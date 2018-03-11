В Самаре полиция проверяет сообщения об оставленных в городе клетках с медведями. По данным городской администрации, животных бросил передвижной цирк-шапито. Медведей осмотрели ветеринары. Они сообщили, что у одного из животных есть проблемы со здоровьем и пообещали оказать необходимую помощь. О готовности принять медведей уже сообщил местный зоопарк.