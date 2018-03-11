В Самаре полиция проверяет сообщения об оставленных в городе клетках с медведями
В Самаре полиция проверяет сообщения об оставленных в городе клетках с медведями. По данным городской администрации, животных бросил передвижной цирк-шапито. Медведей осмотрели ветеринары. Они сообщили, что у одного из животных есть проблемы со здоровьем и пообещали оказать необходимую помощь. О готовности принять медведей уже сообщил местный зоопарк.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kypykyky 11 марта 2018 | 14:42
Россия своих бросает.
даже. цирковых.
ostapbey 11 марта 2018 | 15:10
kypykyky: а ведь мамаша Медведица предупреждала рвущегося в госцирк сыночка.
Бросит тебя родина сынок..
Бросит...
Даже..
sluchatel 11 марта 2018 | 14:54
Стоп. А чего проверять? Дарю-В городе обнаружены клетки с медведями.
punyoshohlai 11 марта 2018 | 15:01
Нельзя так с символом едарасов
ostapbey 11 марта 2018 | 15:08
Лучше уж пернатых за символ принять.
Да и хоть мутантов с двумя головами..
Даже..
ringmenn 11 марта 2018 | 16:31
Циркачей бы этих в клетки!!