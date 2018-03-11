С экипажем упавшего в Сирии Ан-26 сегодня прощаются в Петербурге
Траурный митинг в последний момент отменили.
Прощание с летчиками, которые управляли транспортным самолетом АН 26, в результате крушения которого погибли 39 военнослужащих, состоялось на сегодня на военном аэродроме Левашово под Петербургом. Родные, близкие и сослуживцы простились с командиром транспортника майором Сергеем Смирновым и бортинженером старшим лейтенантом Михаилом Пановым.
На аэродром в Левашово прибыл командующий 6-й армией ВКС генерал-лейтенант Александр Дуплинский. По плану должна была пройти гражданская панихида и траурный митинг. Но в последний момент их отменили. Причину такого решения не объяснили. После отпевания майора Смирнова похоронят на кладбище в Сертолово, старшего лейтенанта Панова – в деревне Порошкино во Всеволожском районе Ленобласти.
Ан 26 разбился в Сирии шестого марта. Причиной катастрофы в минобороны назвали техническую неисправность. В эти выходные похороны проходят во многих городах России.
Комментарии9
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midnightblues 11 марта 2018 | 14:09
Сбитого-скорее
попали по подкрылкам
wrongway1 11 марта 2018 | 14:12
с Ан-26 -когда?
ostanovka 11 марта 2018 | 14:14
Значит, свои же и зачистили, у русских вояк всегда так.
Сперва похороны, проходящие сегодня во многих городах России, в следующее воскресенье - "выборы". Можно было совместить, потому что для России эти "выборы" - похороны.
midnightblues 11 марта 2018 | 14:25
ostanovka: Ходят слухи,что сирийцы устроили
ostanovka 11 марта 2018 | 15:32
midnightblues: если кто-то догадается платить сирийцам за каждый сбитый самолёт и за каждого убитого рашиста, то они с удовольствием раскокошат всю рашкоармию, по самый Псков. Им не будут нужны "даказатэлства" что это не "отпускники" и не "добровольцы."
Тут уж им каждого убитого ребенка, каждую расстрелянных роженицу так припомнят.
kypykyky 11 марта 2018 | 14:27
ага. прощайте.
budweiser23 11 марта 2018 | 14:32
По плану должна была пройти гражданская панихида и траурный митинг. Но в последний момент их отменили.
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Давайте называть вещи своими именами!
Дуплинскому позвонили "сверху" и указали,, что в преддверии духоподьёмного переназначения Путена это мероприятие неуместно, тем более, что родственники получили деньги и этого более, чем достаточно!
"Дупло" не смело перечить...
sasass 11 марта 2018 | 15:08
Митинг неуместен - могут правду начнут говорить , а она опасная штука...
ostapbey 11 марта 2018 | 15:17
Кто проявил разумную инициативу?
Неужто и тут русский народ прогнулся, будучи как бы носитель власти?
На спине.
Даже...