ФСБ объявила о предотвращении теракта в Саратовской области
Подозреваемые в подготовке атаки убиты. У них нашли самодельное взрывное устройство мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. А также пистолеты ТТ и «Макарова» и самодельная ручная граната. В сообщении спецслужбы говорится, что сегодня при попытке задержания передвигавшиеся на автомобиле преступники оказали сопротивление и именно после этого были убиты. Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту. ФСБ называет предполагаемых преступников членами законспирированной террористической ячейки.
Комментарии19
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danko_pidla 11 марта 2018 | 15:13
Где стараямрасьданко3 на чеку? Спец по терактам?
putin_itogy 11 марта 2018 | 15:14
Я не против, даже, если при задержании террористов,
ФСБ их будет ликвидировать на месте.
danko_pidla 11 марта 2018 | 15:17
putin_itogy: иди ты, Ляксей? Хорошо что не против. Мы учтём твоё мнение! Спец по против!
patrik03 11 марта 2018 | 15:18
ФСБ объявила о предотвращении теракта в Саратовской области...
А ФСО объявили, что К.Собчак набирает 7% голосов.
putin_itogy 11 марта 2018 | 15:25
patrik03: Жириновский получит инфаркт,
и от огорчения у него печень увеличится.
Как у судака..
vinibi 11 марта 2018 | 15:28
Как забавно все и весело у путина-сами организовали- сами предотвратили!!!
vikwlad 11 марта 2018 | 15:56
"ФСБ объявила о предотвращении теракта в Саратовской области"
Каждый день можно такие байки выдумывать.
haldey 11 марта 2018 | 15:34
patrik03: Собчак достаточно яблоко в дерьмо втоптать, и она свою миссию выполнила! Леша уже под каблучком... Это и есть перехват управления протестным электоратом)))
Эй, девочки, демократки, не спим, работаем)))
edyunia 11 марта 2018 | 15:18
putin_itogy: \\ликвидировать на месте.\\
В _itogi сказать: они террористы!
poluputing 11 марта 2018 | 15:56
edyunia: мало того, обязательно нужную визитку найти
vladimirgornitsky 11 марта 2018 | 15:17
То есть сотрудники ФСБ убили несколько человек (точное число убитых не сообщается) и заявили, что это эти люди были вооружены и замышляли теракт.
Нельзя исключить определенную вероятность того, что заявление ФСБ соответствует действительности.
abuvgrobu 11 марта 2018 | 15:17
До 18-го еще несколько подобных случаев опубликуют.Уверен на все 100%
guini 11 марта 2018 | 15:52
abuvgrobu: вспоминаются ещё мешки с « сахаром» в подвалах домов
ginbin_ 11 марта 2018 | 15:18
Ребята из военторга ехали.
vas_tomsk 11 марта 2018 | 15:19
Без ФИО трупов это просто слова.
antimrakobes 11 марта 2018 | 15:21
Просто вот так "в Саратовской области"? Там городов нет - сплошная область?
ha12raz 11 марта 2018 | 15:22
Дело об убийстве , конечно, не возбуждено.....для отмазки .достаточно было рапорта ..
sim202_ 11 марта 2018 | 15:56
Что говорят жены трупов?
ringmenn 11 марта 2018 | 16:09
Если каждый идиот с пистолетом и САМОДЕЛЬНОЙ гранатой - член законспирированной террористической ячейки, то у нас террористы в каждой подворотне!!