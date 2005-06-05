В Сирии боевики с помощью беспилотника пытались атаковать российскую базу Хмеймим

Об этом со ссылкой на источники сообщает издание «Аль Маздар». По его данным, на беспилотнике было закреплено взрывное устройство. Однако дрон успели перехватить системы противовоздушной обороны. Когда это произошло, не уточняется. В начале января Минобороны сообщало, что российские военные предотвратили атаку 13 беспилотников боевиков на российские базы в Сирии.