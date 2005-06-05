В Сирии боевики с помощью беспилотника пытались атаковать российскую базу Хмеймим
Об этом со ссылкой на источники сообщает издание «Аль Маздар». По его данным, на беспилотнике было закреплено взрывное устройство. Однако дрон успели перехватить системы противовоздушной обороны. Когда это произошло, не уточняется. В начале января Минобороны сообщало, что российские военные предотвратили атаку 13 беспилотников боевиков на российские базы в Сирии.
Комментарии23
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ohotnik58 11 марта 2018 | 14:35
Всё. Ещё раз мы победили. На сей раз окончательно и бесповоротно.
patrik03 11 марта 2018 | 14:41
Однако дрон успели перехватить системы противовоздушной обороны...
Облом для жидобандеры, если бы дрон взорвали, сейчас бы они визжали и хрюкали от радости.
shicotus_live 11 марта 2018 | 15:00
patrik03:Кстати, а почему Эхо не выкладывало видео с испытанием "Кинжала"? Или я что то пропустил? Поможем товарищам))
https://ria.ru/arms/20180311/1516098018.html
arye_11 11 марта 2018 | 15:07
shicotus_live:
Шизо.
А почему из этой мультяшки ты сделал вывод, что это испытание системы "Кинжал"?
Я, например, по ряду признаков, прихожу к выводу, что это как раз не "Кинжал", а система "Костыль".
suren_111 11 марта 2018 | 15:27
arye_11:
Хочешь удостовериться что это действительно Кинжал, посоветуй своему руководству дать заявку России, чтобы российское руководство приняло решение о пуске Кинжала, чтобы тот приземлился где-нибудь в пустыне Зиф или Негев, чтобы мир уже окончательно понял, что Путин не блефует.
jacknichols 11 марта 2018 | 15:11
shicotus_live: Ссыкотус,
помоги лучше дошираком своему соседу по пригожинской парте.
А уже после сытного обеда смотрите вместе клипы от Феди Бондарчука.
polba 11 марта 2018 | 15:16
shicotus_live: А чего вырезали кусочек попадания этой самой волшебной ракеты, мгновенно превращающей бункер в деревенский домик ???
https://youtu.be/uYIIArqL-NI
По таймингу на 2:17.
ostanovka 11 марта 2018 | 15:23
shicotus_live: насчёт кинжала, это прекрасная новость. Ведь у него ядерный двигатель. Путин хвастался на днях.
Ну, здравствуй, радиационная Россия.
gregor 11 марта 2018 | 14:40
В Сирии боевики с помощью беспилотника пытались атаковать российскую базу Хмеймим
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Опять Пригожин в Сирию прибыл ?
suren_111 11 марта 2018 | 15:05
gregor:
Ничего, ближе к выборам атаки на базу усилятся. Даже террористы не хотят чтобы Путин опять рулил рашкой.
vezdehod 11 марта 2018 | 15:08
Думали. что попали в Сирию на Отдых, а здесь иногда стреляют и, даже, бывает "Груз-200".
suren_111 11 марта 2018 | 15:31
vezdehod:
Американцев больше утилизировали. Причем утилизировали их не игиловцы, а асадовские головорезы. Только американцы о своих "грузах" не сообщают.
vaka257 11 марта 2018 | 14:40
Как поняла,миссия российской базы бомбить мирные города и отбиваться от дронов и каждый раз успешно...
suren_111 11 марта 2018 | 15:08
vaka257:
К сожалению, если Восточная Гута падет и асадовские головорезы выбьют оттуда сирийских ополченцев, то можно с сожалением констатировать, что Асад и его кремлевский хозяин победили. США уже не смогут поддерживать Ан-Нусру и других сирийских ополченцев.
tag188 11 марта 2018 | 14:40
Возвращаясь к теме катастрофы Ан-26 на этой авиабазе.
Эта очередная атака дрона из авиамодельного кружка, лишний раз показывает, что ничего вокруг авиабазы наши военные не контролируют. И Ан-26 вполне могли и сбить с земли, причем с использованием самых примитивных средств, вроде крупнокалиберного пулемета.
kunst54 11 марта 2018 | 14:45
Боевики - это кто? Ясно дело, что это не басмачи на конях, если у них есть беспилотники. Поконкретнее никак нельзя указать, что это за люди?
suren_111 11 марта 2018 | 15:10
kunst54:
Это в России их боевиками и террористами называют, ИГИЛами всякого рода. На самом деле это борцы за свободу в Сирии, поддерживаемые Соединенными Штатами.
budweiser23 11 марта 2018 | 14:48
Весь мир знает, что нас не запугать воздушными шарами и пукалками, а вот собственная дурь путерастов это другое дело.. она угробит страну
galina6837 11 марта 2018 | 14:53
-Они не могут стрелять. Они давным-давно покойники.
-Видали, как покойники стреляют?
world_nail 11 марта 2018 | 14:54
Атаку дрона отбили с помощью дроча
sergoder172 11 марта 2018 | 14:56
Во, как дело-то поворачивается! У них - сплошные современные беспилотники, а у нас - все "пилотники" с пилотами падают!
Значит, живой летчик дешевле кучки микросхем!
sasass 11 марта 2018 | 15:12
На один кустарный беспилотник - применять целую систему ПВО это что такое - без штанов можно остаться ...)))
razval74 11 марта 2018 | 15:15
Да эти дроны сейчас можно закупить в любом интернет-военторге. И запустить их мона с любого верблюда. Даже если из сотни один пробъется, счет не в пользу асвабадителей будет )