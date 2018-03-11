С экипажем упавшего в Сирии Ан-26 сегодня прощаются в Петербурге

Траурный митинг в последний момент отменили.

Прощание с летчиками, которые управляли транспортным самолетом АН 26, в результате крушения которого погибли 39 военнослужащих, состоялось на сегодня на военном аэродроме Левашово под Петербургом. Родные, близкие и сослуживцы простились с командиром транспортника майором Сергеем Смирновым и бортинженером старшим лейтенантом Михаилом Пановым.

На аэродром в Левашово прибыл командующий 6-й армией ВКС генерал-лейтенант Александр Дуплинский. По плану должна была пройти гражданская панихида и траурный митинг. Но в последний момент их отменили. Причину такого решения не объяснили. После отпевания майора Смирнова похоронят на кладбище в Сертолово, старшего лейтенанта Панова – в деревне Порошкино во Всеволожском районе Ленобласти.

Ан 26 разбился в Сирии шестого марта. Причиной катастрофы в минобороны назвали техническую неисправность. В эти выходные похороны проходят во многих городах России.