Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине считает, что Киев не готов к вступлению в НАТО

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Киев не готов к вступлению в НАТО. Он убежден, что Украина должна была получить План действий по членству в альянсе еще на саммите в Бухаресте в 2008 году. По его словам, с того времени ни Украина, ни Грузия не смогли подготовиться к этой процедуре.

Накануне сообщалось, что Украина стала страной-аспирантом НАТО.