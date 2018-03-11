В Великобритании задержали человека, который пытался прорваться через кордон к месту, где нашли Скрипаля

В Великобритании задержали человека, который пытался прорваться через полицейский кордон к месту, где нашли отравленного Сергея Скрипаля. Мужчине предъявили обвинения в нападении на полицейского, повреждении полицейского автомобиля и нарушении порядка. Зачем 30-летний Джейми Найт пытался прорваться к месту происшествия, пока неизвестно. В полиции сообщили, что будут действовать так в отношении всех, кто попытается помешать расследованию.

Обстоятельства отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери выясняют около 250 полицейских. Пострадавшие остаются в критическом состоянии в больнице.