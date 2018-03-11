В Великобритании задержали человека, который пытался прорваться через кордон к месту, где нашли Скрипаля
В Великобритании задержали человека, который пытался прорваться через полицейский кордон к месту, где нашли отравленного Сергея Скрипаля. Мужчине предъявили обвинения в нападении на полицейского, повреждении полицейского автомобиля и нарушении порядка. Зачем 30-летний Джейми Найт пытался прорваться к месту происшествия, пока неизвестно. В полиции сообщили, что будут действовать так в отношении всех, кто попытается помешать расследованию.
Обстоятельства отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери выясняют около 250 полицейских. Пострадавшие остаются в критическом состоянии в больнице.
Комментарии25
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danko_pidla 11 марта 2018 | 14:39
Провокация агента Путина или неодекватного Бориса Джонсона? След русских разведчиков. Не выдержал.
cattt 11 марта 2018 | 14:40
Видимо забыл на месте преступления баллончик с ОВ и отпечатками пальцев.
skulllll 11 марта 2018 | 14:42
cattt: А также балалайку, буденовку и медведя...
gordy 11 марта 2018 | 14:58
"Зачем 30-летний Джейми Найт пытался прорваться к месту происшествия, пока неизвестно."
Токсикоман: хотел подышать редкой дурью?
ox1 11 марта 2018 | 16:07
skulllll: И водяры бутыль, без неё что за гульба.
idshoohov 11 марта 2018 | 14:48
"Пострадавшие остаются в критическом состоянии в больнице."
Как хочется, чтобы они выжили!
andreyoo 11 марта 2018 | 14:57
idshoohov: Как хочется, чтобы они выжили!
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Вас так глубоко беспокоит судьбы незнакомого вам человека, предателя родины? Удивительно!
Если что, вы не обольщайтесь, что он был идейным борцом с путинским режимом. Он завербовался Ми-6 в 1995 году. Он был "идейным борцом за денежные знаки".
olenenok_zed 11 марта 2018 | 15:01
andreyoo: меня вот не беспокоят двойные агенты которые сейчас где то в европе.
а вот за "идейных борцов за денежные знаки" которые восседают в Кремле и управляют страной я беспокоюсь
nelibermot16 11 марта 2018 | 15:07
andreyoo: так Дамаскин наверняка тоже в 90-е в Штаты свалил, не выдержав воздуха свободы ельцинской России. Просто не взяли его как Скрипаля в шпиёны, поэтому продолжает коптить бостонское небо за счёт американских (надеюсь) налогоплательщиков
julia_hooker 11 марта 2018 | 15:02
idshoohov: Не переживай выживут, но вначале черви их трупики обгладают!!!!))))) Собакам собачья смерть - сдохли как последняя скотина!!!!!!))))))
neyexo 11 марта 2018 | 14:47
Английские следователт переживают, что все это трудно доказать - думают, поверит ли судю С чем в суд идти.
golodomorr_ce_hohlokost 11 марта 2018 | 14:47
Токсикоман или решил просто цветы возложить.
budweiser23 11 марта 2018 | 14:52
Типичный путераст, но не наш!
tamplieres 11 марта 2018 | 14:54
ОТПЕЧАТКИ пальцев хотел вытереть
captainobvious 11 марта 2018 | 14:53
...он прорывался с криками "На его месте должен быть я!!!"
anatolr 11 марта 2018 | 15:15
captainobvious:
Нет, он просил, - дайте нюхнуть! :-)) А они не дали!
Аnatолий
vaka257 11 марта 2018 | 14:54
Весна и не такое с людьми делает...Вон у пригожинских какое обострение...
ross1919 11 марта 2018 | 14:57
vaka257: Ну некоторым весна уже не грозит, по причине наступившего климакса.
danko1 11 марта 2018 | 14:57
vaka257: Это у них выборное обострение.
По этому поводу даже штат недоумков-холуев увеличили.
sg72 11 марта 2018 | 14:59
Преступника всегда тянет на место преступления. Ну а то, что он англичанин априори определяет его как потомственного преступника. Подлейшая нация воров, убийц и мошенников.
anatolr 11 марта 2018 | 15:19
sg72: //Подлейшая нация воров, убийц и мошенников.//
Забыл вставить всего три слова. Рашко-говняшковцы - подлейшая нация воров, убийц и мошенников (#цитата)! :-)))
Аnatолий
julia_hooker 11 марта 2018 | 15:08
250 полицейских, а почему не 2500? Вдруг 250 не справиться, кто будет нести ответственность за гибель героя Мелкобриташки и предателя России? Срочно необходимо довести количество полицейских до 25000 и поднять весь военно-морской флот на поиски убивцы!!!!!!))))))))))
anatolr 11 марта 2018 | 15:24
julia_hooker: Тебя забыли спросить, рашко-говняшковец (#цитата). :-)))
Аnatолий
razval74 11 марта 2018 | 15:19
Судя по истерике троллей, там очень плохо пахнет для их вошдя.
horseraddish 11 марта 2018 | 15:24
Может, он просто журналист?