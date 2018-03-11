Великобритания намерена ввести жесткий санкционный режим в отношении российских чиновников, замешанных в коррупции
Великобритания намерена ввести жесткий санкционный режим в отношении российских чиновников, замешанных в коррупции и нарушении прав человека. Об этом пишет газета Sunday Telegraph.
По ее данным, глава МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд уже договорились, что Лондон введет свою версию так называемого акта Магнитского. Ограничения предусматривают, в том числе, невыдачу виз и заморозку активов фигурантам черного списка. Издание подчеркивает, что данный шаг был запланирован еще до инцидента с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В Лондоне полагают, что к этому может быть причастна Россия, что может усилить напряжение с Москвой. Как ожидается, британские парламентарии сообщат о новых мерах в ближайшие недели.
Комментарии8
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vezdehod 11 марта 2018 | 09:05
Великобритания обещает - Великобритания вы полнит своё обещание.
poluputing 11 марта 2018 | 09:09
vezdehod: Может, а может снова отдуваться будут украинцы, а они выражать обеспокоенность?
el_borz 11 марта 2018 | 09:13
Западные санкции начнут действовать только тогда, когда яхты Абрамовича, Сечина, Усманова и других будут курсировать исключительно в районе моря Лаптевых
haldey 11 марта 2018 | 09:13
vezdehod: Да быстрее замораживайте! Закрывайте свой канал утечки ресурсов! Сейчас все ресурсы должны работать на Россию! Борис не бросай слов на ветер. Еще пару березовских в ване утопите или повесьте, не важно, пусть знают, что их ждет в Лондоне! А предатели должны знать, что в Лондоне их ждет участь литвиненко... Браво, Боря)))
Глобальщики не зря такого дебила сделали министром иностранных дел в некогда самой мощной морской державе... Тереза и Борис пустят королевство под откос, молодцы!
Успехов в понимании процессов!
ajsenev 11 марта 2018 | 09:05
Кольцо вокруг нашего ворья неуклонно сжимается. Это не может не радовать. Но вот улучшится ли от этого благосостояние простых россиян - большой вопрос.
ansata 11 марта 2018 | 09:14
ajsenev: Это даже не вопрос)) Конечно ухудшится. Нас ожидают "веселые" времена.
poluputing 11 марта 2018 | 09:07
Ату их, ату.. Может перестанут наконец отделывать глубокой обеспокоенностью
stoik33 11 марта 2018 | 09:08
Ежели российский президент не борется с коррупцией, а его пресс секретарь еще и "гонит пургу" то делать это придется всем цивилизованным державам.
В уголовном жаргоне : «гнать пургу» — означает «врать, говорить заведомо ложное (в некоторых случаях устрашающее) ».