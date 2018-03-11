В Китае одобрены поправки в Конституцию, которые убирают ограничения в два срока для председателя КНР

Действующий лидер Си Цзиньпин руководит страной с 2013 года. По действующей Конституции ему пришлось бы покинуть свой пост не позже 2023 года. Теперь же Си Цзиньпин сможет оставаться у власти неограниченное количество сроков. Необходимость таких поправок в Китае объясняют тем, что отмена ограничений позволит эффективнее завершить общую модернизацию к 2035 году, отметил в интервью «Эху» заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Владимир Портяков.

Портяков добавил, что Си Цзиньпина ценят в Китае за борьбу с коррупцией и усиление влияния коммунистической партии.