Власти Вильнюса требуют снести памятники солдатам российской императорской и Красной Армии
Они установлены на могилах солдат, павших на полях Первой мировой войны и погибших в 1944 году при освобождении Литвы от немецких оккупантов. Мэрия обвинила литовских поисковиков из ассоциации военной истории «Забытые солдаты» в нарушении законодательства и подлоге, пишет Baltnews.lt.
В письме, поступившем руководителю ассоциации Виктору Орлову, говорится, в частности, что памятники «установлены самовольно», а «на одном из них размещена, возможно, лживая информация, не подтвержденная документами». До конца марта ассоциации предлагается либо узаконить памятники в соответствии с требованиями нормативных актов, либо демонтировать плиты из черного мрамора. В противном случае, их снесут, а ассоциацию оштрафуют. Сами поисковики называют предписание чиновников необоснованным и политически ангажированным.
Комментарии1
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hi_kitty 11 марта 2018 | 09:09
нагадили вы расеяны всему миру так, что вас даже мертвых терпеть не могут...