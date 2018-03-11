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14:30, 11 марта 2018

ФСБ России в воскресенье сообщила о  предотвращении теракта в  Саратовской области

«Федеральной службой безопасности РФ в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Саратовской области предотвращен террористический акт, планировавшийся членами законспирированной террористической ячейки», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

«11 марта 2018 года при попытке задержания следовавшие на автомобиле преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и в ходе завязавшегося боестолкновения получили ранения, несовместимые с жизнью», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Комментарии

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orqswen 11 марта 2018 | 14:34

а мультики уже есть? покажите!

danko_pidla 11 марта 2018 | 14:36

orqswen: свинорыл. Гле тролль в шляпе?

patrik03 11 марта 2018 | 14:37

В Саратовской области предотвращен террористический акт, планировавшийся членами законспирированной террористической ячейки...

Сторонники А.Навального?

danko_pidla 11 марта 2018 | 14:45

danko_pidla: верно.

danko1 11 марта 2018 | 14:52

Вот всегда так. Убьют неизвестно кого, а потом террористами объявляют.
И никогда никого в живых не оставляют, что считается полным провалом операции.

patrik03 11 марта 2018 | 14:56

danko1: danko_pidla:

Встретились Данко и Данко_падла.

danko_pidla 11 марта 2018 | 15:00

patrik03: старая мразь всегда на чеку.

anatolr 11 марта 2018 | 15:02

patrik03: danko_pidla: Да, Данко и Данко_падла.

Причем последний жалкий тролль и плагиатор, чтоб его забанили! :-)))
Он же сидит напротив тебя, на заметил?

Аnatолий

danko_pidla 11 марта 2018 | 15:06

anatolr: му-ла.

Анатолий.

pons 11 марта 2018 | 14:55

patrik03: путрик, а не думаешь, что когда очередным держимордам понадобятся новые звёздочки, то и ты можешь получить ранения не совместимые жизни и мы узнаем о новом предотвращенном теракте? хотя с "думаешь" я погорячился, наверное

anatolr 11 марта 2018 | 15:05

pons: //хотя с "думаешь" я погорячился//
Конечно погорячились. У патрика есть только номера, а головы нет совсем и думать нечем! :-))

Аnatолий

vilingrad 11 марта 2018 | 15:06

patrik03: Кот сожрал всех мышей и его выбросили за ненадобностью на улицу. У нового хозяина он не только перестал ловить мышей, но для вящего ужаса хозяина имитировал наличие целых полчищ крыс. Где-то поднасрал в углу, что-то сгрыз, обязательно подворовывал жратву и сжирал. На мифических крыс много можно списать, особенно если хозяин- сам крыса:)

galina6837 11 марта 2018 | 15:07

patrik03:
саратовская подпольная оппозиционная ячейка, борющаяся с режимом Путина - герои.

ohotnik58 11 марта 2018 | 14:38

Какие всё таки молодцы, что предотвратили теракт. Интересно, а почему перед выборами всё время предотвращают, а после выборов предотвратить не могут?

danko_pidla 11 марта 2018 | 14:41

ohotnik58: нудный тролль в перьях. Не могут. Тфунатебя!

demokrat62 11 марта 2018 | 14:56

danko_pidla: Данко_падла сегодня на бутыль уже заработала ??

anatolr 11 марта 2018 | 15:07

demokrat62: //Данко_падла сегодня на бутыль уже заработала?//
Нет, только на фанфурик "Боярышника"! :-))

Аnatолий

suren_111 11 марта 2018 | 14:46

ohotnik58:
Все равно перед выборами Путина этому режиму устроят теракты. Как бы чекисты не старались, свободный мир сделает все, чтобы презтдентство Путина было нелегитимным.

rico76 11 марта 2018 | 14:43

orqswen: Свинорыл, ..."получили ранения, несовместимые с жизнью".... тебя это должно насторожить!)

ginbin_ 11 марта 2018 | 14:43

Что, опять "сахарная тренировка" ФСБшников.

vezdehod 11 марта 2018 | 15:04

До восемнадцатого марта отрапортуют еще о ликвидации парочки террористов - иначе народ не поймёт правильно.

danko_pidla 11 марта 2018 | 14:34

Вот это правильно!!! Где наши коломрасы?

ohotnik58 11 марта 2018 | 14:40

danko_pidla: Скажи мне друг пригожинский, а у тебя когда смена в Ольгино кончается, ты за Навального начинаешь топить? Или за Грудинина?

danko_pidla 11 марта 2018 | 14:43

ohotnik58: дуридла картоная. Я за Жириновского. Когда у тебя хоклотролля смена в подвале заканчивается? Ты с другими коломразями сутками здесь сидишь. Пригожиным тебе по голове, что бы шея не потела.

ohotnik58 11 марта 2018 | 14:46

danko_pidla: Я за Жириновского.

Тогда молчу. Молчу Молчу. С буйно помешанными не связываюсь.

pons 11 марта 2018 | 14:58

ohotnik58: их остужать надо водичкой периодически. а то вскипят

suren_111 11 марта 2018 | 14:49

ohotnik58:
Чем больше терактов в рашке будет перед выборами Путина, тем больше будет у сторонников Навального. Рашке надо больше тратить на на медицину, пенсии, образование. А не на мультики о якобы оружие летящее с первой космической скоростью.

nestor199 11 марта 2018 | 14:51

ohotnik58: Я за Грудинина.

(комментарий скрыт)

neyexo 11 марта 2018 | 14:39

Хотелось бы чтоб начальник подвел итог по дальним подступам.
Борьба на дальний подступах на этот момент стоила потерь среди военных, пассажиров над Синаем, пассажиров Ту-154, включая лучший оркестр - кто знает цифру, она наверно больше 500 чел.
Он что, думал, что без борьбы на дальних подступах потерь будет больше?

suren_111 11 марта 2018 | 14:53

neyexo:
Удивительно, сколько терактов уже против России совершено, а ватники все одно голосуют за этого плешивого. Сколько же еще надо совершить терактов, чтобы это русское быдло не голосовало за Путина?
Проголосуйте за другого, либерального кандидата, и теракты прекратятся.

neyexo 11 марта 2018 | 14:58

suren_111:
Но все же я не про это. Пусть сидит, но ответит - оправдала себя борьба на дальних подступах или нет

budweiser23 11 марта 2018 | 14:41

Вот это история! И, чем ближе выборы, тем их больше!
Но, это блекнет на фоне грандиозных достижений "вдохновителя всех наших побед" простого парня Володи, которому все мы обязаны по гроб жизни ...

neyexo 11 марта 2018 | 14:52

budweiser23: им наплевать на выборы, палочный отчет поквартально и по итогам года

vaka257 11 марта 2018 | 14:43

Опять под выборы диверсантов поймали...

suren_111 11 марта 2018 | 14:55

vaka257:
Опять перед выборами диверсии устраивают. И правильно делают. Пока плешивый у власти, теракты продолжаться.

(комментарий скрыт)

speculyant 11 марта 2018 | 14:46

Характерная особенность предотврсщений-свидетелей никогда не остается... а могли бы другие спящие ячейки расконспирировать,явки-пароли сдать... задумался...

nestor199 11 марта 2018 | 14:54

speculyant: Вы знаете, почему спящие ячейки называют спящими?

vilingrad 11 марта 2018 | 15:13

nestor199: nestor199: Вы знаете, почему спящие ячейки "
Только идиот смотрит российские сериалы с кгбешным сценарием и бюджетом. Ребята-чекисты гробанули всю страну, а тихая наивная вата с негодованием смотрить на происки пятой колонны. Кто карманчики наши облегчил- Акунин, Навальный, Ахеджакова?

nestor199 11 марта 2018 | 16:00

vilingrad: Сам не смотрю российских сериалов и Вам не рекомендую.

speculyant 11 марта 2018 | 17:24

nestor199: Ой,а почему??? ;0)) Ааа, видать потому что спят??? Во! Догадался! Даром что либераст тупой! :0)))

nestor199 11 марта 2018 | 17:29

speculyant: Вы логическую цепочку дальше самостоятельно продолжить можете? Или помочь? Если ячейка спит, То что она о других ячейках знать может? Как органы вышли на спящую ячейку?

punyoshohlai 11 марта 2018 | 14:46

Сказки дядюшки... Кстати, а кто сегодня главный по терактам?

semen7143 11 марта 2018 | 15:11

punyoshohlai: главному по терактам пекогда он по косу сейчас занят . Недельную норму просрал . Дума в ступоре не одного закона принять не могут

sergoder172 11 марта 2018 | 14:48

В переводе на русский.
Бездельники из ФСБ свои медальки получат. Мертвые, как известно, умеют молчать. А кого они поубивали - сами не знают.

sg72 11 марта 2018 | 14:55

По любасу это англичане собирались нагадить, кровавые замэенцы. Выжигать нечисть!

vilingrad 11 марта 2018 | 15:15

sg72: Выжигать нечисть!"
Змей-горыныч.Береги себя, твое дело дятловать по клаве. Не ошпарь попку... боевую:)

demosua 11 марта 2018 | 14:56

по заведенной традиции (печальной) накануне выборов полковника кгб у фсб горячие деньки!...

razval74 11 марта 2018 | 14:57

В ходе завязавшегося боестолкновения надышались нервно-паралитическим веществом.

(комментарий скрыт)

tks 11 марта 2018 | 15:02

Отличные террористы, тем более, что ликвидированные! Можно им и покушение на Наше Всё приписать!

putin_itogy 11 марта 2018 | 15:03

Респект ФСБ!
Поверю на слово. Я доверчивый.
Вот это, именно та работа, которой ДОЛЖНО ЗАНИМАТЬСЯ КГБ - РФ.
Именно этим, а не слежкой днём и ночью за женой и детьми Навального.

zolingen 11 марта 2018 | 15:06

Как всегда бомжей убили при "задержании". Концы в воду, медали на грудь героям.

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