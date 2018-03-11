Глава европейской дипломатии сегодня приедет на Украину

С властями Украины Федерика Могерини намерена обсудить, прежде всего, состояние реформ и ситуацию в Донбассе. Глава европейской дипломатии планирует встретиться с президентом Порошенко, премьером Гройсманом и министром иностранных дел Климкиным. С украинским лидером Могерини обсудит вопросы безопасности в Донбассе и перспективы введения миротворцев ООН в поддержку выполнения минских соглашений, сообщила пресс-служба Петра Порошенко. Стороны также скоординируют позиции по поводу непризнания предстоящих выборов президента России в Крыму и Севастополе. Этот регион Киев и страны Запада считают аннексированным. Обсудят дальнейшую санкционную политику против Москвы. Могерини также пообщается с представителями гражданского общества, в частности теми, кто занимается борьбой с коррупцией. Киев ждёт от визита поддержку Евросоюзом реформ на Украине и дальнейшей помощи.

Еврокомиссия в пятницу предложила Совету ЕС и Европарламенту предоставить Украине новую программу макрофинансовой помощи в размере одного миллиарда евро, сообщает УНИАН.