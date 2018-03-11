В Петербурге напали на активиста, который проводил одиночный пикет
Всеволод Нелаев стоял с украинским флагом и плакатом с надписью «Свободу политзаключенному Денису Бахолдину», сообщает «ОВД-Инфо». Сам Нелаев рассказал, что нападавший вышел из машины, остановившись на мосту. Начал оскорблять активиста и попытался ударить. Затем пригрозил расправой и ушел. Спустя некоторое время мужчина вернулся и облил Нелаева неизвестной жидкостью, после чего попытался вырвать из его рук плакат. Нападавший достал нож. Мужчину задержали проезжавшие мимо сотрудники полиции. Нелаев написал заявление о нападении. Дениса Бахолдина, в поддержку которого активист проводил пикет, обвиняют в участии в экстремистской организации и в попытке нелегального перехода границы с Украиной.
Комментарии36
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olegleon 11 марта 2018 | 14:10
это называется не "напали", а "нарвался".
свобода выражения мнения свободой, но мозги то надо иметь даже при этом
tvitov66 11 марта 2018 | 14:13
olegleon: совсем ваш ватный брат охунвейбинелся - на людей с ножом бросается
danko_pidla 11 марта 2018 | 14:13
olegleon: на Украине за русский флаг чего бы бандерологи сделали? А наши бы коломрази из поддержали.
patrik03 11 марта 2018 | 14:22
Всеволод Нелаев стоял с украинским флагом и плакатом с надписью «Свободу политзаключенному Денису Бахолдину»...
Всеволод Нелаев: «маменькин сынок» в политике.
Сколько детского счастья в этих глазах. Кто ты, Нелаев? На первый взгляд, предприниматель, финансист, член политсовета петербургского отделения движения «Солидарность» и движения «За честные выборы», пресс-секретарь коалиции «Демократический Петербург». Юрист по профессии, оппозиционер по жизни. А на второй? Запутавшийся человек с кашей в голове.
Как он пришел в оппозицию? Кто сформировал его как личность? Мама. Как видим, не всегда это слово вызывает уважение и восхищение. Женщина, повернутая на идеях демократии и прав человека, с детства таскала на оппозиционные мероприятия своего сына. Кошмарное детство!..
vinibi 11 марта 2018 | 14:16
olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровской режим -вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!
etofeasko 11 марта 2018 | 14:19
vinibi: Обелять и вылизывать преступно-воровской режим
Смело вы на эхе то об Украине пишете.
vinibi 11 марта 2018 | 14:23
etofeasko: Долбоящер пригожинский-вы паскуды еще и в глаза долбитесь там у пригожина на перекурах?!
etofeasko 11 марта 2018 | 14:27
vinibi:
тема гомосексуализма для вас больная? или что-то из личного?
ай-яй-яй как это не по либеральному, заругают местный аборигены.
vinibi 11 марта 2018 | 14:29
etofeasko: Упыри пригожинские -именно таких гнид как вы ублюдки и набирают к вам на фабрику!!!
patrik03 11 марта 2018 | 14:30
vinibi - дагестанский ишачий жених.
etofeasko 11 марта 2018 | 14:31
vinibi:
больше агрессии, больше слюней и истерики!
бггг
vinibi 11 марта 2018 | 14:33
etofeasko: Гоблин пригожинский- у вас в честь 8 марта увеличенный тариф и пайка помоев с кремлевской столовки?!!!
etofeasko 11 марта 2018 | 14:38
vinibi:
словарный запас у вас ограниченный какой-то.
Деградируете прямо на глазах.
vinibi 11 марта 2018 | 15:03
etofeasko: Падали типа вас пригожинских холуеа вполне достаточно и этого запаса полностью вас характеризующих!!!
skulllll 11 марта 2018 | 14:27
vinibi: Продавец с буйнакского рынка, ты чего разорался? Желающих купить твою задницу сегодня не нашлось?
vinibi 11 марта 2018 | 14:31
skulllll: Что пригожинский выродок-задница у вашей мамы разболелась - что сразу столько ваших клонов братьев вдруг народилось от мамки вашей бомжихи?!!!
skulllll 11 марта 2018 | 14:37
vinibi: Да лан, не злись, ПРОДАВЕЦ С БУЙНАКСКОГО РЫНКА, торговать задницей это так по либеральному, не стесняйся. И твою мамашу-старую шлюху я совсем не осуждаю. Мамы вмякие нужны, мамы всякие важны...
vinibi 11 марта 2018 | 14:56
skulllll: Убульдос пригожинский- вы чего тут всем свою мамашу бомжиху пытаетесь приклеить- вам так велено иначе помоев с кремлевской столовки пригрозили не налить???
cattt 11 марта 2018 | 14:23
vinibi: Вот и не удивительно, что после излияний злобы из говноящика, какой нибудь фашист, поймет, что уже все дозволено, и схватится за нож.
vinibi 11 марта 2018 | 14:26
cattt: Возможно и так-а скорее при этой преступной власти всегда существует зондер-команда типа серб и это похоже их рук дело!!!
danko_pidla 11 марта 2018 | 14:31
cattt: тролль в шляпе.
andreyoo 11 марта 2018 | 14:17
olegleon: Причем это со слов Нечаева, он такой мягкий и пушистый стоял. А может он там сам оппонента .уями обложил, что тот вспылил. Либерасты они такие, для них все быдло, кто не с ними, они могут базар и недофильтровать.
kottigr1 11 марта 2018 | 14:19
andreyoo: Если на вас внезапно напали в России, не волнуйтесь.. Нападавших очень легко опознать..
Если не облили мочой - значит это были не офицеры России..
Если не кидались яйцами - значит это были не православные активисты..
Если не закидали фекалиями - значит это были не путинисты..
Если не облили молоком и грязью - значит это были не казаки..
Если не измазали краской - значит это были не крымнашисты..
Если не отрезали голову - значит это были не кадыровцы..
Если не изваляли в дерьме и не посыпали радиоактивным пеплом - значит это были не журналисты ВГТРК..
Если целы остались кредитки, кошелёк и мобильник - значит это были не ополченцы ДНР/ЛНР..
Если нападавшие не приглашают вас на прогулку в лес - значит это не сотрудники СК..
Если не отбили почки - значит это был не ОМОН..
Если не всадили пять пуль в спину - это были не бойцы ФСО..
Если не ломали пальцы и не совали бутылки - значит это были не полицейские..
Если не поили чаем и не кололи зонтиком - значит это были не сотрудники ФСБ..
danko_pidla 11 марта 2018 | 14:25
kottigr1: 5 детских садиков, 6 пивных, 3 котигера, 7 китайцев, 3 яйца. Если.
cattt 11 марта 2018 | 14:37
kottigr1: Чудненько, сохраняю для потомков!
julia_hooker 11 марта 2018 | 14:53
kottigr1: Вас пидарасов не понять - вам всё мало и мало!!!!!)))))
Дык так можете натереть мозоль в своей шоколадной дырочке!!!!!)))))))
oleg_andreevich 11 марта 2018 | 14:33
andreyoo: а у быдла кроме ножа и мордобоя других аргументов нет.
bbob 11 марта 2018 | 14:18
olegleon: ну так значит такие как ты тоже нарываются - любят начальника озерно-кущевской команды вопреки мнению большинства россиян.
yosic 11 марта 2018 | 14:10
Лохлы сначала поставили чудачка, а потом отмудохали... Это гидность, это Европа.
kokapu 11 марта 2018 | 14:12
Нападавший достал нож.
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Уже характеризует "путриота"-провокатора как сыкливое чмо. Впрочем, других и не держат.
vlasta64 11 марта 2018 | 14:19
Выслать на Украину, пусть там с тряпками забавляется.
max3446 11 марта 2018 | 14:21
Представители русского казачьего войска сорвали в австралийском Сиднее мероприятие украинских националистов, которые до сих пор считают Крым территорией Украины.
Представители организации «Посольский Австралийский отдел забайкальского казачьего войска» решили «проинспектировать» в Сиднее мероприятие местных украинских националистов — «Крым украинский».
По словам атамана казаков Семёна Бойкова, одной из целей визита к «бандерлогам» было напомнить, чей Крым: «Наш — был, есть и будет».
Осуществить задуманное не удалось, поскольку наиболее активные участники проукраинского мероприятия предпочли не дожидаться «инспекторов» и рассредоточились по району, прилегающему к зданию, в котором планировалось собрание.
«Русские идут — все остальные прячутся!» — прокомментировал ситуацию один из казаков.
sadda 11 марта 2018 | 14:25
Мрази путинските.
julia_hooker 11 марта 2018 | 14:55
sadda: Опять тебя не удовлетворили? Вас пидарасов не понять - вам всё мало и мало!!!!!))))
Так и мозоль вам натрут в вашей шоколадной дырочке!!!!!)))))))
julia_hooker 11 марта 2018 | 14:49
Облили "неизвестной жидкостью" под названием конская моча!!!!!!))))))))) Вначале каклососальщика повали на асфальт, трахнули в расшлифованнную дырку в заднице, а потом облили конской мочой!!!!)))))
Слава Каклоине, пидарасам Каклоины слава!!!!!!!))))))))
detul 11 марта 2018 | 15:34
Всетаки Россия - авторитарное государство. Вот если бы этот активист вышел на Крещатик в одиночном пикете, с российским флагом, и требованием освободить Агеева, то мог бы и не выжить в реанимации. Демократические государства, они такие, там можно говорить только то, что можно.