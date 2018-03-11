Российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии вновь попытались атаковать с помощью беспилотника

Системы ПВО, впрочем, отразили нападение.



Дистанционно управляемый летательный аппарат был оснащен взрывным устройством, – об этом сообщает издание «Аль-Масдар» со ссылкой на сирийские проправительственные источники. По их данным, перехватить дрон удалось еще до того, как он успел подлететь к авиабазе «Хмеймим». О том, какая группировка могла стоять за попыткой нападения на объект Минобороны, – не сообщается. Об атаках на российские базы в Сирии в последнее время становится известно все чаще: РБК ранее сообщало, что боевики – так же, с помощью беспилотников – атаковали аэродром «Хмеймим», это произошло в новогоднюю ночь. В сети затем стали появляться фотографии поврежденной военной техники. В Минобороны, впрочем, информацию о бомбардировке назвали «не соответствующей действительности». Еще одну атаку военные сумели предотвратить – в ночь на 7 января диверсию на российской базе боевики попытались устроить с помощью кустарно изготовленных мин, закрепленных на дронах.



После новогоднего нападения на «Хмеймим», охрану базы всерьез усилили, также в Минобороны сообщали о расширении зоны безопасности вокруг аэродрома.