, ведь впереди мания величия, а это значит, чтобы удержать власть придётся опять воробьями заниматься, оппозиционеров сажать или казнить и на техническом прогрессе поставить крест, и впереди нас, россиян, ждёт потеря российских территорий.