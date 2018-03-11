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09:02, 11 марта 2018

В Подмосковье сегодня пройдут сразу три акции с требованиями закрыть мусорные свалки

Все они согласованы.

Участники трех акций живут в разных городах. Это Балашиха, Коломна и Троицк. Но проблема у них общая – это соседство с мусорной свалкой. Огромной кучей мусора, от которой неприятно пахнет и которая, возможна, опасна для здоровья. В Балашихе одна из самых крупных свалок в регионе. Ее закрыли по распоряжению президента, которому пожаловались жители во время прямой линии. Но воздух заметно чище не стал. Участники акции сегодня потребуют закрыть местный мусоросжигательный завод и возобновить публикацию данных Мосэкомониторинга. Доступ к ним закрыли в сентябре прошлого года. В Троицке жители будут протестовать против возобновления деятельности полигона «Малинки». А в Коломне из-за местной свалки пройдет автопробег.

Наиболее острой остается ситуация в Волоколамске, где местные жители перекрывали дорогу к свалке. Их задерживали полицейские.

Комментарии

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diximania1948 11 марта 2018 | 09:08

Главный по свалкам в России это Путин, он мгновенно переносит свалки из одного пункта в другой, надо к нему обращаться.

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