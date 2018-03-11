ФСБ объявила о предотвращении теракта в Саратовской области...

Подозреваемые в подготовке атаки убиты. У них нашли самодельное взрывное устройство мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. А также пистолеты ТТ и «Макарова» и самодельная ручная граната. В сообщении спецслужбы говорится, что сегодня при попытке задержания передвигавшиеся на автомобиле преступники оказали сопротивление и именно после этого были убиты. Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту. ФСБ называет предполагаемых преступников членами законспирированной террористической ячейки.