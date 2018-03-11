На Сахалине избили корреспондента журнала «Эксперт»
Сергей Тихонов находится в больнице. У него сотрясение мозга. Об этом сообщила редакция издания. В заявлении говорится, что на Тихонова напали после выхода его публикации, где автор анализировал причину большого количества арестов и уголовных дел против местных чиновников.
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tornado2017 11 марта 2018 | 15:06
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - БЫДЛОСТАН