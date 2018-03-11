Российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии вновь попытались атаковать с помощью беспилотника
Системы ПВО, впрочем, отразили нападение.
Дистанционно управляемый летательный аппарат был оснащен взрывным устройством, – об этом сообщает издание «Аль-Масдар» со ссылкой на сирийские проправительственные источники. По их данным, перехватить дрон удалось еще до того, как он успел подлететь к авиабазе «Хмеймим». О том, какая группировка могла стоять за попыткой нападения на объект Минобороны, – не сообщается. Об атаках на российские базы в Сирии в последнее время становится известно все чаще: РБК ранее сообщало, что боевики – так же, с помощью беспилотников – атаковали аэродром «Хмеймим», это произошло в новогоднюю ночь. В сети затем стали появляться фотографии поврежденной военной техники. В Минобороны, впрочем, информацию о бомбардировке назвали «не соответствующей действительности». Еще одну атаку военные сумели предотвратить – в ночь на 7 января диверсию на российской базе боевики попытались устроить с помощью кустарно изготовленных мин, закрепленных на дронах.
После новогоднего нападения на «Хмеймим», охрану базы всерьез усилили, также в Минобороны сообщали о расширении зоны безопасности вокруг аэродрома.
Комментарии27
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ansh 11 марта 2018 | 15:12
Путинская РККА в обороне?
Как же так, гениалиссимус говорил же, что всех победили, что войска вывели…
Наврал? Нехорошо…
ohotnik58 11 марта 2018 | 15:12
Наши ВКС против их беспилотников бессильны.
etofeasko 11 марта 2018 | 15:16
ohotnik58: еще один Ыэксперт во всем
danko_pidla 11 марта 2018 | 15:23
etofeasko: пернатый!
opiatnovyi63 11 марта 2018 | 15:26
danko_pidla: И что там потерял наши соколы и львы?Зачем нам эти проблемы?
yakov18 11 марта 2018 | 15:36
opiatnovyi63: Малоизвестный в России факт, о том что группировка Джейш аль Ислам , взяла на себя ответственность за гибель Ан 26 с 39 россиянами в Сирии...Они сообщили что пять их боевиков, пробрались в окрестности аэропорта и открыли по самолету огонь из тяжелых пулеметов, когда тому до земли оставалось около 100 метров...Это по их завлению-месть за восточную Гуту..
Похоже ВКСМ в Сирии-как в осажденной крепости?
В этой связи вспомнил книгу Г.Гаррисона "Неукратимая планета"
y_y_y 11 марта 2018 | 15:53
yakov18:
//Джейш аль Ислам , взяла на себя ответственность//
Игил уже тоже успели взять ответственность. И, возможно, еще несколько мелких террористических группировок.
//В этой связи вспомнил книгу Г.Гаррисона "Неукратимая планета" //
Забавные воспоминания. Там девушка с этой планеты стоила взвода спецназа. Дай-то Бог, чтобы наши в Сирии так же натренировались.
matros__koshkin__95 11 марта 2018 | 16:00
y_y_y: «Дай-то Бог, чтобы наши в Сирии так же натренировались. »
Ты, ублюдок, держи-ка руки поверх одеяла, а то волосы на ладонях от неумеренной строчки у тебя вырастут, понял, нет?
poluputing 11 марта 2018 | 16:07
y_y_y: для чего? Чтобы с новыми силами гнобить Украину?
el_borz 11 марта 2018 | 15:37
danko_pidla: Когда тебе в декретный отпуск?
Ждете кого, мальчика или девочку?
vinibi 11 марта 2018 | 15:30
etofeasko: Что гнида пригожинская-заставили вас холуя в выходной подработать за лишнюю миску помоев с кремлевской столовки-приходиться вам выродку импровизировать и выкручиваться???
etofeasko 11 марта 2018 | 15:38
vinibi:
у тебя через слово бред про какого-то пригожина,
К врачу сходите - пока не поздно.
haldey 11 марта 2018 | 15:28
ohotnik58: Это они против нас бессильны! А мы их рвем, как тузик грелку! Им только и осталось, что тявкать из-за лужи... Гиперзвука у них нет, спутники их сбивать научились, а без них они и в туалет не смогут сходить, навигатор то не работает... Они нам сказку про СОИ рассказали, а мы эту сказку былью сделали))) И их же оружием им по сусалам))) Да и лазер уже испытали, а они только сказки и рассказывают...
punyoshohlai 11 марта 2018 | 15:49
haldey: мы эту сказку былью сделали
Пересмотрел мылыш мультиков перед сном, сидя на горшке
poluputing 11 марта 2018 | 16:09
haldey: ишь , какие мы голозадые, но грозные! Самим нормально жить в падлу и другим не дадим
etofeasko 11 марта 2018 | 15:40
ohotnik58:
может это расскажешь грузинам при беспилотник в 2008 году?
видео есть на ютуб - там видно это "бессилие".
бггг
detul 11 марта 2018 | 15:27
ansh: Кто ж знал, что коалиция во главе с США, начнет атаковать беспилотниками российские авиабазы в Сирии ?? Так что победили не всех.
pmasel 11 марта 2018 | 15:33
Поиздержались "боевики", только на один дрон смогли деньжат наскрести. Хотя... даже МО не знает кто это нападал.
vilingrad 11 марта 2018 | 15:17
Шойгу- как Супермен, в трехцветном трико, с двуглавым дятлом на груди, взмыл в воздух и клювом сбил вражескую машину. Ну и что, что это был свой беспилотник?
es7 11 марта 2018 | 15:19
Ну вот все либералы Путина ругают!
А есть пример грамотного управления войсками у наших рослибералов? Нет!
punyoshohlai 11 марта 2018 | 16:09
es7: А есть пример грамотного управления войсками у наших рослибералов?
Ну, по сравнению с сегодняшним, любое лучше.
es7 11 марта 2018 | 16:18
punyoshohlai: Ну, по сравнению с сегодняшним, любое лучше.
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Ну вот когда нашим мальчишкам головы резали в первую чеченскую а ВЫ либералы Гайдар и прочие в ладоши хлопали на камеру. Это хорошее управление армией?
punyoshohlai 11 марта 2018 | 16:22
es7: либералы Гайдар и прочие в ладоши хлопали на камеру.
Ссылку, чмошник.
es7 11 марта 2018 | 17:22
punyoshohlai: Ссылку, чмошник.
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Ссылки здесь запрещены. Фильм Чеченский капкан 2 серия 23:55.
И кто чмошник теперь?
aallttoo 11 марта 2018 | 15:32
Суперновый комплекс ПРО с блеском отразили атаку самодельного дрона с камерой.
Герои, чёужтут.
Комические войска
gostrax 11 марта 2018 | 15:44
Эх,рано Су 259 домой вернули!
ihor_syvoryj 11 марта 2018 | 17:06
Может, это очередной АН-26 летел?