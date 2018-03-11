Великобритания намерена ввести жесткий санкционный режим в отношении российских чиновников, замешанных в коррупции и нарушении прав человека. Об этом пишет газета Sunday Telegraph.

По ее данным, глава МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд уже договорились, что Лондон введет свою версию так называемого акта Магнитского. Ограничения предусматривают, в том числе, невыдачу виз и заморозку активов фигурантам черного списка. Издание подчеркивает, что данный шаг был запланирован еще до инцидента с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В Лондоне полагают, что к этому может быть причастна Россия, что может усилить напряжение с Москвой. Как ожидается, британские парламентарии сообщат о новых мерах в ближайшие недели.