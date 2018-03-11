Z Архив новостей новости
5 36 6 1023
14:05, 11 марта 2018

В Петербурге напали на активиста, который проводил одиночный пикет

Всеволод Нелаев стоял с украинским флагом и плакатом с надписью «Свободу политзаключенному Денису Бахолдину», сообщает «ОВД-Инфо». Сам Нелаев рассказал, что нападавший вышел из машины, остановившись на мосту. Начал оскорблять активиста и попытался ударить. Затем пригрозил расправой и ушел. Спустя некоторое время мужчина вернулся и облил Нелаева неизвестной жидкостью, после чего попытался вырвать из его рук плакат. Нападавший достал нож. Мужчину задержали проезжавшие мимо сотрудники полиции. Нелаев написал заявление о нападении. Дениса Бахолдина, в поддержку которого активист проводил пикет, обвиняют в участии в экстремистской организации и в попытке нелегального перехода границы с Украиной.

Комментарии

36

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

olegleon 11 марта 2018 | 14:10

это называется не "напали", а "нарвался".
свобода выражения мнения свободой, но мозги то надо иметь даже при этом

tvitov66 11 марта 2018 | 14:13

olegleon: совсем ваш ватный брат охунвейбинелся - на людей с ножом бросается

danko_pidla 11 марта 2018 | 14:13

olegleon: на Украине за русский флаг чего бы бандерологи сделали? А наши бы коломрази из поддержали.

patrik03 11 марта 2018 | 14:22

Всеволод Нелаев стоял с украинским флагом и плакатом с надписью «Свободу политзаключенному Денису Бахолдину»...

Всеволод Нелаев: «маменькин сынок» в политике.

Сколько детского счастья в этих глазах. Кто ты, Нелаев? На первый взгляд, предприниматель, финансист, член политсовета петербургского отделения движения «Солидарность» и движения «За честные выборы», пресс-секретарь коалиции «Демократический Петербург». Юрист по профессии, оппозиционер по жизни. А на второй? Запутавшийся человек с кашей в голове.

Как он пришел в оппозицию? Кто сформировал его как личность? Мама. Как видим, не всегда это слово вызывает уважение и восхищение. Женщина, повернутая на идеях демократии и прав человека, с детства таскала на оппозиционные мероприятия своего сына. Кошмарное детство!..

vinibi 11 марта 2018 | 14:16

olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровской режим -вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!

etofeasko 11 марта 2018 | 14:19

vinibi: Обелять и вылизывать преступно-воровской режим

Смело вы на эхе то об Украине пишете.

vinibi 11 марта 2018 | 14:23

etofeasko: Долбоящер пригожинский-вы паскуды еще и в глаза долбитесь там у пригожина на перекурах?!

etofeasko 11 марта 2018 | 14:27

vinibi:
тема гомосексуализма для вас больная? или что-то из личного?
ай-яй-яй как это не по либеральному, заругают местный аборигены.

vinibi 11 марта 2018 | 14:29

etofeasko: Упыри пригожинские -именно таких гнид как вы ублюдки и набирают к вам на фабрику!!!

patrik03 11 марта 2018 | 14:30

vinibi - дагестанский ишачий жених.

etofeasko 11 марта 2018 | 14:31

vinibi:
больше агрессии, больше слюней и истерики!
бггг

vinibi 11 марта 2018 | 14:33

etofeasko: Гоблин пригожинский- у вас в честь 8 марта увеличенный тариф и пайка помоев с кремлевской столовки?!!!

etofeasko 11 марта 2018 | 14:38

vinibi:
словарный запас у вас ограниченный какой-то.
Деградируете прямо на глазах.

vinibi 11 марта 2018 | 15:03

etofeasko: Падали типа вас пригожинских холуеа вполне достаточно и этого запаса полностью вас характеризующих!!!

skulllll 11 марта 2018 | 14:27

vinibi: Продавец с буйнакского рынка, ты чего разорался? Желающих купить твою задницу сегодня не нашлось?

vinibi 11 марта 2018 | 14:31

skulllll: Что пригожинский выродок-задница у вашей мамы разболелась - что сразу столько ваших клонов братьев вдруг народилось от мамки вашей бомжихи?!!!

skulllll 11 марта 2018 | 14:37

vinibi: Да лан, не злись, ПРОДАВЕЦ С БУЙНАКСКОГО РЫНКА, торговать задницей это так по либеральному, не стесняйся. И твою мамашу-старую шлюху я совсем не осуждаю. Мамы вмякие нужны, мамы всякие важны...

vinibi 11 марта 2018 | 14:56

skulllll: Убульдос пригожинский- вы чего тут всем свою мамашу бомжиху пытаетесь приклеить- вам так велено иначе помоев с кремлевской столовки пригрозили не налить???

cattt 11 марта 2018 | 14:23

vinibi: Вот и не удивительно, что после излияний злобы из говноящика, какой нибудь фашист, поймет, что уже все дозволено, и схватится за нож.

vinibi 11 марта 2018 | 14:26

cattt: Возможно и так-а скорее при этой преступной власти всегда существует зондер-команда типа серб и это похоже их рук дело!!!

danko_pidla 11 марта 2018 | 14:31

cattt: тролль в шляпе.

andreyoo 11 марта 2018 | 14:17

olegleon: Причем это со слов Нечаева, он такой мягкий и пушистый стоял. А может он там сам оппонента .уями обложил, что тот вспылил. Либерасты они такие, для них все быдло, кто не с ними, они могут базар и недофильтровать.

kottigr1 11 марта 2018 | 14:19

andreyoo: Если на вас внезапно напали в России, не волнуйтесь.. Нападавших очень легко опознать..

Если не облили мочой - значит это были не офицеры России..
Если не кидались яйцами - значит это были не православные активисты..
Если не закидали фекалиями - значит это были не путинисты..
Если не облили молоком и грязью - значит это были не казаки..
Если не измазали краской - значит это были не крымнашисты..
Если не отрезали голову - значит это были не кадыровцы..
Если не изваляли в дерьме и не посыпали радиоактивным пеплом - значит это были не журналисты ВГТРК..
Если целы остались кредитки, кошелёк и мобильник - значит это были не ополченцы ДНР/ЛНР..
Если нападавшие не приглашают вас на прогулку в лес - значит это не сотрудники СК..
Если не отбили почки - значит это был не ОМОН..
Если не всадили пять пуль в спину - это были не бойцы ФСО..
Если не ломали пальцы и не совали бутылки - значит это были не полицейские..
Если не поили чаем и не кололи зонтиком - значит это были не сотрудники ФСБ..

danko_pidla 11 марта 2018 | 14:25

kottigr1: 5 детских садиков, 6 пивных, 3 котигера, 7 китайцев, 3 яйца. Если.

cattt 11 марта 2018 | 14:37

kottigr1: Чудненько, сохраняю для потомков!

julia_hooker 11 марта 2018 | 14:53

kottigr1: Вас пидарасов не понять - вам всё мало и мало!!!!!)))))
Дык так можете натереть мозоль в своей шоколадной дырочке!!!!!)))))))

oleg_andreevich 11 марта 2018 | 14:33

andreyoo: а у быдла кроме ножа и мордобоя других аргументов нет.

bbob 11 марта 2018 | 14:18

olegleon: ну так значит такие как ты тоже нарываются - любят начальника озерно-кущевской команды вопреки мнению большинства россиян.

yosic 11 марта 2018 | 14:10



Лохлы сначала поставили чудачка, а потом отмудохали... Это гидность, это Европа.

kokapu 11 марта 2018 | 14:12

Нападавший достал нож.
-----------
Уже характеризует "путриота"-провокатора как сыкливое чмо. Впрочем, других и не держат.

vlasta64 11 марта 2018 | 14:19

Выслать на Украину, пусть там с тряпками забавляется.

max3446 11 марта 2018 | 14:21

Представители русского казачьего войска сорвали в австралийском Сиднее мероприятие украинских националистов, которые до сих пор считают Крым территорией Украины.
Представители организации «Посольский Австралийский отдел забайкальского казачьего войска» решили «проинспектировать» в Сиднее мероприятие местных украинских националистов — «Крым украинский».
По словам атамана казаков Семёна Бойкова, одной из целей визита к «бандерлогам» было напомнить, чей Крым: «Наш — был, есть и будет».
Осуществить задуманное не удалось, поскольку наиболее активные участники проукраинского мероприятия предпочли не дожидаться «инспекторов» и рассредоточились по району, прилегающему к зданию, в котором планировалось собрание.
«Русские идут — все остальные прячутся!» — прокомментировал ситуацию один из казаков.

sadda 11 марта 2018 | 14:25

Мрази путинските.

julia_hooker 11 марта 2018 | 14:55

sadda: Опять тебя не удовлетворили? Вас пидарасов не понять - вам всё мало и мало!!!!!))))
Так и мозоль вам натрут в вашей шоколадной дырочке!!!!!)))))))

julia_hooker 11 марта 2018 | 14:49

Облили "неизвестной жидкостью" под названием конская моча!!!!!!))))))))) Вначале каклососальщика повали на асфальт, трахнули в расшлифованнную дырку в заднице, а потом облили конской мочой!!!!)))))
Слава Каклоине, пидарасам Каклоины слава!!!!!!!))))))))

detul 11 марта 2018 | 15:34

Всетаки Россия - авторитарное государство. Вот если бы этот активист вышел на Крещатик в одиночном пикете, с российским флагом, и требованием освободить Агеева, то мог бы и не выжить в реанимации. Демократические государства, они такие, там можно говорить только то, что можно.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 марта Поздравить…

5 474 6 6459 08.03
Kэхо москвы, праздники, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 392 6 6169 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 5 марта Поздравить…

5 432 6 7440 05.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 465 6 21618 12:14
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 149 6 10067 11:53
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

На смерть товарища Сталина Не знаю, как вы, а я верю в роль личности в истории. С красным днем календаря всех, а особенно — потомков пострадавших от него и от его системы…

5 350 6 24575 05.03
Kсталин, история, общество, мнения
Блоги

+ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Президент прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…»

5 80 6 6985 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, праздники, женщины, видео, события
Блоги

Ксения Собчак политик

+ Прославление Сталина недопустимо в России Прославление Сталина недопустимо в России Жалеть можно только о том, что за свои злодейства он не предстал перед земным судом…

5 216 6 18714 05.03
8читать ;смотреть
Kсталин, история, видео, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2898170

5 97 6 8671 06.03
#слушать 01:44:06 8читать ;смотреть $скачать 23.8 МБ
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Свидетели бойкота Голосование 18 марта — это голосование за войну или за мир. «Свидетели бойкота» делают все, чтобы голосов за мир было меньше. Это — голос за войну…

5 197 6 17960 05.03
Kвыборы-2018, политика, власть, общество, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Власть накаляет ситуацию до ощущения, что облив оппозиционера водой, ты спасаешь страну от гибели. А убив оппозиционера и принеся его голову на блюде, ты обеспечиваешь стране яркое, светлое будущее под мудрым путинским руководством…

5 110 6 20668 04.03
#слушать 47:37 8читать $скачать 10.9 МБ
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Кто за Грудинина проголосуют, проголосуют за Сталина Если товарищу Грудинину нравится Сталин, то он — как несомненный кулак и явная вражина — должен пойти и самоубиться наиболее мучительным образом, желательно с пытками…

5 209 6 23618 06.03
Kполитика, грудинин, сталин, власть, мнения
Интервью Интервью

Тамара Плетнева гость: Тамара Плетнева председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками. Правильно Володин говорит, я его поддерживаю полностью…

5 215 6 26210 07.03
#слушать 01:18 8читать $скачать 305.9 КБ
Блоги

Ксения Собчак политик

За эти годы власть стала опираться на бандитов и хулиганов Физическое насилие по отношению к оппозиции стало повсеместным. Вот поэтому люди не хотят заниматься политикой, против власти — опасно, вместе с такой властью — стыдно…

5 359 6 84570 04.03
Kобщество, происшествия, политика, мнения
Блоги

Илья Кабанов редактор блога metkere.com

Как учёный дешифровал письменность майя, не покидая Ленинграда Ни разу не побывав в Мексике, не выходя из кабинета, советский исследователь сделал то, чего не смогли добиться учёные, годами работавшие в Центральной Америке…

5 48 6 6258 11:46
Kобщество, история, наука, события
Блоги

Кусок эфира

Григорий Явлинский: Нынешняя система власти — продолжатель советско-большевистского режима Это особенности современной политики Владимира Путина. Он всячески старается втянуть в нашу историю на равных правах самые разные эпизоды этой истории и приравнять их…

5 82 6 11197 06.03
Kполитика, история, власть, сталин, путин, передачи, явлинский, мнения

Популярное за неделю

Новости

Следы вещества, которым предположительно был отравлен Сергей Скрипаль, нашли в пиццерии в Солсбери Речь идет о заведении, где бывший офицер ГРУ обедал вместе с дочерью в день отравления, сообщает ВВС…

5 19 6 17363
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова .

О харассменте Хотите мою историю с Леонидом Слуцким? Сейчас будет бомбическая вещь.
...Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид. И он садится и начинает, не включаясь в беседу, говорить какие-то такие вещи…

5 196 6 166930 08.03
#слушать 44:00 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Верите ли вы в причастность российских спецслужб к отравлению Сергея Скриапаля?
5 127 6 22998 06.03
Блоги

Марк Солонин историк

Сеанс охотничьей магии Тяжелой МБР «Сармат» на вооружении ВКС России нет. Её летные испытания не только не завершились, но и толком не начались (подбрасывание в воздух массо-габаритного макета — это еще не полет на межконтинентальную дальность)...

5 586 6 169656 07.03
Kпутин, вооружение, сша, ядерное оружие, политика, про, мнения
Блоги

Алексей Соломин глава редакции соцсетей «Эха Москвы»

+ 20 махов 20 махов Нам удалось выяснить, как проходила подготовка нашумевшего послания Федеральному Собранию…

5 193 6 154734 06.03
8читать ;смотреть
Kполитика, юмор, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6772747
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3341121

Сегодня в эфире