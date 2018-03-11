Винус и Серена Уильямс встретятся в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации в Индиан-Уэллсе

Сестры Винус и Серена Уильямс встретятся в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации в американском Индиан-Уэллсе. В матче второго круга Серена в двух сетах обыграла голландку Кики Бертенс (7:6, 7:5), а Винус также в двух сетах победила румынку Сорану-Михаэлу Кырстя (6:3, 6:4).