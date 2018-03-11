Трамп надеется заключить «величайшую сделку для мира» с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп надеется заключить «величайшую сделку для мира» в результате предстоящих переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом американский лидер заявил, выступая перед своими сторонниками в Питтсбурге (штат Пенсильвания).
Ранее начальник Управления нацбезопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый ін, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что Трамп проявил готовность провести встречу с лидером КНДР до мая текущего года. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США примет приглашение встретиться с Ким Чен Ыном «в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить». Позже она отметила, что встреча не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.
Комментарии1
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punyoshohlai 11 марта 2018 | 09:14
Наивный. Коммунисты клали на сделки с неверными