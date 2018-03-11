Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине считает, что Киев не готов к вступлению в НАТО
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Киев не готов к вступлению в НАТО. Он убежден, что Украина должна была получить План действий по членству в альянсе еще на саммите в Бухаресте в 2008 году. По его словам, с того времени ни Украина, ни Грузия не смогли подготовиться к этой процедуре.
Накануне сообщалось, что Украина стала страной-аспирантом НАТО.
Комментарии2
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nelibermot16 11 марта 2018 | 09:08
"Но морковку на верёвочке перед носом держать всё равно будем" - крякнув и усмехнувшись добавил он
poluputing 11 марта 2018 | 09:13
nelibermot16: ничего в желании морковки , будучи аспирантом, можно и кандидатскую написать. Вы и над безвизом подхихикивали, ну и....