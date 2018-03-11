В Петербурге напали на активиста, который проводил одиночный пикет

Всеволод Нелаев стоял с украинским флагом и плакатом с надписью «Свободу политзаключенному Денису Бахолдину», сообщает «ОВД-Инфо». Сам Нелаев рассказал, что нападавший вышел из машины, остановившись на мосту. Начал оскорблять активиста и попытался ударить. Затем пригрозил расправой и ушел. Спустя некоторое время мужчина вернулся и облил Нелаева неизвестной жидкостью, после чего попытался вырвать из его рук плакат. Нападавший достал нож. Мужчину задержали проезжавшие мимо сотрудники полиции. Нелаев написал заявление о нападении. Дениса Бахолдина, в поддержку которого активист проводил пикет, обвиняют в участии в экстремистской организации и в попытке нелегального перехода границы с Украиной.