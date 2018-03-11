ФСБ России в воскресенье сообщила о  предотвращении теракта в  Саратовской области

«Федеральной службой безопасности РФ в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Саратовской области предотвращен террористический акт, планировавшийся членами законспирированной террористической ячейки», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

«11 марта 2018 года при попытке задержания следовавшие на автомобиле преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и в ходе завязавшегося боестолкновения получили ранения, несовместимые с жизнью», — цитирует сообщение «Интерфакс».